Autoriser les filles à passer l’examen NDA à partir de cette année même, déclare SC

La Cour suprême a déclaré mercredi que le premier groupe de filles devrait être autorisé à passer les examens de la National Defense Academy (NDA) cette année le 14 novembre, tout en rejetant la demande du gouvernement de reporter le processus d’un an.

Un banc dirigé par le juge Sanjay Kishan Kaul a déclaré qu’il ne pouvait pas anéantir “l’espoir” des femmes candidates de rejoindre les services de la défense par le biais de la NDA en le retardant d’un an. « Cela n’enverra pas le bon signal aux femmes après leur avoir donné l’aspiration. Commençons à partir de cette année « pas d’examen aujourd’hui, un examen demain » serait contraire aux aspirations des jeunes femmes, a-t-il déclaré.

Indiquant au gouvernement que les femmes devraient être autorisées à se présenter aux prochains examens le 14 novembre de cette année, les juges ont souligné que le report du processus pour passer l’examen NDA à mai 2022 retarderait leur intronisation à 2023.

« Quelle réponse nous avons pour les étudiants qui sont sur le point de passer l’examen. Ne nous demandez pas d’annuler la commande. Vous continuez l’exercice, voyons combien de femmes y participent », a déclaré le banc.

Le solliciteur général supplémentaire Aishwarya Bhati avait demandé au tribunal d’autoriser les candidates à se présenter aux examens l’année prochaine, car certains changements d’infrastructure et de programme étaient nécessaires pour permettre l’intronisation des femmes. Le gouvernement avait demandé du temps au motif qu’il était en train d’établir des normes d’aptitude médicale et physique «appropriées» et de construire «l’infrastructure requise», qui comprend «une séparation physique solide entre les zones résidentielles masculines et féminines».

La magistrature a cependant rejeté la position du gouvernement, affirmant que « les forces armées sont les mieux placées pour faire face aux urgences. Nous ne pensons pas qu’ils ne seront pas en mesure d’accueillir les candidats qui passeront l’examen cette année.

Le 18 août, la plus haute juridiction avait rendu une ordonnance provisoire autorisant les femmes à passer l’examen NDA.

Un PIL a été déposé par l’avocat Kush Kalra demandant à la NDA d’ouvrir ses portes aux femmes aspirant à rejoindre les forces armées. La pétition soutenait que l’exclusion catégorique des candidates éligibles de la NDA était inconstitutionnelle et entièrement fondée sur leur sexe.

La position précédente du gouvernement sur la pétition était que « un autre type de formation » était nécessaire et « en fin de compte, c’est (l’exclusion des femmes) une question de sécurité nationale ».

