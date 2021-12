Autorité Android : les prix Best of 2021

Nous sommes fiers de nos critiques ici chez Android Authority, qu’il s’agisse d’un smartphone à la pointe de la technologie, d’un chargeur sans fil, d’un Chromebook ou d’un aspirateur robot. Quelle que soit la catégorie de produits, nous déterminons ce qui fait que ce produit fonctionne, à qui il convient le mieux et s’il est vraiment à la hauteur des affirmations de son fabricant. Après un an d’examen de centaines de produits, ce sont les meilleurs que nous ayons rencontrés en 2021.

Meilleur smartphone : Google Pixel 6

Robert Triggs / Autorité Android

Le Google Pixel 6 est sans aucun doute le smartphone au meilleur rapport qualité-prix sorti en 2021. Il offre la même expérience Android 12 premium que le Pixel 6 Pro et contient une grande partie du même matériel. Alors que le modèle Pro offre naturellement un peu plus, le Pixel 6 le compense largement avec un prix imbattable de 599 $. Découvrez quel Pixel est fait pour vous avec notre guide d’achat Pixel 6.

Google Pixel 6

Le Pixel plus abordable

Le Google Pixel 6 est doté d’un écran FHD+ de 6,4 pouces et fonctionne sur le tout nouveau SoC Google Tensor. Il dispose d’un système de caméra amélioré, de fonctionnalités logicielles exclusives et offre certains des meilleurs matériels que Google ait jamais produits.

Meilleur portable: Samsung Galaxy Watch 4

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

La Samsung Galaxy Watch 4 est l’une de ces rares montres connectées qui s’améliore avec le temps. Il a reçu quelques mises à jour qui ont beaucoup aidé sur le plan logiciel, faisant de Watch 4 notre première place pour les wearables cette année. C’est une véritable vitrine pour Wear OS 3 et offre une expérience formidable étant donné que c’est le premier portable que Samsung a publié sur la plate-forme portable de Google depuis des années. Pour décider quel modèle correspond à vos besoins, consultez notre guide d’achat Galaxy Watch 4.

Montre Samsung Galaxy 4

La meilleure montre connectée de Samsung, désormais avec Wear OS

Samsung et Google ont combiné leurs forces pour améliorer la situation des logiciels avec des montres connectées sur Android. Le résultat est le nouveau Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, exécutant le nouveau système d’exploitation Wear co-développé. La Galaxy Watch 4 standard est destinée aux sportifs, tandis que la Watch 4 Classic est destinée à ceux qui souhaitent une montre à porter au bureau.

Meilleur Chromebook : Acer Chromebook Spin 713

Eric Zeman / Autorité Android

L’Acer Chromebook Spin 713 est notre Chromebook préféré de 2021. Avec ses excellentes performances, son affichage, sa qualité de construction et ses ports, le Spin 713 est le Chromebook haut de gamme à obtenir. Son facteur de forme convertible et sa classification MIL-STD-810H ajoutent des tonnes de flexibilité, ce qui signifie qu’il n’a jamais à vous quitter. Comme Eric l’a dit dans notre critique : ça n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais c’est là où ça compte. Jetez un œil à plus des meilleurs Chromebooks.

Acer Chromebook Spin 713

Lorsque vous êtes en déplacement, vous avez besoin d’un ordinateur portable capable de vous suivre.

L’Acer Chromebook Spin 713 est un puissant Chromebook de milieu de gamme qui comprend un écran de 13,5 pouces, un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également de ports Thunderbolt 4 et HDMI, ainsi que du Wi-Fi 6.

Meilleur ordinateur portable : Apple MacBook Pro (M1 Pro)

Kris Carlon / Autorité Android

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours des deux derniers mois, vous ne pouvez pas avoir manqué l’impact du nouveau MacBook Pro 2021. Le MacBook Pro avec puce M1 Pro représente un changement radical dans ce que nous pouvons attendre des performances d’un ordinateur portable sur batterie. Avec la réintroduction de la charge MagSafe, de l’emplacement pour carte SD et du port HMDI, ainsi que des améliorations de l’écran, des haut-parleurs et de la durée de vie de la batterie, le MacBook Pro 2021 est le Mac que nous attendions. Découvrez les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter.

La deuxième place: Microsoft Surface Pro 8

Troisième place: HP Spectre X360 14



Apple MacBook Pro (16 pouces, M1 Pro)

Suralimenté pour les pros

Avec la puce ultra-rapide M1 Pro ou M1 Max – le premier silicium Apple conçu pour les pros – vous obtenez des performances révolutionnaires et une autonomie incroyable. Ajoutez à cela un superbe écran Liquid Retina XDR, le meilleur appareil photo et audio jamais conçu sur un ordinateur portable Mac et tous les ports dont vous avez besoin.

Meilleurs écouteurs : Sony WF-1000XM4

Les Sony WF-1000XM4 sont, sans aucun doute, les meilleurs véritables écouteurs sans fil avec ANC disponibles actuellement. Ils offrent une suppression active du bruit, un ajustement et une durée de vie de la batterie bien meilleurs que les AirPods Pro, leur plus proche rival. Le Sony WF-1000XM4 offre d’excellentes options de personnalisation sur les appareils Android couplés (et seulement un peu moins sur les appareils Apple). À 279 $, ce ne sont pas les écouteurs ANC les moins chers du marché, mais ce sont les meilleurs. Découvrez plus des meilleurs vrais écouteurs sans fil que nous avons essayés.

Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4

Écouteurs à réduction de bruit avec de nombreuses fonctionnalités logicielles pour se démarquer.

Le casque véritablement sans fil WF-1000XM4 fait passer la réduction du bruit et la qualité audio à un niveau supérieur. Conçus pour s’adapter à chaque oreille, ils offrent une expérience personnalisée qui s’adapte à chaque situation.

Meilleur produit pour la maison intelligente : Roborock S7

Kris Carlon / Autorité Android

Le Roborock S7 est une révolution dans les aspirateurs robots qui nettoient également. Son système intelligent VibraRise détecte le tapis et soulève le support de la vadrouille vibrante pour éviter de mouiller votre tapis ou vos moquettes. Une fois de retour sur un sol dur, la vadrouille s’abaisse et le moteur de vibration nettoie vos sols. Tout cela et il aspire également avec une puissance d’aspiration de 2 500 Pa. Le Roborock S7 peut également être associé à une station d’accueil à vidange automatique pratique. Découvrez plus de nos aspirateurs robots préférés.

Roborock S7

Améliorez votre nettoyage avec le nettoyage sonique

Technologie de nettoyage sonique. Levage intelligent de la vadrouille. Reconnaissance de tapis par ultrasons. Nouvelle brosse tout en caoutchouc. Brosse flottante améliorée.

Meilleur appareil de streaming : Roku Streaming Stick 4K

Ryan Haines / Autorité Android

Roku Streaming Stick 4K 2021

Conçu pour diffuser, pour ne pas être vu

Le Roku Streaming Stick 4K est plus rapide et plus puissant que jamais. Le récepteur Wi-Fi longue portée redessiné est suralimenté avec une vitesse jusqu’à 2 fois supérieure.

Meilleur accessoire : Anker Powerport III 25W

Robert Triggs / Autorité Android

Vous ne voyez pas beaucoup d’accessoires classés 5 étoiles sur Android Authority. L’Anker Powerport III 25W, cependant, mérite tout le crédit que nous pouvons lui accorder. C’est vraiment le seul chargeur de téléphone dont vous aurez besoin, avec la prise en charge de USB Power Delivery PPS, Quick Charge 4+ et Anker’s PowerIQ3 pour les normes de charge héritées, y compris celles des iPhones. Cela signifie que vous pouvez charger rapidement n’importe quel téléphone que vous possédez avec le même chargeur. Découvrez plus de nos accessoires de charge préférés.

Anker PowerPort III 25W

Conçu pour les téléphones nouveaux et anciens

Avec les dernières normes USB Power Delivery PPS et Quick Charge à bord, la prise en charge des protocoles hérités et une puissance de 25 W, l’Anker PowerPort III 25W est le chargeur de smartphone moderne idéal.

