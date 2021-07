Autorité hebdomadaire : ce qui est ressorti du MWC, des batailles spatiales de milliardaires et plus encore

Bienvenue dans une autre édition de L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. Bon 4 juillet !

C’est un grand fait via la NASA : si vous deviez vous tenir à la surface de Mars sur l’équateur à midi, ce serait comme le printemps à vos pieds (75 degrés Fahrenheit ou 24 degrés Celsius) et l’hiver à votre tête (32 degrés Fahrenheit ou 0 degré Celsius), en raison de l’atmosphère incroyablement mince.

Nouvelles populaires cette semaine

CMM : Le Mobile World Congress 2021 de cette semaine à Barcelone était différent du gala habituel, mais comportait toujours des annonces et des lancements de nouveaux produits. Samsung est monté sur scène pour révéler son expérience One UI Watch pour les appareils portables, la peau au-dessus de Wear OS 3.0. Il a également confirmé un événement de lancement « été » de Samsung Unpacked pour sa prochaine série Samsung Galaxy Watch 4. Lenovo a sorti un tas de nouvelles tablettes Android dans sa gamme Yoga qui semblent puissantes et prometteuses. Il a également annoncé une nouvelle Smart Clock 2.0 avec l’intelligence de Google Assistant. La grande annonce de Qualcomm était son nouveau chipset Snapdragon 888 Plus, qui ajoute une modeste amélioration des performances et fournit quelque chose pour nous vendre tous. Il a également finalement nommé Cristiano Amon comme son PDG (.), après avoir eu le titre étrange de PDG élu de Qualcomm depuis janvier de cette année.

Les pliables Samsung : Les fuites se poursuivent autour des pliables de nouvelle génération de Samsung, mises en évidence cette semaine par un tas de vidéos à 360 degrés du Samsung Galaxy Z Flip 3. Les fuites en ont révélé beaucoup, confirmant certains détails antérieurs des rendus du Galaxy Z Flip 3, y compris un caméra sous-écran. Une nouvelle fuite du Galaxy Z Fold 3 avait également beaucoup plus de rendus à regarder, et certaines fuites de spécifications d’appareils photo nous ont dit que les appareils photo seraient similaires au Fold 2, bien qu’il y ait encore plus à découvrir.

Première version de Windows 11 : La première version officielle de Windows 11 a été lancée cette semaine en tant qu’aperçu de Windows Insider (lire : première version bêta) par Microsoft cette semaine, avec une suite complète de modifications importantes de l’interface utilisateur visuelle, de widgets, de fonctionnalités multitâches, etc. Il a également été lancé avec quelques problèmes connus, ce qui est juste pour une version bêta, et il manquait certaines fonctionnalités, notamment la nouvelle possibilité d’exécuter des applications Android. Nous avons hâte de voir cela en action.

Controverse sur Windows 11: Un sujet brûlant ne montrant aucun signe de refroidissement était la décision inhabituelle de Microsoft d’exclure autant de systèmes et de processeurs d’être officiellement pris en charge par Windows 11. Cela signifiait une grande confusion sur la compatibilité des mises à niveau. Alors que Microsoft a montré des signes de relâchement en ouvrant l’aperçu Insider à n’importe quel système pour examiner les données renvoyées, notre collègue, Gary Sims, fait partie de ceux qui mènent la charge contre la décision de Microsoft. Gary a publié cette semaine trois vidéos Gary Explains expliquant le drame de Windows 11, appelant Microsoft impénitent et proposant également des alternatives à Windows 11. Microsoft va-t-il revenir sur ces décisions ?

Les mini-téléviseurs LED de LG: LG a annoncé qu’il lancerait enfin ses téléviseurs à écran mini-LED en juillet. Les téléviseurs QNED de LG sont disponibles en variantes 8K et 4K, dans une gamme de tailles typiques de grand écran, bien que le prix n’ait pas été annoncé. B&H Photo a mis en place des prix de précommande plus tard: 1 997 $ pour le modèle QNED90 65 pouces 4K, 75 pouces à 2 997 $, 86 pouces 3 997 $. Les téléviseurs QNED99 8K haut de gamme commencent à 3 497 $ pour le modèle 65 pouces.

Prendre l’avion: Une grande nouvelle cette semaine a été une voiture volante effectuant un vol entre les aéroports, roulant à environ 170 km/h ou 105 mph dans les airs, en utilisant un moteur BMW. Étonnamment génial ! (BBC). Et dans les batailles de milliardaires dans l’espace, Sir Richard Branson tentera d’aller dans l’espace le 11 juillet, dans une tentative de surpasser le milliardaire rival Jeff Bezos et son lancement dans l’espace prévu pour le 20 juillet (Ars Technica). C’est très idiot, mais c’est un gros mois pour le tourisme spatial.

Et juste quand tu pensais que tu étais en sécurité: Les publicités de style télévisé arrivent sur les jeux sur console, avec une société « une plate-forme publicitaire dans le jeu unique en son genre » qui signe des accords avec des sociétés comme EA, « pour essayer d’apporter des publicités de style TV à leurs jeux sur console » pour des raisons que, espérons-le, personne ne tolérera ? (Kotaku).

Commentaires

Examen Sony WF-1000XM4: Le seul véritable tueur d’AirPods Examen Fitbit Luxe: Bon, bien, joli, mais pas autant de fonctions que vous pourriez vous attendre pour 150 $. Test Realme Buds Q2 : La suppression active du bruit est abordable, dommage pour la qualité de fabrication…

Caractéristiques

Pourquoi vous ne devriez pas attendre un smartphone Snapdragon 888 Plus. Les applications Android sur Windows nous donnent ce que Google a promis depuis le début. Testé : charge rapide 160W qui ne fera pas fondre votre téléphone. Comment l’apprentissage automatique sur l’appareil a changé la façon dont nous utilisons nos téléphones. Internet est en train de pourrir (The Atlantic). Voler le coffre-fort Xbox : à l’intérieur d’une triche de carte-cadeau de 10 millions de dollars, après qu’un ingénieur junior de Microsoft ait découvert un schéma de génération de Bitcoin presque parfait. (Bloomberg).

Calendrier technique

19-23 juillet : Conférence des développeurs de jeux (GDC).

31 juillet-5 août : Chapeau noir États-Unis

Début août: Événement Samsung Unpacked ?

Tweet technique de la semaine

Voici une discussion intéressante sur les raisons pour lesquelles il n’y a plus de téléphones QWERTY physiques, de l’un des joyaux sur Twitter, Tren Griffin. J’inclus sa réponse au PO, pas le PO lui-même.

Vous êtes libre de démarrer une entreprise qui fabrique des téléphones à clavier TotL à tout moment. C’est ainsi que fonctionne un marché. Pour produire un téléphone à un prix attractif que les consommateurs achèteront, il faut des volumes que vous ne comprenez pas. Que vous ayez raison sur ce plan d’affaires est douteux. pic.twitter.com/j8xQ0SfqkJ – Tren Griffin (@tengriffin) 1er juillet 2021

Encore une semaine dans le sac !

Tristan Rayner, rédacteur en chef.