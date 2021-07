Autorité hebdomadaire : débâcle de l’accélérateur OnePlus, modèle OLED et téléphone Qualcomm

Bienvenue dans une autre édition de L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. Bogdan Petrovan au volant de cet Hebdomadaire !

Nouvelles populaires cette semaine

OnePlus 9 Pro étranglé : Lorsque vous construisez toute votre image de marque autour de 1) performances 2) abordabilité et 3) honnêteté, vous risquez d’avoir des ennuis lorsque vous vous faites prendre 1) ralentir les applications pour économiser la batterie 2) sur votre nouveau téléphone à 1 000 $ 3) et mentir à propos de ça. C’est un autre œil au beurre noir pour ce qui était la marque par défaut pour les amateurs d’Android.

Modèle OLED, oh mon dieu : Vous devez le donner à Nintendo. Où d’autres entreprises font sonner leurs noms de produits fantaisie à tout prix, la vénérable Nintendo est allée dans l’autre sens. Nintendo Switch (modèle OLED) est peut-être le nom le plus décevant de tous les temps, mais le plus gros problème est la liste décevante des mises à niveau. L’OLED titulaire est à peu près la seule chose dont il vaut la peine de parler, ce qui est… Bien ? Décevant? Qui sait à ce stade ?

Ok Google, dans combien de poursuites pouvez-vous être impliqué ? 36 États américains ont déposé une plainte antitrust contre Google, alléguant des pratiques anticoncurrentielles liées au Play Store. La poursuite prétend que Google étouffe la concurrence et empêche la montée d’alternatives au Play Store. Google a publié une longue réfutation, mais certaines des preuves préliminaires semblent assez accablantes. Google serait allé jusqu’à payer Samsung à ne pas promouvoir son Galaxy Store. Tout en vantant l’ouverture de l’écosystème Android. C’est le dernier grand procès ciblant Google, alors que les régulateurs du monde entier sont déçus par Big Tech en général et Big G en particulier.

Qualcomm montre à ses clients comment faire (!?): Le nouveau “Smartphone pour Snapdragon Insiders” est comme l’anti-Nexus. Là où Google a mis le système d’exploitation à l’honneur, le téléphone de Qualcomm se concentre sur les puces à l’intérieur. L’appareil est une collaboration Asus qui coûtera 1 499 $ à sa sortie en août. Faut-il l’acheter ? Nous prenons des risques et nous vous le disons maintenant – probablement pas !

Il est de plus en plus difficile d’acheter des accessoires téléphoniques bon marché : Une autre grande marque d’accessoires a disparu d’Amazon. C’est Choetech cette fois, rejoignant les rangs d’Aukey, RAVPower, TaoTronics et Mpow. Vous pouvez parier que le leader du marché Anker se sent nerveux en ce moment. Apparemment, tout découle de programmes d’examens incités louches, mais vous devez vous demander : ces exécutions sommaires profitent-elles réellement aux clients ? (Le bord)

Les hauts et les bas de la course spatiale des milliardaires : Même l’homme le plus riche du monde n’est pas à l’abri de la pêche à la traîne. Du moins, pas quand le troll est un autre milliardaire aux ambitions vertigineuses. Richard Branson est sur le point de s’envoler dans l’espace (enfin, au moins jusqu’au bout) aujourd’hui à 9h HE, battant Jeff Bezos et son Blue Origin au poing. Blue Origin n’a pas pris le vol de tonnerre de Branson à la légère, soulignant avec pédant que le VSS Unity de Virgin Galactic ne montera qu’à 89 km. C’est en dessous de la ligne de Kármán (100 km), l’une des nombreuses définitions communément acceptées du bord de l’espace (National Geographic). Quelle que soit la définition à laquelle vous adhérez, vous pouvez regarder le tout en direct en quelques heures (YouTube).

Commentaires

Caractéristiques

La première acquisition d’un milliard de dollars de Google était un vol, se souvient Eric Zeman. Nous sommes en 2021, vous devriez utiliser un gestionnaire de mots de passe – Écoutez, nous continuerons à taper sur ce tambour jusqu’à ce que tout le monde sache qu’un gestionnaire de mots de passe est essentiel. Tiré par Bot sur Amazon : « C’est vous contre la machine » – Une machine contre laquelle vous aurez envie de faire rage (Bloomberg). Six jours à Suez : l’histoire intérieure du navire qui a rompu le commerce mondial Que s’est-il passé lorsque l’Ever Given s’est détraqué dans le canal de Suez (Bloomberg). Non, l’éditeur audio open source Audacity n’est pas un « spyware » Une petite lecture de contre-récit sur une histoire qui fait le tour (Ars Technica). Science grésillante : Comment griller un steak savoureux. Nerd au barbecue (Ars Technica). Rapport spécial : Le géant chinois des gènes recueille des données auprès de millions de femmes. Simplement effrayant (.).

Calendrier technique

Tweet technique de la semaine

Pour vous amuser un peu, consultez la liste des slogans du géant de l’automobile Stellantis pour ses marques électrifiées. Nous pouvons confirmer qu’il s’agit de slogans 100% officiels et approuvés par l’entreprise, et non d’une satire élaborée.

So here are all the mottos that Stellantis announced for each brand as part of its new “electrification approach…” pic.twitter.com/9ttMWXIzqB — Motor1 (@Motor1com) July 8, 2021

