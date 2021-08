Autorité hebdomadaire : Édition #154

Content de te revoir L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 154e édition, juste ici !

Tristan Rayner avec vous à nouveau. J’ai tout dit aux abonnés de Daily Authority sur ma PS5. Vous l’obtenez chaque jour, n’est-ce pas? Droite!?

Nouvelles populaires cette semaine

Pixel 6: Les annonces de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro cette semaine ont été une surprise amusante, au moins deux mois avant que nous n’obtenions les appareils vers la fin septembre/octobre. Pourtant, Google s’est ouvert pour confirmer de nombreux aspects de ses premiers vrais produits phares depuis des années : design et apparence, le silicium pour smartphone de Google appelé Tensor, le taux de rafraîchissement de 6,7 pouces à 120 Hz du Pro, le taux de rafraîchissement de 6,4 pouces à 90 Hz de la vanille, le nouveau système de caméra ( enfin), capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et quelques bits supplémentaires. Google peut également opter pour un support logiciel plus long pour sa propre marque de SoC. De plus, plus mystérieux encore, un “appareil de streaming sans fil” de marque Google vient de passer par la FCC… des suppositions sur ce que cela pourrait être ?

Dans tous les cas, la révélation Tensor à elle seule est majeure et marque quelque chose de plus grand pour les ambitions de Google en matière de matériel. Rob Triggs explique pourquoi la puce Tensor du Pixel 6 est en fait une grosse affaire (personnalisée !), et pourquoi elle ne l’est pas (la plupart des composants de la puce sont sous licence),

Galaxy tout : Un tas de fuites avant le lancement majeur de Samsung la semaine prochaine. Tout d’abord, quelqu’un est allé acheter le prochain Galaxy Buds 2, puis quelqu’un d’autre a déballé complètement un ensemble de bourgeons vert olive. Ensuite, WinFuture a abandonné les spécifications les plus complètes du Samsung Galaxy Z Fold 3 à ce jour, même jusqu’à la taille, le poids, les composants internes, le Snapdragon 888 SoC, les caméras et la résistance à l’eau IPX8 du pliable, ce qui semble notable. Dans tous les cas, les Fold, Flip, Buds 2 et tout/tout le reste seront dévoilés mercredi prochain.

Technologie selfie sous l’écran: Oppo et Xiaomi peuvent sentir quelque chose venant de Samsung la semaine prochaine, et viennent de faire des annonces cette semaine au sujet de leurs propres caméras selfie sous-écran. Oppo a annoncé plus de technologie dans ce qui était une mise à jour de son annonce similaire en 2019, mais toujours aucun signe de cela dans un smartphone. Du côté de Xiaomi, des “fuites” ont laissé entendre que son Mi Mix 4, qui sera lancé la semaine prochaine, aura également une caméra selfie sous l’écran.

Mi Mix 4/Mi Pad 5 : Xiaomi est en fait allé plus loin pour voler la vedette à Samsung la semaine prochaine, annonçant avec insolence son prochain lancement majeur de smartphones et de tablettes pour le 10 août. Nous verrons le Mi Mix 4 / Mi Pad 5, qui promettent tous deux de stimuler les efforts continus de Xioami pour expédier le plus de smartphones de la planète, a déclaré un analyste de marché de premier plan cette semaine.

Honneur Magie 3: Honor lancera son prochain produit phare le 12 août. C’est un nouveau modèle, il ne fait plus partie de Huawei, et c’est un nouveau départ avec le retour des services mobiles de Google sur l’appareil. Ce sera à surveiller, avec les attentes d’un design très ressemblant à Huawei, et avec le nouveau Snapdragon 888 Plus.

PSVR 2 : Nous avons eu un aperçu du prochain PSVR 2 de Sony (pas nécessairement le nom, mais vous savez ce que nous voulons dire) à partir des détails d’une conférence de développeurs “privée”, révélant un écran OLED avec une résolution de 2 000 x 2 040 par œil. Prise en charge HDR et champ de vision de 110 degrés, jeux hybrides, etc.

La controverse sur les scans d’Apple : Apple est prêt à scanner les photos des utilisateurs pour rechercher la maltraitance des enfants. Beaucoup soulignent qu’Apple promet la confidentialité lors de la numérisation de vos photos sur l’appareil et soulève des questions de faux positifs, tandis que cet article de Wired explique bien l’équilibre : « Pendant des années, les entreprises technologiques ont lutté entre deux impulsions : le besoin de crypter les données des utilisateurs pour protéger leur vie privée et la nécessité de détecter les pires types d’abus sur leurs plateformes. Maintenant, Apple lance un nouveau système cryptographique qui cherche à enfiler cette aiguille… “

Commentaires

Examen du Samsung Galaxy A11 : Prix d’entrée de gamme, offre un téléphone d’entrée de gamme, mais décent pour les inexpérimentés. Avis RedmiBook Pro : Dommage pour l’écran poubelle. Avis sur Ulefone Armor 11 : « L’Ulefone Armor 11 offre une expérience inférieure à la moyenne à un prix élevé. Si vous voulez un téléphone conçu pour durer, ce n’est pas le cas. »

Caractéristiques

“Pourquoi la puce Tensor du Pixel 6 est en fait un gros problème (et pourquoi ce n’est pas le cas).” Des centaines de façons de faire s#!+, et nous ne le faisons toujours pas (Wired). Comment Michael Dell a transformé son activité PC en déclin en une aubaine de 40 milliards de dollars (Forbes). « Kaskade est un mormon dévot de 44 ans, père de trois enfants qui n’a jamais touché à un verre. Il gagne plus de 500 000 $ par nuit en tant qu’interprète d’EDM » (BuzzFeed).

Calendrier technique

10 août : Lancement du Xiaomi Mi Mix 4 / Mi Pad 5

11 août : Événement Samsung Unpacked

12 août : Lancement de Honor Magic 3

Tweet technique de la semaine

ces captchas deviennent carrément philosophiques pic.twitter.com/HAMipnVIaS – brookssterritt (@brookssterritt) 28 juillet 2021

Passe une bonne semaine!