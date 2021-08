Autorité hebdomadaire : édition 155

Content de te revoir L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 155e édition commence maintenant

Nouvelles populaires cette semaine

Galaxie déballée : L’événement du 11 août de Samsung a lancé, au bon moment, le nouveau Galaxy Z Fold 3, Flip 3 (1 799 $ / 999 $), ses nouveaux Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic (250 $ / 350 $) et les Buds 2 (160 $).

Les pliables se sont concentrés sur une mécanique améliorée et des conceptions raffinées, certains les appelant des versions « de l’année S », perfectionnant la génération précédente plutôt que de faire une révolution. Nous en saurons plus lorsque des critiques seront publiées. J’attends également des avis sur les nouvelles versions de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Le nouveau système d’exploitation Wear, le chipset et le calcul de la graisse corporelle du poignet via un capteur de composition corporelle sont soignés et tout, mais voyons comment tout cela fonctionne dans la pratique. Enfin, les Buds 2 semblaient être la version la plus faible étant donné la façon dont elle brouille les pistes. Des écouteurs plus abordables sont toujours les bienvenus, mais si quelqu’un voulait comprendre si les Buds Pro ou Buds 2 étaient meilleurs en fonction des noms, ou même des prix lorsque les Buds Pro sont en vente (ils le sont généralement, et 120 $ était le prix le plus bas enregistré jusqu’à présent ), ils sont peut-être un peu coincés ?

Samsung enroulable : Bientôt disponible? Samsung a récemment breveté un téléphone enroulable et certains moteurs de rendu astucieux ont découvert à quoi il pourrait ressembler. Samsung a également déposé le nom Z Roll et Z Slide.

Xiaomi Mi Mix 4: Il s’agissait d’une sortie puissante dans le monde traditionnel non pliable, Xiaomi ajoutant une caméra selfie sous l’écran. Curieusement, l’exécutif de Xiaomi Lu Weibing, via Weibo, a suggéré que le téléphone donne la priorité à un affichage plein écran par rapport aux selfies, et a dit directement (via la traduction) : « Si vous êtes particulièrement préoccupé par l’effet des selfies, je vous recommande d’acheter un [punch-hole] filtrer.”

Xiaomi a également lancé un robot CyberDog menaçant de manière douteuse, tandis que la version Mi Tab 5 n’a été étouffée par aucun mot de disponibilité mondiale et une approche consistant à simplement copier l’iPad Pro.

Honneur Magie 3: Ce nouveau produit phare d’Honor était un nouveau départ pour l’ancienne branche de Huawei, et a toujours de nombreuses racines dans les touches et les spécifications de conception de Huawei – mais ce n’est pas inattendu compte tenu du cycle de sorties de téléphones. Le Magic 3 a été lancé en série, avec le Pro Plus haut de gamme doté de toutes les dernières fonctionnalités, à un prix correspondant : 1 499 € (~ 1 759 $) pour la seule configuration, un appareil de 12 Go/512 Go.

Pixel 5a : Il semble que le Pixel 5a pourrait bientôt sortir, peut-être même la semaine prochaine, sur la base de rapports. Le problème est qu’il ne sortira qu’aux États-Unis et au Japon pour des raisons inconnues, bien que probablement liées à des pénuries d’approvisionnement.

Pomme: Les rapports sur l’iPhone 13 (alias le prochain iPhone) ont été publiés cette semaine par Bloomberg, qui ont mis en évidence des améliorations telles que de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo, de meilleurs affichages avec des taux de rafraîchissement plus élevés, des performances améliorées, une durée de vie de la batterie plus longue et une encoche plus petite. C’est essentiellement ce que font les iPhones la plupart des années, la série se limitant à un mini, un Pro Max et deux modèles intermédiaires. Apple s’en tiendra-t-il vraiment au classique malchanceux 13 ou modifiera-t-il son système de nommage ?

Aussi chez Apple : sa décision de vérifier les photos sur les appareils pour CSAM a suscité des critiques et des inquiétudes tout au long de la semaine, et des révélations que les employés d’Apple se sont activement disputées à ce sujet dans ses canaux internes Slack (MacRumors). Le vice-président Craig Federighi a dû admettre qu’Apple l’avait mal géré, soulignant que les analyses ne s’appliquaient qu’aux photos envoyées vers iCloud, et aux États-Unis uniquement pour le moment. Il est peut-être un peu tard sur le front du contrôle des dommages, mais cela s’est-il traduit pour l’utilisateur moyen d’iPhone ?

Commentaires

Test du Poco F3 GT : puissance élevée, prix bas. Prise en main : impressions Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 et impressions Samsung Galaxy Buds 2 ?

Caractéristiques

La séquence d’innovation de Samsung mène une bataille difficile avec Android. L’avenir du jeu sur PC est portable Samsung a sa propre puce conçue par l’IA. Bientôt, d’autres le seront aussi (Wired). Dans le monde secret, semi-illicite et à enjeux élevés de … l’importation des plus grandes mangues du monde, via WhatsApp (Eater). Oh OVNI, où es-tu ? Cinq raisons pour lesquelles trier tout cela est si scientifiquement difficile. Fautes de frappe, astuces et fautes d’impression : pourquoi l’orthographe anglaise est-elle si étrange et imprévisible ? (aeon.co). Également une nouvelle fonctionnalité dans un sens différent : Android Authority dispose désormais d’un mode sombre ! Essayez-le avec un interrupteur à bascule en haut à droite sur le bureau, et il devrait correspondre automatiquement à vos paramètres sur Android. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui se passera sur iPhone, mais automatique aussi, espérons-le?

Calendrier technique

18 août : Realme Fan Festival – Realme GT Master Edition Series et lancement de nouveaux appareils Xiaomi ?

19 août : “L’événement spécial caméra” d’Oppo.

Aussi en août : Pixel 5a ? Android 12 ?

Tweet technique de la semaine

La toute première image de la Terre et de la Lune dans un seul cadre. Prise en 1979 par Voyager 1 à une distance de 11,66 millions de km ! (Crédit : NASA/JPL) pic.twitter.com/GEpYQ08Qf6 – Monde et science (@WorldAndScience) 12 août 2021

Passe une bonne semaine!

Tristan Rayner, rédacteur en chef