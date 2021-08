Autorité hebdomadaire : édition #156

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 156e édition continue…

Nouvelles populaires cette semaine

Galaxy Fold 3 : Les tests du Samsung Galaxy Z Fold 3 sortent maintenant et notre homme Eric Zeman a mis des jours et environ 6 000 mots pour expliquer tous les détails sur ce qui en fait un véritable successeur du Fold 2: une construction beaucoup plus solide, toujours pas de vrai rival dans la plupart du monde, et maintenant avec S Pen, la résistance à l’eau, le multitâche amélioré et la prise en charge des applications, et plus encore. Mais, c’est toujours 1 800 $, et c’est toujours quelque chose de trop cher pour la plupart des gens. Ravi de voir Samsung perfectionner cette version pour ceux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces appareils.

Pixel 5a : Mon point de vue sur le lancement du Pixel 5a cette semaine était que le Pixel 5a ne fait presque rien, le fait bien, et je le maintiens quelques jours plus tard. Notre examen de l’appareil lui a essentiellement donné de nombreuses tiques pour prendre le Pixel 4a 5G et ajouter des fonctionnalités utiles, notamment IP67, une batterie beaucoup plus grande et l’ajout d’une construction en métal. Cela le rend plus robuste dans à peu près tous les sens de ce mot. C’est également 50 $ moins cher, mais c’est parce que Google a conservé le même panneau à 60 Hz, le même appareil photo et le même chipset, ce qui semble avoir des problèmes de surchauffe. Quoi qu’il en soit, à 450 $ aux États-Unis, c’est vraiment un excellent achat à long terme, surtout si la série Pixel 6 coûte environ 1 000 $. Google a abandonné les Pixel 4a 5G et Pixel 5, alors achetez-les tant qu’ils durent si vous les vouliez…

Motorola a lancé son nouveau Motorola Edge pour 2021, ciblant l’Amérique du Nord avec un tas d’astuces pour réduire les coûts tout en apportant des fonctionnalités haut de gamme comme un écran LCD de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une configuration de triple caméra au son solide, un processeur Snapdragon 778G, 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage non extensible, 5G avec Sub-6 et mmWave, une batterie de 5 000 mAh et une charge Turbo Power de 30 W, pour 699 $. À ce prix, ça va être difficile, mais il sera lancé pour 499 $, ce qui semble assez méga. Le principal échec n’est que de deux ans de mises à jour majeures d’Android, je dirais.

Téléphones de jeu: Asus a annoncé les nouveaux Asus ROG Phone 5S et ROG Phone 5S Pro avec presque rien par rapport aux 5 précédents, à part le Snapdragon 888 Plus, qui fait un peu, pas beaucoup, pour les joueurs.

Téléphone Qualcomm : Le smartphone de Qualcomm pour Snapdragon Insiders est une fiche technique de création de marque intégrée à un téléphone que vous pouvez acheter pour 1 499 $. C’est pour les fans de Qualcomm. La société s’efforce clairement de créer une marque que vous voudrez posséder, un peu comme la façon dont Intel Inside a travaillé comme marketing pour une génération de PC et a fait d’AMD un étranger. Mais… c’est Qualcomm.

Intel Arc: En parlant d’Intel, Intel a dévoilé le nom et quelques détails sur son premier GPU discret à rivaliser avec les cartes graphiques Nvidia Geforce et AMD Radeon, appelé Intel Arc. Seuls quelques détails de spécifications limités pour l’instant, mais il n’est toujours pas prévu d’arriver avant 2022, alors ne retenez pas votre souffle pour l’instant…

Robot Tesla : Lors de la présentation de Tesla AI Day, quelque chose qui a duré plus de 2,5 heures, Elon Musk a dévoilé de manière inattendue le Tesla Bot, un robot humanoïde utilisant l’IA du véhicule de Tesla pour éliminer les “tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses”. Tesla veut vous le rappeler, ainsi qu’aux chercheurs potentiels en IA. c’est plus qu’une entreprise automobile, et elle vous embauchera probablement.

Avis du Samsung Galaxy Z Fold 3 : « Une baisse de prix de 200 $ et des fonctionnalités supplémentaires signifient plus de valeur pour le Galaxy Z Fold 3, mais c’est toujours un étirement pour la plupart des gens. » Impressions pratiques de Motorola Edge (2021) : redéfinir le produit phare du budget ? Avis Honor Earbuds 2 Lite : Une alternative honorable aux AirPods. Critique du RedmiBook 15 Pro : « Vise à faire une brèche sur le marché, mais fait plutôt une brèche dans la réputation de Redmi. »

Prenez note : Samsung parie la ferme sur les pliables grand public, est-ce que cela sera payant ? Payeriez-vous un abonnement pour Android sans publicité et les mises à jour à long terme ? : « Le coût d’un smartphone à petit budget est un manque d’expérience logicielle – les abonnements pourraient être une incitation à faire mieux. » Androids : L’équipe qui a construit le système d’exploitation Android est un nouveau livre sur Android ! Les chapitres quatre et cinq sont publiés chez Ars Technica, et le livre est maintenant disponible en livre de poche et en e-book. L’ingénieur Android de longue date Chet Haase est l’auteur qui reverse les bénéfices à Black Girls Code et Women Who Code. Pont Wi-Fi point à point entre les bâtiments – le moyen le moins cher et le plus simple (Ars Technica). Équipement audio sous rayons X : à quoi ressemblent les Apple AirPods, Fender Stratocasters et les platines Technics à l’intérieur (Wired). Le travail de Dresde – Les sopranos de Berlin : une famille de crimes brutaux et un cambriolage d’un bijou d’un milliard de dollars (GQ). Les chauffeurs sikhs transforment le camionnage américain. Faites un tour le long de l’autoroute américaine Punjabi (LA Times).

8 septembre : Lenovo Tech World 2021

Aussi en septembre : Jusqu’à trois événements Apple ? (iPhone 13, Watch Series 7, MacBooks, AirPods 3, plus)

Bientôt: Android 12 ?

Premièrement : ce bot Twitter sélectionne des restaurants en bordure de route au hasard dans le monde entier, avec une image Street View, puis les trois premières images de Google Images.

Seconde:

comment suis-je censé vivre rire l’amour dans ces conditions – lama en smoking (@LlamaInaTux) 15 août 2021

