Autorité hebdomadaire : édition 160

Nouvelles populaires cette semaine

Pomme: L’événement en ligne d’Apple mardi a vu le lancement de la série iPhone 13, y compris l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, en précommande à partir du 17 septembre. L’Apple Watch 7 a également été révélée sans date de sortie pour le moment. Apple nous a surpris avec un nouvel iPad et un iPad Mini, mais pas d’Airpod 3. Pendant ce temps, des MacBook 14 et 16 pouces sont attendus lors d’un événement Apple virtuel “dans les prochaines semaines”, probablement lors d’un événement en ligne en octobre. Cette semaine également, Apple a averti les utilisateurs de ne pas attacher leurs iPhones à des motos, cyclomoteurs ou scooters de grande puissance, et a corrigé une faille zero-day de NSO affectant tous les appareils.

Samsung : La version bêta de One UI 4.0 est désormais disponible pour les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. La rumeur S21 FE pourrait ne pas être lancée avant octobre, et la société coréenne The Elec a affirmé que le S22 Ultra offrirait la prise en charge du S Pen, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles le S22 arborera également une batterie plus petite que prévu. Samsung pourrait également apporter son appareil photo 108MP à la série Galaxy A, tandis qu’une fuite aurait montré des rendus de la Galaxy Tab A8.

Google: La date de sortie stable d’Android 12 semble fixée au 4 octobre. D’autres fuites de Pixel 6 Pro suggèrent une batterie de 5 000 mAh, 12 Go de RAM et d’autres fonctionnalités haut de gamme, ainsi qu’une fuite des spécifications de Tensor, ce qui est un peu déroutant. Vous pouvez maintenant voir les vrais Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans la vitrine de la boutique Google à New York. Cette semaine également, Google a commencé à déployer un mode sombre pour tout le monde et pourrait bientôt introduire des chaînes de télévision gratuites sur sa plate-forme de streaming.

Xiaomi : L’événement de mercredi de Xiaomi a vu le lancement de la série 11T, y compris les 11T, 11T Pro et 11T Lite 5G NE. Il a également annoncé le lancement mondial du Mi Smart Band 6 NFC et du Pad 5, mais pas pour les États-Unis. Plus tôt dans la semaine, Xiaomi a également introduit des lunettes intelligentes, mais elles ne sont qu’un concept pour le moment.

Autre part: Sir Clive Sinclair, le père du ZX Spectrum, est décédé cette semaine à l’âge de 81 ans. Le Realme Pad a été lancé en Inde, tandis que la série Realme 9 a été reportée à 2022 en raison de la pénurie de puces. Une nouvelle fuite a montré le OnePlus Buds Z2 et une nouvelle puce Qualcomm de milieu de gamme serait en préparation pour des téléphones de jeu moins chers. Pendant ce temps, Microsoft a déployé des connexions sans mot de passe et le Crew Dragon de SpaceX est entré dans l’histoire en devenant le premier vol entièrement civil en orbite après son lancement depuis la Floride mercredi à 20 h 02 HE.

Films/TV : Le comédien, acteur et habitué de SNL, Norm Macdonald, est malheureusement décédé d’un cancer cette semaine, à l’âge de 61 ans. Marvel Studios a sorti la première bande-annonce officielle de Hawkeye, leur dernière série en streaming Disney +, tandis que les nouveaux films Disney et Marvel ne passeront pas directement en streaming et HBO quitte Amazon Prime Video. Cette semaine a également vu la première bande-annonce de Guillermo del Toro’s Nightmare Alley.

Jeu : Chez Sony, Deathloop a été lancé pour la PS5 et le PC et a déjà des critiques élogieuses. La bande-annonce de GTA 5 Enhanced Edition a été critiquée par les fans pour son apparence “exactement la même” que les versions PS4 et Xbox One. Nintendo a baissé le prix du commutateur principal de 20 £ (28 $) et 30 € (35 $) au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. En parlant de Switch, l’audio Bluetooth est enfin activé. Pendant ce temps, Razer s’est occupé de fabriquer des dés à coudre pour les joueurs.

Avis Xiaomi 11T Pro: “La charge ultra-rapide rencontre les caméras moyennes.” Pas d’OIS, gros problème. Test du Samsung Galaxy XCover Pro : Ce téléphone robuste de milieu de gamme a fière allure, mais il existe de meilleures options si la vitesse est une priorité. Revue Lenovo Yoga Tab 13 : C’est une recommandation facile grâce au grand écran haute résolution, aux performances rapides et à l’excellente autonomie de la batterie. Deuxième avis du Samsung Galaxy Z Flip 3 : “L’option pratique pour tous ceux qui hésitent sur les pliables.”

7 autres astuces marketing pour smartphones que les marques de téléphones devraient cesser d’utiliser dès maintenant : Prix de reprise et politiques de mise à jour sommaires, nous en avons assez de vous (Autorité Android). La technologie de suivi personnel se dirige vers une nouvelle ère précise – et dangereuse – : le harcèlement criminel, la surveillance et comment vous pouvez vous protéger (Autorité Android). Voici comment vous construisez un télescope pour chasser l’énergie noire : une merveille technologique sera bientôt à l’œuvre pour étudier deux milliards de galaxies (Wired). À l’intérieur de Virgin Hyperloop, j’entrevois notre avenir en matière de transport à grande vitesse : une visite du prototype « Devloop » de Virgin dans le désert du Nevada (CNET). Quand on vit dans un monde immatériel, qu’est-ce qui est à vendre ? Influenceurs, analystes symboliques, achats et ventes à l’ère du turbo-capitalisme (Wired).

Il est peut-être temps pour le retour du mammouth laineux. Il va être abordé par Colossal, la société co-fondée par le professeur de génétique de Harvard George Church et l’entrepreneur John Lamm, qui a levé 15 millions de dollars.

Sauf que Colossal ne le ramène pas réellement, il crée une toute nouvelle espèce qui est proche, mais pas une réplique exacte du mammouth laineux : la dé-extinction.

Si cela ressemble un peu au début de Jurassic Park, eh bien, c’est et ce n’est pas le cas. Il est vrai que le tour de table de 15 millions de dollars était dirigé par Thomas Tull, ancien PDG de Legendary Entertainment (responsable de Jurassic World). Mais ce n’est pas du clonage au sens traditionnel du terme. Et les mammouths laineux ne vont probablement pas se déchaîner et nous manger tous… Alors, comment les scientifiques prévoient-ils de ressusciter le mammouth, et pourquoi quelqu’un voudrait-il faire une telle chose ? On creuse un peu plus.

Comment est-ce possible?

Des scientifiques colossaux utiliseront la technologie d’édition de gènes CRISPR-Cas 9 pour créer une espèce totalement nouvelle. Ils ajouteront 60 gènes ou plus du mammouth laineux aux cellules d’un embryon de son plus proche parent vivant, l’éléphant d’Asie. Si cela vous semble familier, vous pensez peut-être au scientifique chinois qui a utilisé de manière controversée la même technologie sur des embryons humains en 2018, qui l’a ensuite conduit en prison.

Colossal expérimente la technologie depuis un certain temps, selon Popular Science : « En 2015, le laboratoire de Church a réussi à intégrer des gènes de mammouth pour les petites oreilles, les tissus adipeux et les cheveux bruns hirsutes dans l’ADN des cellules de peau d’éléphant.

La partie scientifique peut devenir assez compliquée, mais fondamentalement, CRISPR est “une enzyme qui peut se lier et couper des sites spécifiques sur un brin d’ADN”. Popular Science explique : « … Il est associé à d’autres enzymes d’édition d’ADN pour épisser les gènes du mammouth laineux à l’éléphant d’Asie. » Cela l’aide à mieux s’adapter au temps glacial de l’Arctique.

Tout d’abord, l’équipe doit prélever un échantillon et séquencer le génome du mammouth laineux à partir d’une carcasse congelée. Ensuite, ils vérifieront pour s’assurer que les gènes correspondent aux traits qu’ils veulent : gros, vérifier ; laineux, à carreaux; mammouth-y, vérifiez. Ensuite, ils synthétisent les gènes et les placent dans l’embryon d’un autre animal – ils le feront d’abord en utilisant des modèles de souris et de porc, puis en utilisant des éléphants d’Asie. L’éléphant donne alors naissance à un mammouth laineux, ou c’est l’idée, en tout cas.

Church et son équipe travaillent également à la création d’un utérus synthétique.

Pourquoi ramener le mammouth ?

À l’époque où les mammouths parcouraient la terre, ils jouaient un rôle énorme dans la stabilisation de l’écosystème arctique, le pergélisol en particulier. Les grands herbivores encouragent la croissance de l’herbe de steppe de couleur claire qui réfléchit la lumière du soleil dans l’environnement, réduisant ainsi la chaleur absorbée par la terre, abaissant la température et réduisant la fonte du pergélisol.

Comme l’explique The Guardian, « on estime que le pergélisol de l’Arctique contient quatre fois plus de carbone que nous, les humains, avons émis depuis la révolution industrielle. Avec les émissions que nous créons actuellement, les scientifiques s’attendent à ce que 40 % de ce pergélisol fonde d’ici la fin du siècle — c’est une bombe à retardement. On espère que la réintroduction du mammouth laineux – ou d’une créature proche de lui – pourrait changer les choses, ainsi qu’augmenter la biodiversité.

Le même pergélisol signifie que de nombreux spécimens de mammouths bien conservés sont disponibles pour l’étude, permettant aux scientifiques d’accéder à des séquences complètes du génome, ainsi qu’à des informations sur la façon dont les créatures ont évolué au fil du temps.

L’objectif de Colossal pour ramener le mammouth est de « combattre les effets du changement climatique grâce à la restauration des écosystèmes ». À long terme, cela pourrait empêcher l’extinction ou même ramener des espèces en danger critique d’extinction.

Pas une nouvelle idée

Ce n’est pas un nouveau projet pour George Church – il y travaille à Harvard depuis près d’une décennie, tandis que les scientifiques de la Penn State University discutent du clonage d’un mammouth depuis 2010.

D’autres ont aussi :

En 2019 au Japon, des scientifiques ont fait une percée dans le clonage d’un mammouth après avoir récupéré des cellules d’un spécimen vieux de 28 000 ans qui montrait des signes de vie. Ces cellules ont été implantées dans des cellules de souris, avec cinq spécimens démontrant « les réactions biologiques nécessaires au début de la division cellulaire », selon une étude publiée dans Scientific Reports – bien qu’aucune n’ait produit la division cellulaire nécessaire pour redonner vie à un mammouth. En Russie, l’équipe père-fils Sergei et Nikita Zimour travaillent sur leur expérience du parc du Pléistocène depuis les années 80, réintroduisant des créatures de l’ère Pléistocène comme les bisons et les chevaux Yakut dans une zone délimitée de la toundra sibérienne. La simple réintroduction de ces créatures peut abaisser la température du pergélisol jusqu’à 15 degrés Fahrenheit.

Y a-t-il des risques ?

Alors qu’un scénario de style Jurassic-Park à part entière semble peu probable, la désextinction n’est pas sans risques. Jesse Reynolds, chercheur à l’Institut Emmett sur le changement climatique et l’environnement de l’Université de Californie, a rédigé un article intitulé Current Opinion in Environmental Sustainability, dans lequel il a noté que « une certaine biologie synthétique écologiste » pourrait présenter des risques pour l’environnement.

Le problème est que nous ne savons pas exactement quels sont ces risques, car CRISPR a, jusqu’à présent, été principalement utilisé dans des environnements contrôlés comme les laboratoires – par exemple chez les moustiques.

Re-sauver une espèce morte depuis des milliers d’années pourrait avoir de sérieuses ramifications, comme le déplacement d’autres espèces, ou même la propagation d’une nouvelle maladie – et il y a aussi des considérations éthiques et morales. Mais il s’agit moins de jouer à Dieu que de corriger nos erreurs.

La taille énorme du mammouth laineux le rend idéal pour la radio et d’autres mécanismes de suivi, donc si quelque chose ne va pas, il y a un bouton « annuler ».

Quand a-t-on pu voir des veaux mammouths ?

Alors, quand avons-nous pu tomber pour la première fois sur une créature de type mammouth laineux errant dans la toundra sibérienne ? Plus tôt que vous ne le pensez. Le capital que Colossal a reçu devrait financer l’équipe alors qu’elle développe un embryon de mammouth viable. Si leurs plans restent sur la bonne voie, nous pourrions voir les premiers veaux du projet dans quatre à six ans, et c’est si d’autres scientifiques n’y arrivent pas en premier.

22 septembre : Microsoft Surface Event (éventuellement Surface Duo 2, nouvel ordinateur portable Surface, nouveau Surface Pro)

4 octobre : Date de sortie stable d’Android 12

7 octobre : Date de sortie de Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia)

12 octobre : Date de sortie de Back 4 Blood (PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC)

19 octobre : Date de sortie possible du Pixel 6 ?

