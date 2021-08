Autorité hebdomadaire : édition n°157 – Autorité Android

https://www.androidauthority.com/newsletters/weekly-authority-edition-157/

Notre propre article de Robert Triggs sur la façon dont Android est devenu Android nous a fait réfléchir aux mots que nous utilisons pour la technologie sur laquelle nous comptons tous – et nous nous sommes demandés : quand avons-nous commencé à utiliser le mot « smartphone » pour la première fois ?

Même si la plupart d’entre nous n’ont pas utilisé ou entendu le mot “smartphone” jusqu’à ce qu’Apple lance l’iPhone de première génération en 2007, le premier vrai smartphone a atterri 15 ans plus tôt, en 1992 – l’année où AOL est devenu public (CNBC). Le Simon Personal Communicator d’IBM, ou “Simon”, un téléphone portable hybride et un PDA était une brique pas si portable coûtant 899 $ (environ 1 435 $ aujourd’hui, pour laquelle vous pourriez – presque – emballer un nouveau Galaxy Z Fold 3) (Business Insider) . Avec l’écran tactile LCD monochrome de 4,5 x 1,4 pouces et le stylet de Simon, vous pouvez envoyer des e-mails et des télécopies, ou appeler quelqu’un avec un code numérique ou un message texte sur votre porta-brick pratique. Incroyable. (r/90s)

8 septembre : Lenovo Tech World 2021

13 septembre : Android 12 ?

15 septembre : Événement de lancement Xiaomi @ 5h00 PT/8h00 ET/1PM BST (éventuellement Xiaomi Mi 12, Mi 11T, Mi Pad 5, Mi Note 11)

Aussi en septembre : Jusqu’à trois événements Apple ? (iPhone 13, Watch Series 7, MacBooks, AirPods 3, plus)

