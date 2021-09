Autorité hebdomadaire : édition n°158 – Autorité Android

Avec l’annonce cette semaine que les autorités chinoises répriment le temps de jeu pour les moins de 18 ans, la dépendance au jeu est le sujet de notre merveille hebdomadaire. Nous examinons certaines statistiques de jeu d’Asie du Sud-Est, découvrons quel est le jeu vidéo le plus addictif et demandons « Le jeu est-il devenu plus addictif intentionnellement ?

Remarque : les chiffres ci-dessus reflètent uniquement les consoles, pas les smartphones.

Faits et chiffres :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le trouble du jeu comme un problème de santé mentale en 2019. Il est défini comme : « un modèle de comportement de jeu (« jeux numériques » ou « jeux vidéo ») caractérisé par une altération du contrôle du jeu, une priorité croissante accordé au jeu par rapport à d’autres activités dans la mesure où le jeu a préséance sur d’autres intérêts et activités quotidiennes, et la poursuite ou l’escalade du jeu malgré la survenance de conséquences négatives. La Chine est le deuxième plus grand marché de jeux au monde, après les États-Unis. Une étude réalisée en 2017 à Hong Kong a révélé que 13,9% des étudiants de sexe masculin qui ont répondu passaient plus de 20 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. En Corée du Sud, le trouble du jeu a été déclaré crise de santé publique, avec plus de 600 000 enfants luttant pour lutter contre la dépendance aux jeux vidéo. On estime que 10 % des enfants de Singapour sont accros à Internet et aux jeux. Cette vidéo explique plus en détail la répartition géographique de la dépendance aux jeux vidéo, bien que cela puisse vous surprendre que l’Iran ait la prévalence la plus élevée de dépendance aux jeux vidéo au monde, selon le Dr Alok Kanojia, l’expert mondial en psychiatrie de la dépendance aux jeux vidéo. Mais, selon Vladimir Poznyak, un chercheur de l’OMS qui se concentre sur les troubles du jeu, la situation géographique a peu ou pas d’impact sur votre probabilité de devenir accro au jeu. On pense qu’un meilleur accès à la technologie pourrait être à l’origine de l’augmentation de la dépendance au jeu dans certaines régions d’Asie, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis. Selon une étude réalisée en 2020 par l’Association de la radio et des médias pour les enfants et les jeunes auprès de 3 065 Thaïlandais âgés de 15 à 18 ans, 32,6 % des personnes interrogées passaient trois à cinq heures par jour à jouer à des jeux en ligne le week-end et pendant les vacances.

Quel est le jeu le plus addictif ?

Honor of Kings, l’un des jeux de combat en ligne multijoueurs les plus populaires de Chine de Tencent, a déjà été critiqué par des parents qui estiment que son âge minimum de 12 ans est bien trop bas en raison de son “contenu violent et vulgaire”.

En 2020, HoK comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Le jeu est-il devenu plus addictif intentionnellement ?

Notre propre Joe Hindy donne son avis sur le jeu mobile et la dépendance :

« J’ai commencé à couvrir les jeux mobiles il y a environ huit ans. À l’époque, ce que les gens considéraient comme un bon jeu mobile était très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Nous avions des jeux d’arcade simples comme Doodle Jump, Flappy Bird, Fruit Ninja et Angry Birds. Bien sûr, il y avait parfois des jeux plus complexes comme Bard’s Tale, mais généralement, les gens se sont tournés vers les jeux d’arcade pour leurs sessions de jeu plus courtes et leur succès constant lorsque vous avez terminé des niveaux relativement courts.

« Aujourd’hui, les choses n’ont pas changé autant qu’on pourrait le penser. Les jeux mobiles les plus populaires incluent Genshin Impact, Pokemon Go, PUBG Mobile, Garena Free Fire et d’autres jeux similaires. Les graphismes, la mécanique et l’exécution du gameplay sont bien meilleurs que les anciens jeux mobiles. Dans ces catégories, d’énormes progrès ont été accomplis. Cependant, les nouveaux jeux mobiles utilisent la plupart des mêmes déclencheurs de dépendance pour encourager un plus grand engagement des joueurs.

« Les jeux mobiles font un excellent travail pour stimuler les voies de récompense dans le cerveau. De nombreuses études l’ont confirmé ; en fait, l’Organisation mondiale de la santé classe le trouble du jeu comme un véritable trouble psychologique parce que la psychologie a montré que les jeux peuvent provoquer une dépendance à un point tel qu’il affecte la capacité d’une personne à fonctionner en société.

“Il existe également des preuves suggérant que les personnes souffrant de dépression, d’anxiété sociale et de solitude courent un risque plus élevé de développer une dépendance au jeu. Les hommes ont tendance à être plus susceptibles de développer des troubles du jeu dans l’ensemble, mais les femmes ont tendance à souffrir plus d’effets secondaires physiques négatifs. Les études sont toujours en cours, bien sûr, car il s’agit d’un phénomène plus récent et il n’y a pas encore de données à long terme à afficher.

« Les premiers jeux mobiles créaient une dépendance, mais c’était grâce à des mécanismes de jeu simples mais divertissants. Les jeux mobiles modernes ont appris à empiler plusieurs fois des mécanismes addictifs pour un effet maximal. Certains jeux mobiles ont fait de la pratique une forme d’art, comme Pokemon Go, avec son offre presque constante de récompenses qui vous donnent envie de jouer plus, le mécanisme d’éclosion des œufs qui déclenche l’excitation et l’aspect marche du jeu qui libère des endorphines d’exercice addictives. .

« Il n’est pas étonnant que Pokemon Go compte toujours environ 150 millions d’utilisateurs actifs par mois – et malgré ses cinq ans, les chiffres continuent d’augmenter. Comparez cela aux premiers jeux comme Angry Birds où la boucle de dépendance était beaucoup plus simple, et vous pouvez voir à quel point les jeux mobiles ont progressé en une période de temps relativement courte.