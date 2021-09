Autorité hebdomadaire : édition n°159 – Autorité Android

Pomme: Apple a annoncé son événement en ligne «California Streaming» pour le 14 septembre, probablement pour la révélation de l’iPhone 13, peut-être aussi les AirPods 3, et plus encore. Il serait en pourparlers avec Toyota au sujet de la production d’Apple Car, à partir de 2024, bien que le responsable automobile d’Apple se dirige vers Ford.

Samsung : Samsung a annoncé son événement « Discover Samsung » du 20 au 26 septembre, avec une nouvelle offre chaque jour sur les téléphones et autres technologies, ainsi que les meilleurs conseils et astuces. Les spécifications du Galaxy S22 ont été divulguées cette semaine, suggérant l’absence de capteur d’appareil photo 200MP. Samsung travaillerait également sur un capteur d’appareil photo 576MP, qui pourrait faire ses débuts dès 2025. La version bêta de One UI 4.0 est en retard, tandis que le Galaxy Note 9 ne recevra plus de mises à jour de sécurité mensuelles. Et d’ici la fin de l’année, WhatsApp cessera de fonctionner sur certains téléphones Galaxy.

Google: L’annonce de Google nous a donné un aperçu du Pixel 6 dans la chair, tandis qu’une promo Instagram a taquiné une éventuelle sortie le 19 octobre. La cinquième version bêta d’Android 12 a été lancée, rapprochant toujours plus le lancement stable, bien que nous n’ayons toujours pas de date exacte. Et Google a publié des mises à jour pour résoudre le problème des alarmes Google Clock.

Pénurie mondiale de puces : Mediatek étend son avance sur Qualcomm dans les livraisons de chipsets, et nous devrions nous préparer à ce que les smartphones soient plus chers l’année prochaine.

Autre part: Le Realme Pad sera lancé en Inde le 16 septembre, tandis que Vivo a lancé sa série X70 centrée sur la caméra. Xiaomi a annoncé une nouvelle politique de mise à jour plus longue et Fossil a supprimé des dizaines de visages de smartwatch. Pendant ce temps, Facebook a lancé ses lunettes intelligentes de prise de vue Rayban Stories et Amazon vendra ses propres téléviseurs intelligents de marque à partir d’octobre. Et El Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale, mais a connu des débuts difficiles.

Films/TV : Les hommages ont afflué pour l’acteur Michael K. Williams (54 ans), mieux connu pour son rôle d’Omar Little dans The Wire, décédé lundi. Cette semaine a également vu la première bande-annonce de Matrix Resurrections atterrir, tandis que Top Gun: Maverick et Mission Impossible 7 sont à nouveau retardés. Pendant ce temps, HBO Max sera lancé dans six pays européens le 26 octobre et Hulu obtient sa première augmentation de prix en deux ans.

Jeu : Sony permettra aux acheteurs PS4 d’Horizon Forbidden West de passer gratuitement à la version PS5, mais c’est le dernier jeu à le faire – les nouvelles mises à niveau intergénérationnelles coûteront désormais 10 $. Le PlayStation Showcase de Sony le 9 septembre nous a donné un aperçu de nombreux jeux à venir, notamment Wolverine, Spider-Man 2 et la bande-annonce de gameplay de God of War Ragnarok. Nous avons également eu un autre aperçu attrayant de Ghostwire Tokyo et de la bande-annonce du remaster d’Alan Wake, qui arrivera sur PlayStation pour la première fois cet automne.