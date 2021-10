Autorité hebdomadaire : édition n°162 – Autorité Android

https://www.androidauthority.com/newsletters/weekly-authority-edition-162/

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 162e édition ici, apportant toutes les histoires les plus chaudes dans votre boîte de réception.

🍁Retour à la réalité après ma semaine de congé et c’est enfin l’automne ici — Sept degrés centigrades ce matin. Brr!

Nouvelles populaires cette semaine

John Callaham / Autorité Android

Amazon:

L’événement matériel d’automne d’Amazon a vu le lancement du nouvel Echo Show 15, d’un nouveau thermostat intelligent Amazon et bien plus encore – bien que la star du spectacle soit sans aucun doute Astro, le petit robot de type Wall-E d’Amazon.

Pomme:

Samsung :

Google:

Autre part:

Films/TV :

Jeu :

Commentaires

Hadlee Simons / Autorité Android

Merveille hebdomadaire

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous saurez que le MMORPG New World d’Amazon Games a finalement été lancé mardi, après un long délai. Vous avez peut-être même fait partie des 20 000 joueurs faisant la queue pour accéder au serveur cette semaine.

New World est le « plus grand espoir de jeu vidéo d’Amazon à ce jour » selon le New York Times. Mais ce n’est pas la première incursion du studio de jeu dans le jeu de loin.

Amazon Games (anciennement Amazon Game Studios) a annoncé pour la première fois son incursion dans les jeux vidéo en 2014. Il a révélé ses trois premiers jeux PC en 2016 : Breakaway, qui a été annulé en 2018, Crucible, qui a été lancé en 2020, et New World, son dernier Libération. Après un lancement retardé, Crucible a été remis en version bêta fermée en juillet dernier et les serveurs ont été fermés en novembre dernier alors que l’équipe de développement se mettait au travail sur New World.

La société a également participé au développement d’un jeu MMO Le Seigneur des Anneaux, mais celui-ci a été annulé au printemps 2021.

Amazon possède déjà trois studios de développement à Seattle, dans le comté d’Orange et à San Diego. En mars 2021, il a ouvert un nouveau studio à Montréal, dirigé par d’anciens membres d’Ubisoft Montréal qui ont travaillé sur Rainbow Six: Siege.

Les nombreux styles du Nouveau Monde

New World a déjà été critiqué pour être un méli-mélo d’idées et de styles artistiques inspirés d’autres MMORPG. Il y a plus que cela cependant, et une partie de l’inspiration derrière l’œuvre d’art rend la lecture vraiment intéressante.

Situé dans le monde d’Aeternum – qui aurait sans doute fait un meilleur nom pour le jeu – New World se déroule dans un autre 17ème siècle, à juste titre connu comme «l’âge de l’exploration».

Vous ferez beaucoup d’explorations dans New World, bien que votre première série de quêtes se concentre sur la fabrication d’outils de base et la collecte de matériaux et de ressources d’artisanat. Déterminer ce qu’il faut faire en premier fait partie du plaisir d’un MMORPG, mais de nombreux guides et procédures de jeu ont vu le jour en ligne si vous avez besoin d’un coup de pouce dans la bonne direction.

Est-ce que le Nouveau Monde est bon ?

Si vous parvenez à contourner les files d’attente du serveur, vous le découvrirez peut-être. Les premières impressions sont cependant positives :

IGN obtient « de fortes vibrations Witcher 3 » et mentionne les graphismes « vraiment magnifiques » dans sa revue en cours. Chez PC Gamer, Fraser Brown, éditeur en ligne britannique ne peut pas décider s’il s’amuse ou s’il s’ennuie carrément… Pendant ce temps, les critiques sur Steam sont mitigées car 53% des joueurs attribuent au jeu une note positive.

New World est disponible sur Steam et Amazon pour 39,99 $ (34,99 £) pour l’édition standard ou 49,99 $ (43,99 £) pour l’édition de luxe – et aucun abonnement n’est nécessaire pour jouer.

Avez-vous affronté les files d’attente du serveur et joué à New World ? Nous aimerions savoir ce que vous pensez du jeu jusqu’à présent.

Calendrier technique

4 octobre : Date de sortie stable d’Android 12

5 octobre : Événement Google (chargeurs et accessoires compatibles MagSafe, nouveau Nest, Maps ?)

7 octobre : Date de sortie de Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia)

8 octobre : Date de sortie de la Nintendo OLED Switch

12 octobre : Date de sortie de Back 4 Blood (PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC)

19 octobre : Date de sortie possible du Pixel 6 ?

21 octobre : Événement Huawei à Vienne, lancement possible de la série P50

Tweet technique de la semaine

Tout d’abord, ce moment absolument génial :

Deuxièmement, pour ceux qui jouent à New World en ce moment…

ai-je écrit à ce sujet en grande partie – peut-être même entièrement – parce que je pensais que ce serait drôle qu’il apparaisse dans le Washington Post ? oui https://t.co/1LmDmB9Opo

Passez une semaine pleine de merveilles!

Paula Beaton, rédactrice en chef

