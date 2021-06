Autorité hebdomadaire : le prochain Windows, Oppo-OnePlus, Nintendo E3 et plus

Bienvenue dans une autre édition de L’autorité hebdomadaire, la newsletter de l’Autorité Android qui garde un œil sur les meilleures actualités Android et technologiques de la semaine.

Tristan Rayner ici avec vous pendant une longue semaine chaude dans ma partie du monde. J’espère que vous gardez votre sang-froid !

Nouvelles populaires cette semaine

Windows 11 : La prochaine version de Windows a fuité cette semaine. C’est vrai, Windows 11 est déjà là, avant le lancement prévu de Microsoft le 24 juin. Ce que nous avons vu d’une première version – que vous pouvez télécharger et installer vous-même – est un nouveau look et un nouveau style, avec des modifications majeures de l’interface utilisateur dans les menus, barres d’outils et le menu Démarrer. Même les fonds d’écran de Windows 11 ont fui – la toile de fond à ailettes bleues (voir ci-dessus) est le nouveau fond d’écran par défaut, semble-t-il!

Intégration Oppo-OnePlus: Pete Lau, co-fondateur et PDG de OnePlus, ainsi que Chief Product Officer chez Oppo, a annoncé cette semaine que OnePlus « intégrerait davantage [its] organisation avec Oppo.” Bien que l’explication était que les entreprises consolideraient certaines équipes qui travaillaient déjà en étroite collaboration, exactement pourquoi et ce que cela signifie n’est pas clair. OnePlus, cependant, restera “indépendant” et Oxygen OS existera toujours en dehors de la Chine, ce dernier ayant été un succès clé pour OnePlus au fil des ans. Plus tard dans la semaine, une note interne OnePlus a été divulguée, donnant quelques détails supplémentaires.

Prochain lancement de Samsung : Une date annoncée cette semaine pour la prochaine grande éclaboussure matérielle de Samsung était le 3 août. C’est à ce moment-là que la société pourrait lancer les séries Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Galaxy Watch 4, avec une expédition potentiellement à partir du 27 août.

Apple Watch : Des rapports fiables nous ont donné un aperçu de ce qui est attendu de l’Apple Watch Series 7 prévue plus tard cette année. Certains premiers détails sur l’Apple Watch 2022 sont également apparus, avec plus de technologies de santé éventuellement intégrées.

Nintendo : Nous n’avons pas vu de nouvelle Nintendo Switch Pro du géant japonais à l’E3 2021, mais voici tout ce que Nintendo a montré sur son flux Direct, y compris de nouvelles images pour le suivi de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid de 2017. La peur, et plus encore. La suite de Breath of the Wild “vise” une sortie en 2022, ce qui a peut-être déçu les fans qui espéraient une autre escapade autour d’Hyrule cette année. Une dernière chose : le vrai nom du jeu reste un secret car le titre officiel pourrait en révéler trop (IGN).

Leica : Le fabricant d’appareils photo Leica est désormais une marque de smartphones. Son premier smartphone est un Sharp Aquos R6 de marque Leica, avec un grand changement dans la matrice de caméras à l’arrière. Il n’est disponible qu’au Japon pour le moment.

Tamagotchi : Les années 90 sont de retour ! Le Tamagotchi fait son retour via un nouveau portable Tamagotchi Smart, qui sortira au Japon plus tard cette année. Il a l’air plus mignon que jamais et il devrait être plus difficile d’oublier de nourrir votre animal virtuel s’il est attaché à votre poignet. Serait-ce un succès, 25 ans après l’original ? En attendant, voici 10 applications virtuelles pour animaux de compagnie pour vous permettre de vous occuper de quelques pixels affectueux.

Commentaires

Avis OnePlus Nord CE : Un peu moins de Nord pour un peu moins d’argent. Ce n’est pas mauvais en soi, mais la concurrence est ample. À la gamme de prix de valeur, la valeur est tout. Avis Apple TV 4K (2021): Une mise à niveau digne dont vous n’avez peut-être pas besoin. Examen Huawei FreeBuds 4: Une option de milieu de gamme dans la gamme de véritables écouteurs sans fil de Huawei et dans ce style “ouvert” sans embouts en silicone, mais de meilleures options existent.

Caractéristiques

« Si le Nord CE est l’avenir de OnePlus, l’avenir s’annonce sombre », écrit Dhruv Bhutani. Mon téléphone m’a fait peur pour changer mes mots de passe : “Une récente faille de sécurité m’a incité à mettre à jour mes mots de passe, grâce à une alerte mobile”, écrit Eric Zeman. Faites une visite visuelle du premier magasin de détail permanent de Google à New York, puis décidez si la vitrine de vente au détail de Google est un jeu de vanité sous son siège social Big Apple, ou le début d’une nouvelle branche de vente au détail. La mine de lithium contre la fleur sauvage qui est une espèce rare et fragile de sarrasin (Wired). Les véhicules électriques ne nous sauveront pas : je ne suis pas d’accord avec certains de ce qui est présenté ici, mais les problèmes avec les voitures ne disparaissent pas (moyen).

Calendrier technique

24 juin : L’événement Microsoft « Voyez la prochaine étape pour Windows », qui, ah, a peut-être été gâché un peu !

28 juin-1er juillet : CMM 2021

19-23 juillet : Conférence des développeurs de jeux (GDC)

Tweet technique de la semaine

Donc, HBO Max a eu un petit problème avec les e-mails cette semaine… ce qui joue dans un mème que je ne peux m’empêcher d’apprécier :

ai-je bien fait ça pic.twitter.com/hXtXbPYjcb – Dan Hon (@hondanhon) 18 juin 2021

Tous mes vœux,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.