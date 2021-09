Autorité quotidienne : ⌚ La pression artérielle est une pression difficile

L’ajout de mesures de la pression artérielle à partir d’une montre connectée ou d’un autre appareil portable de fitness est quelque chose qui pourrait bien améliorer la vie.

L’autre jour, une amie a dit que son petit ami en assez bonne forme et en bonne santé ne savait pas qu’il souffrait d’hypertension artérielle astronomique et qu’il doit maintenant reconstruire sa vie pour sa santé. Si son portable de tous les jours l’avait prévenu plus tôt, cela aurait pu être utile.

Le problème? Obtenir des résultats fiables de la pression artérielle à partir des montres intelligentes. C’est assez bon pour la Corée du Sud en ce moment, mais la Food and Drug Administration des États-Unis ne l’a toujours pas approuvé.

Nicole Wetsman de The Verge a de très bons documents sur la raison, avec des idées de chercheurs et de médecins :

« Nous ne sommes pas encore prêts pour les heures de grande écoute », déclare Jordana Cohen, professeure adjointe de médecine à l’Université de Pennsylvanie qui étudie l’hypertension.” À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul appareil portable autorisé par la Food and Drug Administration pour mesurer la pression artérielle : un appareil de la société d’équipement médical Omron. « Le HeartGuide d’Omron est extrêmement spécialisé. Il est même commercialisé comme « un tensiomètre portable sous la forme innovante d’une montre-bracelet ».

Les appareils de Samsung et Fitbit et ainsi de suite utilisent des capteurs de lumière, mais la FDA les examine toujours :

L’approche de Samsung est basée sur une mesure appelée temps de transit du pouls, qui est le temps entre la contraction du cœur et le moment où le pouls arrive à une partie particulière du corps, comme le poignet. C’est corrélé à la pression artérielle. “Plus le temps de transit de l’impulsion est rapide, plus les vaisseaux se resserrent – c’est ce qui accélère le déplacement de l’impulsion”, explique Mendes. Des capteurs optiques vérifient également si les vaisseaux se resserrent ou s’élargissent. Un algorithme utilise ensuite ces deux informations, ainsi que la fréquence cardiaque, pour estimer la pression artérielle. Fitbit est un peu plus loin dans le processus – il n’a pas de fonctionnalités de pression artérielle disponibles, mais une poignée d’études en cours examinent la relation entre les métriques déjà collectées par ses appareils et la pression artérielle. Les limites sont qu’ils ne peuvent mesurer de manière fiable que la pression artérielle relative. Les appareils ont besoin d’un étalonnage pour trouver un vrai nombre pour dire la hausse et la baisse de la pression artérielle à un certain « nombre brut », pas seulement le nombre à l’époque. Eric Friedman de Fitbit, vice-président de la recherche, dit que ce sera herculéen à résoudre : « Il y a eu des livres entiers écrits sur les raisons pour lesquelles c’est une chose impossible à résoudre », dit-il. “Je n’ai pas l’orgueil de le voir comme quelque chose qui va sortir d’un jour à l’autre.”

Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi Tesla peut-il conduire avec un logiciel bêta alors que les informations sur la tension artérielle sont si protégées ?

« L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur d’accident vasculaire cérébral, d’événements cardiaques majeurs et de maladie rénale », explique Jordana Cohen. “C’est tellement, tellement important que nous ayons raison, car si les appareils vous donnent une lecture inexacte, vous pouvez obtenir une fausse assurance que votre tension artérielle est normale.”