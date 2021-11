Autorité quotidienne : ✨ MediaTek vise l’or

🍙 J’ai eu de la nourriture japonaise incroyable hier soir et un petit verre de bon saké aussi. Je me souviens avoir bu les trucs non filtrés à Tokyo, plutôt amusant !

MediaTek vient jouer

Pendant très longtemps, l’inclusion de MediaTek dans un smartphone Android était un indicateur qu’il était… bon marché. Un téléphone de valeur au mieux. Quelque chose pas pour les passionnés, en tout cas.

C’est juste que la gamme Snapdragon de Qualcomm dominait les performances et l’efficacité de MediaTek et ce dernier était simplement l’autre SoC pour Android, loin derrière Qualcomm, Apple, Samsung et même HiSilicon de Huawei. Puis MediaTek a largement abandonné les puces phares et a commencé à faire un travail solide dans le milieu de gamme, convainquant même OnePlus d’opter pour MediaTek power pour le Nord 2, pour la première fois dans la gamme OnePlus, et Xiaomi l’a suivi pour le Xiaomi 11T Cela a également permis à MediaTek de croître tranquillement pour occuper la première place du marché mobile : maintenant avec une part de marché de 40 % et une forte part de marché de 28 % de la part de marché des SoC 5G.

Maintenant, MediaTek est de retour avec sa première tentative solide de SoC de premier plan, le Dimensity 9000, le plus puissant à ce jour :

Les grandes caractéristiques sont qu’il s’agit de la première puce annoncée à être produite sur le processus 4 nm de TSMC. Il fonctionnera en 5G sans mmWave et propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il coche également quelques cases : c’est le premier SoC Armv9 avec les processeurs Cortex-X2, A710 et A510, il y a un nouveau GPU Mali-G710, et il est compatible LPDDR5X. MediaTek fait également de plus en plus de revendications : efficacité, vitesses du processeur de signal d’image (ISP), et plus encore.

Quoi qu’il en soit, Hadlee Simons – qui a été informée par MediaTek et qui surveille de près l’entreprise depuis des années – a écrit des réflexions et a quelques informations supplémentaires ici pour les abonnés de Daily Authority :

« Le Dimensity 9000 représente cependant un élan majeur pour le marché phare haut de gamme, et Finbarr Moynihan de la société a reconnu dans une interview à l’Android Authority qu’il s’agissait d’un nouveau terrain pour eux à bien des égards. » « Pour être juste ici, je pense que Mediatek n’a jamais vraiment joué dans le véritable niveau phare des smartphones. Dans une certaine mesure, notre concurrent a eu ce terrain de jeu pour lui seul depuis bien trop longtemps », nous a-t-il dit. Il reconnaît également qu’il ne s’agit pas d’une stratégie ponctuelle et qu’elle nécessitera « un investissement soutenu et pluriannuel ».

Hadlee ajoute :

« Je pense qu’une des raisons de cette poussée, autre que les marges plus élevées et les avantages d’image d’être un leader du marché, est parce que MTK veut entrer dans l’espace Windows on Arm. Le PDG Rick Tsai l’a dit le mois dernier et cela a été repris par Moynihan dans notre interview. « En termes de spécifications, il a définitivement l’air plus premium. Il y a un cœur de processeur Cortex-X2 ici, ce qui est le premier signe qu’il s’agit d’un SoC puissant sur papier. Nous avons également un processus TSMC 4 nm, qui pourrait être plus efficace que le processus 4 nm de Samsung pour ses propres puces et le silicium Qualcomm. Mais nous devrons attendre et voir à ce sujet. L’enregistrement 8K est également présent, ce qui est absent des chipsets MTK depuis un certain temps. 8K n’est pas très important pour le moment, mais c’est quelque chose dont Mediatek a besoin s’il veut jouer dans l’espace premium, étant un avantage de moins que Qualcomm et Samsung par rapport à lui. « Peut-être que le seul inconvénient que nous pouvons voir jusqu’à présent est le manque de support mmWave. La société dit qu’elle proposera mmWave l’année prochaine dans des segments inférieurs à la dimension 9000. mmWave est évidemment important pour les États-Unis, mais pour les produits phares, Moynihan a déclaré « nous avons pensé que notre marché n’est probablement pas celui des États-Unis cette année ».

Aussi: Mediatek dit qu’une seule entreprise a des problèmes de chauffage, et « ce n’est pas nous », avec Qualcomm à l’honneur.

