Autorité quotidienne : 🏆 Gagnants du CES 2022

Jonathan Feist / Autorité Android

Bonjour ! D’accord, c’est la fin de la semaine, il est temps de conclure ce CESÂ !

Le meilleur du CES

Jonathan Feist / Autorité Android

Avec les grandes annonces du CES Ă l’Ă©cart, plus ou moins, nous pouvons reprendre notre souffle et regarder ce qui compte vraiment en dehors du spectacle.

Ce qui est bien, c’est que lorsque vous commencez Ă distribuer des rĂ©compenses dans toutes les catĂ©gories, un tas de nouveaux Ă©quipements moins connus mais intĂ©ressants/utiles apparaissent. Et vous pouvez Ă©galement ĂŞtre en dĂ©saccord avec certaines de ces rĂ©compenses !

Alors, bien sĂ»r, il y a les noms dont nous avons parlĂ© toute la semaine qui ont remportĂ© des prix, mais il en va de mĂŞme pour un nouveau sac Ă dos, de nouveaux appareils audio intĂ©ressants et bien d’autres.

Le meilleur des temps forts du CES 2022:

Les meilleurs tĂ©lĂ©phones lancĂ©s au CES 2022: Samsung Galaxy S21 FE, OnePlus 10 Pro et Nokia obtiennent une victoire rare, le Nokia G400 faisant la coupe grâce Ă l’introduction de la 5G sur un tĂ©lĂ©phone Ă 239 $. J’aime aussi le sac Ă dos Targus Cypress Hero EcoSmart qui remporte le prix du meilleur accessoire mobile. Fait de 26 bouteilles en plastique recyclĂ©es, et il intègre la technologie Find My d’Apple, qui va devenir plus standard, je suppose ? Chez les appareils portables, le gagnant Ă©tait le Garmin Venu 2 Plus, tandis que la meilleure innovation portable est allĂ©e Ă MindMics, pour enregistrer «des mesures corporelles très sensibles chaque fois que vous insĂ©rez vos Ă©couteurs» via Infrasonic Hemodynography. En audio, le JBL Quantum TWS a offert aux joueurs des Ă©couteurs qui attĂ©nuent la latence, tandis que le nouveau HyperX Cloud Alpha Wireless a remportĂ© un prix pour le casque pour avoir portĂ© la durĂ©e de vie de la batterie Ă 300 heures de lecture continue, ce qui est fou. CĂ´tĂ© ordinateur portable, mes collègues ont choisi le Dell XPS 13 Plus mĂŞme si j’ai parlĂ© de ses dĂ©fauts plus tĂ´t cette semaine : il ressemble Ă une belle refonte de la sĂ©rie XPS, jusqu’Ă ce que l’on considère la barre tactile capacitive, la perte de la prise casque, la carte microSD insĂ©rer? Pourtant, l’avenir est peut-ĂŞtre celui des dongles, tout comme Apple, et il s’adapte aux nouveaux processeurs Intel de la sĂ©rie P Ă 28W. Le meilleur Chromebook Ă©tait le Chromebook Flip CX5 d’Asus, tandis que la meilleure innovation en matière d’ordinateur portable Ă©tait le Zenbook Fold 17 pliable.

Sur les tĂ©lĂ©viseurs, le nouveau panneau QD-OLED de Samsung, le Sony A95K QD-OLED a remportĂ© pour ses spĂ©cifications phares, tandis que le meilleur tĂ©lĂ©viseur 8K est allĂ© au Samsung Neo QLED QN900B. Les gagnants de la maison intelligente Ă©taient la balance intelligente Withings Body Scan et l’Ecovacs Deebot X1 Omni pour aller plus loin dans l’amarrage Ă vide automatique avec la vadrouille. L’Ă©quipe a Ă©galement remis des prix automobiles : la Mercedes-Benz Vision EQXX remportant la meilleure voiture, tandis que le meilleur accessoire automobile Ă©tait la Nextbase iQ, une dashcam alimentĂ©e par l’IA qui est toujours connectĂ©e via Wi-Fi et 4G TE.

Aussi:

rafle

📸 Les dĂ©tails officiels de la camĂ©ra OnePlus 10 Pro sont ici, y compris l’ultra-large Ă 150 degrĂ©s (Android Authority). L’une des conclusions de nos pairs est que cela ne sonne pas assez bien (Gizmodo) mais attendons de voir comment les critiques s’Ă©branlent…

Cette semaine, les gens se sont amusĂ©s Ă montrer du doigt l’embouteillage Tesla dans le tunnel de la Boring Company Ă Las Vegas.

Sans rien savoir, il semble qu’avec le spectacle du CES et avec les passionnĂ©s de technologie plus susceptibles que quiconque de vouloir emprunter le tunnel dans une Tesla, le système de boucle est devenu occupĂ©. Rien de tout cela n’est bon en soi, mais les gens adorent le rendre au vieux Musky, qui a dit des choses comme « c’est soit la circulation pour toujours, soit les tunnels », aux cris des gens qui aiment les trains et les bus et tout. Quoi qu’il en soit, Mashable a rassemblĂ© des vidĂ©os de personnes attendant dans des tunnels.

De bons moments, de bons moments,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

