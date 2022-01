Autorité quotidienne : 👀 Galaxy S21 FE, OnePlus 10 Pro

Bonjour ! Les grands dévoilements du CES 2022 se poursuivent mais il y a encore tellement plus à venir…

Enfin : Samsung Galaxy S21 FE

Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S21 FE est enfin lĂ : d’abord attendu en aoĂ»t 2021, la sortie maintenant en janvier 2022 ne contient pas beaucoup de bonnes nouvelles ou de signes que l’attente en valait la peine : au prix, on a l’impression que c’est trop tard Ă la matière. Et, le nouveau Galaxy S22 est au coin de la rue.

Ce que nous avons:

Auparavant, le S20 FE Ă©tait une sorte de S20 plus rĂ©cent et moins cher. Maintenant, le S21 FE est… un S21 plus rĂ©cent, presque aussi cher, et toujours comparable au S20 FE. Samsung a tentĂ© de sĂ©lectionner certaines des caractĂ©ristiques cruciales de chacun pour ce S21 FE, sans fioritures. Le S21 FE de 6,4 pouces, comparĂ© au S21 de base de 6,2 pouces, est livrĂ© avec un système de camĂ©ra lĂ©gèrement plus faible et une construction dĂ©nudĂ©e, et moins de RAM. Mais, il contient une batterie plus grande, ajoutant 500 mAh, et il est lancĂ© avec One UI 4.0 et Android 12, ce qui signifie une annĂ©e supplĂ©mentaire de mises Ă niveau Android. Cependant, il peut avoir besoin de cette batterie supplĂ©mentaire : l’Ă©cran n’a pas de rafraĂ®chissement adaptatif pour ralentir le taux de rafraĂ®chissement afin de limiter l’Ă©puisement de la batterie, donc le temps d’Ă©cran rĂ©el pourrait ĂŞtre compromis ? Nous allons le dĂ©couvrir.

Prix:

Donc, avec tout cela Ă l’esprit, il commence Ă 699 $, disponible le 11 janvier. C’est 100 $ de moins que le prix de dĂ©tail de base du Galaxy S21… mais, euh, le S21 a Ă©tĂ© vu pour aussi peu que 600 $ le 23 juin 2021. Le S21 Plus est allĂ© pour 750 $, juste 50 $ de plus, plusieurs fois en 2021. Et c’est dĂ©jĂ entre les mains des critiques, avec mon collègue Eric Zeman qui a mis en place une première intervention la nuit dernière, avec plus Ă venir au fur et Ă mesure qu’il est soumis Ă son les freins et contrepoids d’un examen complet.

Ai-je tort, cependant?

Une surprise, pour moi, Ă©tait que Samsung a dĂ©clarĂ© que le Galaxy S20 FE a vendu quelque 10 millions d’unitĂ©s depuis son lancement au quatrième trimestre 2020. Cela signifie que Samsung a une nouvelle partie très populaire de sa famille d’appareils, et il devait absolument suivre cela avec une suite . Un de mes collègues ici le voit simplement comme le S20 FE avec un nouveau chipset. Mais… Je ne peux pas le voir fonctionner cette fois-ci pour ce que j’ai mentionnĂ© ci-dessus : c’est probablement trop tard. De plus, il y a le Pixel 6 Ă 600 $ et le OnePlus 9 Ă©galement au mĂŞme PDSF. Et, de manière significative, la plupart s’attendent Ă ce que Samsung lance la sĂ©rie S22 dans quelques semaines, et sans une sorte d’accord de lancement gĂ©nĂ©reux de Samsung, je ne vois aucune raison de se prĂ©cipiter lĂ -dedans.

BientĂ´t : OnePlus 10 Pro

Au CES 2022, OnePlus a dĂ©voilĂ© le OnePlus 10 Pro, avec un tas d’images publiĂ©es pour montrer le prochain produit phare, mais d’autres prĂ©cieuses ont Ă©tĂ© annoncĂ©es pour le moment.

Ce qui a été annoncé :

Essentiellement, cela confirme le OnePlus 10 Pro et très probablement la sĂ©rie 10, bien que nous n’ayons que des photos du design Pro. Ce que nous voyons est une configuration Ă trois camĂ©ras, un module de grande taille Ă l’arrière, montrant Ă nouveau un partenariat Hasselblad. Il existe deux couleurs, commercialisĂ©es sous le nom de Volcanic Black et Forest Emerald. Les objectifs n’affichent pas de configuration pĂ©riscope pour le tĂ©lĂ©objectif, donc pas de zoom optique longue portĂ©e ici. Nous voyons Ă©galement le curseur d’alerte OnePlus et les choix de conception effectuĂ©s avec le boĂ®tier de la camĂ©ra arrière, etc., mais nous ne voyons pas encore l’avant du tĂ©lĂ©phone. Il devrait ĂŞtre lancĂ© en Chine le 11 janvier, mais un lancement mondial pourrait prendre des mois de retard.

Autrement

C’est tout pour les dĂ©tails officiels jusqu’Ă prĂ©sent: il est possible que OnePlus en rĂ©vèle plus lors du CES 2022. Sinon, les rapports indiquent que le 10 Pro comprend un tireur principal de 48MP, plus un tĂ©lĂ©objectif ultralarge de 50MP et 8MP. Il existe Ă©galement un probable processeur Snapdragon 8 Gen 1, avec des configurations de RAM et de stockage haut de gamme, et une batterie de 5 000 mAh. L’Ă©cran pourrait atteindre 6,7 pouces, avec des spĂ©cifications supposĂ©es Ă QHD + 120 Hz.

rafle

🚰 Les nouveaux robinets intelligents de Moen peuvent être entièrement contrôlés par des gestes (Gizmodo).

🌞 Le nouveau bardeau solaire faisant ses débuts au CES 2022 peut être cloué directement sur votre toit (CNET).

🛀 Le bain de calme intelligent émettant du brouillard de Kohler est à vous pour 8 000 $ (Engadget).

Est-ce qu’avoir froid pourrait ĂŞtre bon pour vous ? (CâblĂ©).

Graphique mardi

Voici quelque chose : un graphique montrant le nombre de personnes ayant des pages WikipĂ©dia qui sont dĂ©cĂ©dĂ©es au cours d’une annĂ©e donnĂ©e :

Il y a une Ă©chelle logarithmique sur l’axe des y qui aide Ă garder le graphique sain, mais ce n’est pas une Ă©norme surprise qu’il y ait plus de pages pour les personnes qui meurent dans la gĂ©nĂ©ration actuelle en raison de l’augmentation des mĂ©dias et de la documentation, et d’une population croissante. Il y a vraiment beaucoup de discussions sur les facteurs et pourquoi il y a un petit point plat dans le graphique entre environ 1600 et 1800, et plus. Soit dit en passant, les nouvelles et les Ă©vĂ©nements en 2022 ont dĂ©jĂ commencĂ© Ă ĂŞtre enregistrĂ©s, y compris les dĂ©cès (WikipĂ©dia).

Gaiement,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

Autorité quotidienne : 🤝 CES 2022 et téléviseurs Samsung

L’autoritĂ© quotidienne