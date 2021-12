Autorité quotidienne : 👑 Téléphone de l’année

Bonjour ! Incroyablement, j’ai gagnĂ© un Pixel 5a lors de l’Ă©vĂ©nement de NoĂ«l de l’Ă©quipe sur Zoom vendredi. Criez Ă toutes les personnes impliquĂ©es, c’Ă©tait très amusant en dĂ©pit d’ĂŞtre YAZC : encore un autre appel Zoom

Le choix d’Android Authority pour le meilleur tĂ©lĂ©phone de 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Le gagnant annuel du smartphone de l’annĂ©e est l’un des grands moments de l’annĂ©e, une chance de regarder en arrière et de dĂ©cider. C’est bien sĂ»r un couronnement, mais c’est aussi un guide pratique pour les personnes souhaitant acheter un nouveau tĂ©lĂ©phone.

Ce fardeau aiguise l’esprit. Nous voulons seulement vous donner le meilleur de nous-mĂŞmes.

En 2021, l’Ă©quipe Ă©ditoriale d’Android Authority, et en particulier les Ă©valuateurs, ont dressĂ© une liste et l’ont vĂ©rifiĂ©e deux fois pour dĂ©cider du choix du meilleur tĂ©lĂ©phone de 2021 : le choix de l’Ă©diteur.

Les critères sont modifiĂ©s chaque annĂ©e pour trier le blĂ© de l’ivraie. Voici comment cela s’est passĂ© en 2021 :

« Tout d’abord, nous crĂ©ons une liste restreinte basĂ©e sur les tĂ©lĂ©phones les plus importants et les mieux notĂ©s que nous avons testĂ©s tout au long de l’annĂ©e. Ensuite, nous nous assurons que notre liste contient des appareils de toutes les grandes marques et de tous les prix. Nous incluons les appareils vendus aux États-Unis uniquement ainsi que dans le monde. Enfin, nous soumettons la liste au vote. Nos Ă©valuateurs les plus expĂ©rimentĂ©s attribuent des points en fonction de leurs choix et le tĂ©lĂ©phone avec le plus de points l’emporte. Simple. »

Les cinq premiers dans l’ordre inverse :

Cinquième place (à égalité): iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max

Encore une fois, Apple a sorti un autre iPhone solide. Rien d’extraordinaire par rapport Ă l’iPhone 12, mais une autre bonne itĂ©ration. (Je veux dire, vous pourriez ĂŞtre surpris par un site Android ici. Mais nous ne sommes pas des fidèles de manière maudite. Les deux mĂ©ritent une place dans le top 5 !)

Troisième+quatrième place (à égalité): Google Pixel 6 Pro et Samsung Galaxy Z Fold 3

« Renforçant Ă quel point les gammes de produits de Samsung et de Google Ă©taient excellentes cette annĂ©e, nous Ă©tions Ă Ă©galitĂ© pour la troisième place : le Pixel 6 Pro et le Galaxy Z Fold 3. Le tĂ©lĂ©phone le plus cher de Google et le pliable plus sophistiquĂ© de Samsung ont tous deux obtenu de bons rĂ©sultats avec notre Ă©quipe. Les deux appareils ajoutent un tĂ©lĂ©objectif que le modèle de base Pixel 6 et l’autre pliable 2021 de Samsung, le Galaxy Z Flip 3, manquent. « Ils nous donnent Ă©galement un aperçu de l’endroit oĂą Google et Samsung placent leurs futurs paris. »

Deuxième place : Samsung Galaxy S21 Ultra

Il a Ă©tĂ© lancĂ© avec tout, un smartphone de pointe avec le meilleur de Samsung tout au long. Mais Ă 1 200 $, ce n’Ă©tait pas exactement une proposition de valeur.

Annnnnd le gagnant — AutoritĂ© Android TĂ©lĂ©phone du choix de l’Ă©diteur de l’annĂ©e : Google Pixel 6

«Lorsque la poussière est retombĂ©e sur le vote cette annĂ©e, ce n’Ă©tait mĂŞme pas proche. Nous avions un gagnant très clair entre nos mains. Le Pixel 6 offre un ensemble de fonctionnalitĂ©s presque aussi complet que son compagnon d’Ă©curie plus cher, mais avec un prix qui ne peut ĂŞtre ignorĂ©. « Ă€ seulement 599 $, nous avons appelĂ© le Pixel 6 l’un des tĂ©lĂ©phones les plus faciles Ă recommander de l’annĂ©e dans notre examen. Google prend enfin au sĂ©rieux la fabrication de smartphones et le Pixel 6 est une bouffĂ©e d’air frais. Il contient une grande partie de l’expĂ©rience phare du Pixel 6 Pro, mais ne supprime que les bonnes pièces pour rĂ©duire le prix. Nous pensons que le Pixel 6 est le meilleur tĂ©lĂ©phone pour la plupart des gens en 2021.

De plus, c’est maintenant votre chance de voter :

Comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, nous souhaitons que vous vous impliquiez vous aussi ! Vous pouvez voter pour une sĂ©rie de smartphones sortis cette annĂ©e dans le cadre des prix Reader’s Choice. Il y aura quelques tours : les tĂ©lĂ©phones qui obtiennent suffisamment de votes passeront Ă d’autres tours avant qu’un gagnant final ne soit votĂ©, alors revenez.

