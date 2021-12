Autorité quotidienne: 💪 La FTC poursuit pour garder Nvidia sans bras

Bonjour ! Je crois que j’ai oublié de t’écrire une petite intro hier. Et je suis à court d’idées pour aujourd’hui. Euh, j’espère que vous passez tous une bonne journée et méfiez-vous des jeux de mots sur les bras.

Nvidia perd un bras ?

Le projet de fusion entre Nvidia et ARM semble extrêmement précaire : maintenant, la Federal Trade Commission poursuit Nvidia pour bloquer son achat d’Arm.

La FTC a voté 4-0 pour porter la plainte, et un procès administratif doit commencer le 9 août 2022. technologies de nouvelle génération », indique le communiqué. Il est difficile de contester cela de la part de la FTC, qui affirme que l’accord avec Nvidia « donnerait à l’une des plus grandes entreprises de puces le contrôle de la technologie informatique et des conceptions sur lesquelles les entreprises rivales s’appuient pour développer leurs propres puces concurrentes », et aussi « , allègue que l’entreprise combinée aurait les moyens et les incitations pour étouffer les technologies innovantes de nouvelle génération ». Bien sûr, Nvidia a dit que ce n’était pas vrai du tout, et cetera. Il a déclaré à The Verge : « nous continuerons à travailler pour démontrer que cette transaction profitera à l’industrie et favorisera la concurrence », et a réitéré qu’il « préserverait le modèle de licence ouverte d’Arm et garantirait que sa propriété intellectuelle est accessible à tous les titulaires de licence intéressés, actuels et l’avenir », arguant que la fusion « stimulerait la concurrence, [and] créer plus d’opportunités pour tous les titulaires de licence Arm et étendre l’écosystème Arm. Ainsi, avec trois principaux régulateurs exprimant au moins leur mécontentement, l’accord, tel quel, semble au mieux improbable. Et pour le partage ouvert de la technologie, pour les consommateurs, cela semblerait le mieux. Nvidia n’est pas exactement considérée comme l’une des sociétés maléfiques, mais l’indépendance d’Arm a été essentielle pour Apple, Qualcomm, Samsung (Exynos, etc.), MediaTek, Amazon, etc., dans la création de chipsets basés sur la licence IP d’Arm.

L’autre ride :

SoftBank, le propriétaire actuel d’Arm, a conclu un accord avec Nvidia sur la base d’un accord en espèces et en actions, qui valait à l’époque 40 milliards de dollars. Maintenant, plus d’un an plus tard, avec la croissance du cours de l’action Nvidia, Softbank est en passe de recevoir plus de 75 milliards de dollars si l’accord est bloqué. SoftBank a acheté Arm il y a cinq ans pour 32 milliards de dollars. L’autre option pour SoftBank de retirer de l’argent de sa participation dans Arm serait une introduction en bourse, mais le sens général du marché, via Bloomberg, est qu’il « l’évaluerait probablement bien en deçà de l’offre de Nvidia ». Pourtant, pas de larmes pour SoftBank, apparemment, il perçoit des frais de 1,25 milliard de dollars, en espèces, si l’accord échoue.

rafle

Eh bien, il y a une nouvelle rumeur qui prétend que Google fabrique sa propre montre connectée, à partir non pas d’une mais de deux sources : Insider estime que Google travaille en fait sur une montre connectée interne, pas seulement une partie de la marque Fitbit. Nous avons entendu cette affirmation à plusieurs reprises au fil des ans, mais le détail est qu’elle porte le nom de code « Rohan », elle prendrait l’Apple Watch, et elle arrivera apparemment en 2022. Cela semble un peu plus crédible étant donné que The Verge a sonné en citant  » une personne familière avec le sujet » et le rapport Insider également (Android Authority).

Et, soit dit en passant, les 10 meilleurs emoji pour 2019 étaient similaires : 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 😭 😘 👍 (Android Authority).

🔋 Tesla a lancé un Cyberquad : un look de VTT inspiré du Cybertruck, mais c’est pour les enfants, pas les adultes, pour 1 900 $ (le poids maximum pour les motards est de 150 livres). (Vous vous souvenez de Cybertruck ? Il arrivait fin 2021…) (CNET).

Rocket Lab dévoile les détails du nouveau lanceur de neutrons réutilisable (The Verge).

L’autorité quotidienne