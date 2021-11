Autorité quotidienne : 💪 Netflex – Autorité Android

Bonjour ! C’est assez sombre ici, juste sur le point de commencer Ă porter des tenues de NoĂ«l alĂ©atoires. Ou du moins mes chaussettes de NoĂ«l bien chaudes…

Données de plats Netflix

Netflix était sur le devant de la scène hier, avec une nouvelle page Top10 annoncée + publiée pour éliminer les allégations selon lesquelles elle sélectionne ses données.

La nouvelle liste des 10 meilleurs affiche les Ă©missions et les films les plus regardĂ©s pour les titres anglais et non anglais, classĂ©s par heures d’Ă©coute cumulĂ©es. Netflix a dĂ©clarĂ© : « Nous publierons notre nouveau « Top 10 sur Netflix » hebdomadaire tous les mardis en fonction des heures visionnĂ©es du lundi au dimanche de la semaine prĂ©cĂ©dente pour les titres originaux et sous licence. » Netflix avait auparavant menacĂ© Bloomberg d’une action en justice pour certaines de ces donnĂ©es.

Mais si les donnĂ©es sont intĂ©ressantes, c’est un flex :

Variety souligne que la dĂ©cision de Netflix ici « … est finalement Ă©goĂŻste – conçue pour promouvoir ses titres les plus populaires. La publication des informations supplĂ©mentaires vise Ă donner aux abonnĂ©s Netflix de nouvelles façons de trouver ce qu’il faut regarder ensuite. « Netflix s’incline ici : cela souligne le fait qu’il exploite le plus grand service de vidĂ©o par abonnement de la planète (avec 213,6 millions d’abonnements payants au troisième trimestre). Le streamer avise l’industrie, les clients et Wall Street qu’il dispose d’un moteur capable de produire un hit surprise comme « Squid Game », qui (selon Netflix) a Ă©tĂ© visionnĂ© pendant 1,6 milliard d’heures astronomiques au cours de ses 28 premiers jours de sortie. . Il sera intĂ©ressant de voir si les concurrents de Netflix comme Amazon, Disney et HBO Max emboĂ®tent le pas en publiant leurs propres mesures. Et ce que nous n’avons pas compris, ce sont les puants de Netflix : il n’y a pas de grande honte Ă faire des bombes Ă©tant donnĂ© la façon dont Netflix aborde ses affaires, mais c’est plus facile quand il est hors de vue et Ă©clipsĂ© par ses succès aussi. Dans tous les cas, Disney, HBO, etc., riposteront probablement avec leurs propres donnĂ©es, obscurcies comme ils le souhaitent…

rafle

🥽 Cela vaut la peine de voir/regarder le prototype de gant haptique de science-fiction de Meta, y compris la vidĂ©o, qui vous permet de ressentir des objets VR Ă l’aide de poches d’air, mais il est probablement Ă dix ans d’ĂŞtre un article de consommation (The Verge).

🏀 L’emblĂ©matique Staples Center de LA sera renommĂ© Crypto.com Arena, avec un accord d’une valeur de 700 millions de dollars + pendant 20 ans. Les Lakers, les Clippers, etc., joueront dĂ©sormais tous dans une arène Ă laquelle il faudra un certain temps pour s’habituer… (LA Times).

Mercredi bizarrerie

Pendant que nous parlons de streaming, de Netflix, etc., Tiger King 2 et l’Ă©trange ascension des suites documentaires sont exactement ce dont je veux parler, car, comme l’Ă©crit Wired : « Des documentaires en plusieurs parties devraient ĂŞtre capables de dire un histoire complète. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux Ă continuer. »

Donc:

Devrions-nous ĂŞtre reconnaissants pour l’exploration continue et le contenu supplĂ©mentaire de sujets d’actualitĂ©, ou « prĂ©occupĂ©s par le fait que nous soyons nourris de remplissage par des cadres affamĂ©s de globes oculaires » ? Je veux dire, c’est le dernier la plupart du temps, mais la pièce ici fait un travail dĂ©cent pour montrer pourquoi « plus c’est plus », et nous ne sommes pas nĂ©cessairement plus mal lotis pour le vieux documentaire d’une heure qui est maintenant une longue sĂ©rie, et peut-ĂŞtre une suite qui continue de suivre l’histoire. Making A Murderer est un exemple qui marche sur la corde raide : il a Ă©tĂ© filmĂ© pendant 10 ans avant sa sortie, mais le suivi a Ă©tĂ© publiĂ© dans les trois ans et a traĂ®nĂ© encore et encore. Au moins, il avait des batailles judiciaires en cours Ă documenter et Ă suivre. Le problème, c’est quand il n’y a pas grand-chose Ă faire Ă©merger, juste plus de ressassement, ou pire, un suivi documentaire qui cĂ©lèbre son propre succès mais qui n’a pas vraiment d’importance. Pourtant, un cinĂ©aste interviewĂ© a dĂ©clarĂ© : « En tant que cinĂ©aste, j’aime l’idĂ©e que les personnages et les histoires sont si convaincants que lorsqu’un spectateur a fini de regarder un film ou une sĂ©rie, il continue de penser Ă ces personnages. » Le problème, c’est lorsque ces personnages Ă©chappent Ă l’impression d’ĂŞtre une tranche sauvage de la vie rĂ©elle et deviennent de simples personnages.

D’un endroit bien rĂ©el,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

Autorité quotidienne : 🙅‍♂️ Google se replie

L’autoritĂ© quotidienne