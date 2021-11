Autorité quotidienne : 💲 Discours d’encouragement avant le Black Friday

Bonjour ! Joyeux réveillon de Thanksgiving.

Conseils pour le Black Friday

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Mais il y a plus à prendre en compte : l’alignement des prix, les politiques de retour prolongées et nous avons quelques conseils. Voici quelques notes rapides sur l’obtention d’un accord.

Offres en magasin

Oublie? Regardez, dans cette pandémie en cours et le passage aux offres en ligne, plus Target étant fermé, les achats physiques le Black Friday seront aléatoires. Cela dit, Walmart et Best Buy ouvrent à partir de 5 heures du matin.

Extensions de suivi des prix

Il existe une gamme d’extensions et de plugins de suivi des prix qui peuvent vous permettre de savoir si un accord est vraiment un accord. J’ai déjà écrit à ce sujet et je l’ai actualisé ci-dessous.

Une extension de suivi des prix pour votre navigateur fait beaucoup de travail pour suivre les offres d’achat. Camelizer (de l’ancien fidèle CamelCamelCamel) et Keepa suivent tous les deux les prix sur Amazon, ce qui est très utile pour vérifier si vous obtenez réellement une bonne affaire et comment les prix changent d’un mois à l’autre. Vous pouvez savoir si les choses sont à des prix normaux ou s’il s’agit d’une offre record. Les journalistes utilisent cet outil, les acheteurs, tout le monde. Quant aux plugins de coupons, euh, ouais, je ne suis pas un fan. Pendant longtemps, j’ai suggéré d’éviter ou au moins de comprendre ce que les plugins de coupons comme Honey font avec vos données.

Sites d’offres

Bien que nous vous proposions des offres technologiques ici, les offres ne concernent pas uniquement les nouveaux smartphones, écouteurs, téléviseurs et ordinateurs portables. Des sites comme SlickDeals repèrent les bonnes affaires mais les avantages vont plus loin : ce sont les forums de discussion et les commentaires où les offres, la valeur et les alternatives sont discutées. Les gens ont tendance à poser des questions sur les produits de l’offre, et bien sûr, étant Internet, c’est là que d’autres geeks traînent et transmettent des pensées et des critiques, etc. Une chose étrange en 2021 : le syndicat Wirecutter est en grève (Gizmodo), donc il y a un effort pour s’assurer que les gens le sachent afin qu’ils ne franchissent pas la ligne de piquetage. Je veux dire, c’est un peu délicat, les gens utilisent beaucoup ce site à cette période de l’année, mais l’idée n’est pas de cliquer pour acheter des produits sur ce site pour le moment, je suppose.

Méfiez-vous des modèles spécifiques aux vacances

Quelque chose que nous découvrons davantage, c’est que les détaillants et les fabricants peuvent faire équipe pour proposer des offres, mais ils ne sont pas toujours idéaux. Une astuce qu’ils utilisent parfois consiste à prendre des produits de grandes marques et à proposer des modèles modifiés à un prix moins cher qui ressemblent aux produits habituels, mais avec quelques fonctionnalités laissées de côté. Il existe une discussion utile sur Reddit expliquant comment cela peut fonctionner avec les téléviseurs, qui bénéficient d’énormes remises car ils regroupent des écrans de niveau inférieur ou réduisent le nombre de ports HDMI/USB pour atteindre des offres à prix réduit. Tout est dans les numéros de modèle. Vérifiez les offres trop belles pour être vraies et au moins Google le numéro de modèle pour voir s’il apparaît dans les critiques ou chez d’autres détaillants.

Correspondance des prix

Si vous voulez un accord mais que vous le voulez chez votre détaillant préféré, l’appariement des prix peut vous aider. Il existe toujours des règles d’appariement des prix et les politiques sont généralement appliquées de manière assez stricte.

L’un des meilleurs paris est Target pour sa « Garantie d’égalisation des prix », mais uniquement sur certains détaillants en ligne (y compris Amazon, Best Buy, etc.). C’est quand même utile. Voici quelques mots : « Nous égalerons le prix si vous achetez un article admissible chez Target, puis trouvez l’article identique moins cher sur Target.com, sélectionnez des concurrents en ligne ou dans l’annonce imprimée locale de Target ou d’un concurrent. » De plus, alors qu’un tas de grands noms comme Google n’offrent pas de correspondance de prix, Apple le fait : il propose une correspondance de prix si vous avez déjà acheté un article et que vous le voyez moins cher ailleurs dans un délai de 14 jours.

Expédition et retours

Le transport maritime pourrait bien être quelque chose à endurer avec des goulots d’étranglement au cours des deux dernières années.

Mais Politiques de retour sont aussi un peu plus généreux à cette période de l’année. Avec le retour des politiques de retour étendues d’Amazon et d’Apple.

Amazon: Tout ce qui est acheté entre maintenant et le 31 décembre peut être retourné jusqu’au 31 janvier.

Pomme: Les produits achetés d’ici le 25 décembre peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier.

rafle

👀 Certaines spécifications de Google Pixel 6a fuient via des démontages de code, y compris le fait qu’il utilisera le Tensor SoC des principaux téléphones Pixel 6, ce qui est assez intrigant pour un appareil moins cher (Android Authority).

🔨 Samsung va construire une usine de puces de 17 milliards de dollars au Texas. (CNET).

💻 Intel a commencé à livrer des processeurs Alder Lake-P aux fabricants d’ordinateurs portables. L’accent est mis sur la puissance, mais beaucoup de gens veulent juste une autonomie de batterie comme un Mac… (LaptopMag).

🔫 Revue de Battlefield 2042 : le jeu de tir encombrant de DICE déçoit à presque tous les niveaux, ce qui n’est pas une énorme surprise compte tenu de la version bêta insuffisamment cuite (Ars Technica).

🏹 La nouvelle émission télévisée Hawkeye de Marvel commence fort car elle ne se prend pas trop au sérieux, ce qui rend le Avenger le moins amusant plus amusant (The Verge).

La saga de piratage de la machine à crème glacée McDonald’s a une nouvelle tournure. C’est vraiment, vraiment compliqué (Wired).

Mercredi bizarrerie

Quelque chose que vous avez peut-être rejeté comme une idée ou une simulation ou quelque chose du genre, c’est la nouvelle que la NASA a effectivement lancé une mission d’attaque d’astéroïdes.

Sur une fusée SpaceX Falcon 9 pendant la nuit, DART, un missile astéroïde, ou le test de redirection d’astéroïdes doubles, « tentera d’entrer en collision avec Dimorphos, un petit ‘moonlet’ d’un astéroïde plus gros nommé Didymos. DART frappera Dimorphos à une vitesse un peu supérieure à 6,6 km/s, visant à modifier légèrement la trajectoire de l’astéroïde ». Si tout se passe bien, le vaisseau spatial DART entrera en collision avec un petit astéroïde en octobre prochain, et il y a un CubeSat compagnon appelé LICIACube qui émergera de DART pour capturer la collision d’astéroïdes. « Je pense que nous avons un programme de défense planétaire qui mérite d’être évoqué maintenant », a déclaré Thomas Zurbuchen, directeur scientifique de la NASA. L’image ci-dessus est de DART dans le carénage Falcon 9.

Je serai de retour avec vous pour une courte mise à jour demain avant vos plans de déjeuner/dîner !

Tristan Rayner, rédacteur en chef

