Autorité quotidienne: 📁 Le rival Flip 3 à 1 400 $ de Huawei

Bonjour ! Et adieu pour un petit moment : cette newsletter fera une courte pause pour se reposer, rĂ©cupĂ©rer, se dĂ©tendre, et revenir et tout recommencer. Nous serons de retour au plus tard le 3 janvier ! Jusque lĂ …

La révélation pliable de Huawei

Hadlee Simons / Autorité Android

Quoi de neuf:

Nous avons dĂ©jĂ vu le design, qui comporte les doubles Ă©lĂ©ments circulaires sur le capot avant, avec l’Ă©cran rond de 1,04 pouce et une triple camĂ©ra. Une fois ouvert, le P50 Pocket dispose d’un Ă©cran principal OLED de 6,9 ​​pouces Ă 120 Hz et est alimentĂ© par le chipset Snapdragon 888 4G de Qualcomm, donc pas de 5G pour rĂ©pondre Ă la rĂ©glementation amĂ©ricaine. Il y a aussi une batterie de 4 000 mAh, battant la capacitĂ© de 3 300 mAh du Flip 3, et elle est lĂ©gĂšrement plus fine que le Flip 3 au point de charniĂšre, et une Ă©paisseur uniforme, plutĂŽt que effilĂ©e :



Tristan Rayner / Autorité Android

Et le prix : 8 988 yuans, soit environ 1,4,10 $ en Chine, ou 10 988 yuans (~ 1 725 $), avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour l’Ă©dition premium Gold. Le prix de 999 $ du Galaxy Z Flip 3 ressemble Ă une bonne affaire en comparaison.

Quoi d’autre:

Huawei est Ă©galement apparu dans un mode de photographie fluorescente assez Ă©trange, peut-ĂȘtre utile, via un capteur Ă super-spectre 32MP utilisĂ© dans la triple camĂ©ra arriĂšre, et trouvĂ© pour la premiĂšre fois sur les P30 et P30 Pro. Cela vous permet de vĂ©rifier si vous vous ĂȘtes dĂ©maquillĂ© ou si vous avez appliquĂ© correctement un Ă©cran solaire, ce qui pourrait ĂȘtre utile, mais doit probablement ĂȘtre essayĂ© avant de commenter davantage.



Mais cet appareil est-il important ?

Richard Yu, PDG du groupe d’entreprises grand public de Huawei, a poussĂ© l’angle fĂ©minin lors de l’annonce en dĂ©clarant : « C’est trĂšs dĂ©licat
 Nous voulons vous apporter de l’Ă©lĂ©gance, en dĂ©placement. Et c’est super et tout mais vous ne pouvez pas vraiment l’acheter. Huawei n’a pas encore parlĂ© de marchĂ©s autres que la Chine, et bien sĂ»r, le manque de compatibilitĂ© avec Google est un Ă©chec pour beaucoup, bien que l’AppGallery de Huawei soit toujours mentionnĂ©e par Huawei comme Ă©tant meilleure que jamais. C’est bon Ă voir, mais cela ne fera pas beaucoup d’effet au-delĂ de l’intĂ©rĂȘt des passionnĂ©s, bien que l’adoption en Chine soit intĂ©ressante.

rafle

L’OLED flexible n’est pas seulement destinĂ© aux pliables, il propose les concepts CES de LG Display : une configuration de vĂ©lo sympa et une Ă©trange « Media Chair » qui offre un Ă©cran OLED incurvĂ© de 55 pouces sur votre visage lorsque vous ĂȘtes assis (Android Authority).

đŸ€” La reconnaissance faciale est interdite, mais elle est toujours partout : sur les tĂ©lĂ©phones et de plus en plus dans les aĂ©roports et dans les banques (Wired).

Jeudi de retour

Tristan Rayner / Autorité Android

Vous vous souvenez quand nous n’avions que le tĂ©lescope Hubble lĂ -haut dans l’espace ? Eh bien, enfin, un nouveau tĂ©lescope gĂ©ant se dirige vers l’orbite :

Le tĂ©lescope spatial James Webb (JWST) sera lancĂ© depuis la Guyane française, Ă l’arriĂšre d’une fusĂ©e Ariane 5, successeur du tĂ©lescope Hubble, lancĂ© en 1990.

Quoi qu’il en soit, cela a coĂ»tĂ© 10 milliards de dollars, et cela rend les scientifiques et les astronomes du monde entier trĂšs enthousiastes. En voici un en Australie qui dit des choses trĂšs enthousiastes – le professeur Lisa Kewley, directrice du Centre d’excellence ARC pour l’astrophysique All-Sky en 3D, UniversitĂ© nationale australienne :

« Le tĂ©lescope spatial James Webb est de loin le plus grand tĂ©lescope infrarouge jamais mis dans l’espace. Avec sa sensibilitĂ© exquise, la James Webb dĂ©voilera les mystĂšres de l’univers qui nous ont Ă©tĂ© jusque-lĂ cachĂ©s. GrĂące Ă des observations approfondies, James Webb rĂ©vĂ©lera les toutes premiĂšres galaxies formĂ©es dans l’univers naissant et comment ces galaxies ont Ă©voluĂ© au cours de 13 milliards d’annĂ©es de temps cosmique. Nous obtiendrons une image sans prĂ©cĂ©dent de la formation et de l’Ă©volution de galaxies comme notre Voie lactĂ©e. Nous mesurerons comment les Ă©lĂ©ments responsables de la vie : l’oxygĂšne, le carbone et l’azote, se sont formĂ©s et ont Ă©voluĂ© au cours de 13 milliards d’annĂ©es de temps cosmique. « James Webb rĂ©vĂ©lera Ă©galement quels Ă©lĂ©ments se trouvent dans l’atmosphĂšre autour des planĂštes extrasolaires. Les grandes questions auxquelles James Webb entend rĂ©pondre concernent toutes nos origines et notre place dans l’univers : sommes-nous uniques ? Notre Terre est-elle unique ? La Voie lactĂ©e est-elle unique ? Quelles sont nos origines ?

Toutes ces questions semblent ĂȘtre de bonnes questions auxquelles rĂ©pondre !

L’heure de lancement actuelle est le 25 dĂ©cembre Ă 7 h 20 HE, et vous pouvez la diffuser ici. Je veux dire, il est assez tĂŽt pour des vacances, mais avec des enfants, des parents, des chiens et des rennes, vous vous lĂšverez tĂŽt pour voir ce qu’il y a sous le sapin de toute façon, n’est-ce pas ?

Tout le meilleur, et attrapez-vous dans une semaine et un peu !

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

Daily Authority : 📁 Encore un nouveau pliable !

L’autoritĂ© quotidienne