Autorité quotidienne : 📁 Le téléphone à clapet de Huawei

Le pliable de Huawei

Et bien regardez ça, à peine Oppo annonce un compact pliable que Huawei est sur ses talons, avec le Huawei P50 Pocket.

Lors d’un dĂ©voilement non conventionnel, Harper’s Bazaar China a publiĂ© une sĂ©rie de photos montrant le Huawei P50 Pocket avec l’actrice Guan Xiaotong tenant et utilisant l’appareil pliĂ©.

L’intĂ©rieur du tĂ©lĂ©phone n’a pas Ă©tĂ© montrĂ©, mais nous avons pu jeter un coup d’Ɠil au boĂźtier de la camĂ©ra arriĂšre et Ă l’Ă©cran externe arrondi qui peut ĂȘtre utilisĂ© pour les selfies et la palette de couleurs dorĂ©es. Une autre allumette publiĂ©e hier a rĂ©vĂ©lĂ© une finition texturĂ©e sur le dos. Avec les ors et les blancs proposĂ©s ici, ainsi que dans un magazine de mode, cela pourrait ĂȘtre dĂ©crit comme une approche marketing plus fĂ©minine de Huawei ici, c’est ainsi que Samsung a Ă©galement positionnĂ© le Flip, mĂȘme si cela m’a plu (un homme simple) assez fortement quand je l’ai tenu. Le Huawei Flip Huawei P50 Pocket ne donne pas grand-chose d’autre mais nous avons maintenant une date de lancement officielle : le 23 dĂ©cembre.



La position compromise de Huawei signifie que nous ne mettrons probablement jamais la main sur le P50 Pocket, Ă©tant donnĂ© ses limites probables Ă un lancement uniquement en Chine. Et mĂȘme si vous le faisiez, pas de services mobiles Google, limitĂ©s Ă la 4G, etc. Cela ne nous empĂȘche pas de nous demander ce qui peut ĂȘtre, et encore une fois, la concurrence et d’autres idĂ©es sur le marchĂ© sont une bonne chose. Mais le lancement par Oppo en Chine de son Find N Ă©tait plus excitant cette semaine en raison de sa capacitĂ© Ă offrir ce Ă quoi nous sommes habituĂ©s si jamais il vient en Europe, en Inde, etc. Quoi qu’il en soit, nous connaĂźtrons les spĂ©cifications, la construction et cet Ă©cran interne la semaine prochaine.

C’est un peu diffĂ©rent, mais le film You’ve Got Mail est sorti cette semaine en 1998, une sortie le 18 dĂ©cembre. Comme Wikipedia le dit sans ambages : « Il raconte l’histoire de deux personnes dans une romance en ligne qui ne savent pas qu’elles sont aussi des rivaux commerciaux », mettant en vedette Meg Ryan et Tom Hanks.

Certains Ă©lĂ©ments n’ont tout simplement pas changĂ© : Hanks a un IBM ThinkPad 300, tandis que Ryan utilise un Apple Powerbook Classic. Je veux dire, maintenant, les gens peuvent rencontrer un iPhone et un Samsung Galaxy, mais si les gens Ă©crivaient des e-mails de rencontres comme s’ils avaient 150 ans, un Mac et un ordinateur portable pourraient toujours ĂȘtre les marques utilisĂ©es. De plus, Starbucks, Ă l’Ă©poque, Ă©tait un nouveau venu. AOL, cependant? Moins pertinent maintenant, pourrait-on dire. Il y a un joli petit article expliquant pourquoi You’ve Got Mail est maintenant datĂ© mais de maniĂšre amusante chez SlashFilms. Il rĂ©vĂšle Ă©galement que Hanks et Ryan ont Ă©tĂ© formĂ©s Ă l’utilisation d’ordinateurs et de courrier Ă©lectronique par
 Kevin Feige. Oui, le prĂ©sident de Marvel Studios, Kevin Feige.

