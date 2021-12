Autorité quotidienne : 📂 Prototype Fold ‘n Roll

Bonjour ! Quelqu’un d’autre regarde la F1 ? L’une des courses les plus folles de mémoire, dans une saison de courses folles.

TCL semble avoir avancé avec son idée de pliage enroulable (ou pliable enroulable?), Après avoir montré un rendu de son Fold ‘n Roll plus tôt cette année.

Jetez un œil ci-dessous (désolé pour la petite taille) au concept de téléphone qui vous évite d’avoir à choisir entre une technologie pliable ou roulante :

Il y a une vidéo complète sur le lien montrant un prototype assez velu, avec le logiciel pas prêt pour les heures de grande écoute, comme vous vous en doutez. Cela montre, comme vous pouvez l’apercevoir dans le gif, que l’écran s’étend vers la gauche lorsqu’il est déplié, offrant plus de pixels pour le propriétaire. Le design a été présenté au DTC 2021 du mois dernier en Chine avec une vidéo publiée par Fold Universe.

Ce que cela veut dire:

Cela a plusieurs significations différentes, je pense. L’un est que c’est formidable de voir plus de facteurs de forme, des téléphones plus intéressants/bizarres, plus d’innovations qui essaient des choses, et que TCL travaille sur des idées. Une autre est que cela ne verra probablement jamais le jour. TCL nous a taquinés avec des prototypes pliables, des rollables et des discussions sur sa technologie de charnière, etc. n’a toujours aucun sens. Mais, le dernier point à retenir est qu’il y a quelques semaines, lors de la TCL Huaxing Technology Conference 2021, TCL a également présenté un écran pliable à 360 °, qui a été répertorié comme une première mondiale. TCL Huaxing, qui fait partie du groupe de conglomérats de TCL, a déjà travaillé avec Xiaomi par le passé. Ce n’est donc pas seulement une possibilité TCL ici, et bien que je ne m’attende pas à ce que quiconque ait un téléphone Fold ‘n Roll ou un écran pliable à 360 ° en 2022, les limites sont testées…

D’ailleurs: La mise à jour stable d’Android 12 ou One UI X arrive maintenant sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Lundi Meme

« L’église de l’intervalle de confiance à 95% », ou Hallgrimskirkja, à Reykjavik, en Islande :

Apparemment, une vue magnifique du haut, faites attention, vous n’êtes pas là en haut de l’heure quand les cloches sonnent…

Prime: nouveau métaverse abandonné.

