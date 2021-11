Autorité quotidienne : 📈 Objectifs de vente Fold/Flip 4 de Samsung

Bonjour ! Depuis le milieu de la matinée, je suis maintenant sur Internet plus rapide que jamais à la maison : un bon 1 000 Mbit/s pour, euh, envoyer des e-mails et taper cette newsletter. Bon temps!!

Samsung continue de parier sur le pli

Eric Zeman / Autorité Android

Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung ont été de solides vendeurs pour le fabricant sud-coréen, avec de fortes ventes en Corée et sur des marchés plus larges.

J’ai vu plus de gens dans la nature avec un Fold 3 que j’en ai avec n’importe quel autre pliable, et il semble que la troisième génération du plus grand pliable et du clapet Flip 3 en ait convaincu beaucoup de finalement plonger leur orteil dans l’eau. J’ai joué avec le Fold 3 de mon ami TechAltar, et il a mis en place un examen à long terme l’autre semaine qui détaille le téléphone, la tablette et les composants DeX de l’appareil. Tout semble aller assez bien pour le facteur de forme.

Et maintenant:

Samsung semble miser encore plus sur la quatrième génération. La publication coréenne The Elec rapporte que le fabricant vise à accélérer la production de ses 2022 pliables. Plus précisément, le Galaxy Z Flip 4 pourrait tirer la majeure partie du poids pliable de Samsung l’année prochaine, alors que Samsung intensifierait sa production, visant à vendre près de 10 millions d’unités Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4. Le rapport divise la paire en objectifs de vendre 2,9 millions d’unités Galaxy Z Fold 4 et 6,9 millions de téléphones Galaxy Z Flip 4 à partir du troisième trimestre de 2022. Cela représente une augmentation par rapport aux 7 millions d’unités combinées qui ont été définies comme cibles pour le Fold/Flip 3 .Bien sûr, ce n’est qu’un objectif, et cela peut ne pas se traduire par des ventes dans le monde réel.Dans d’autres nouvelles, malgré l’absence du S21 FE, le rapport de la Corée du Sud affirme que le Galaxy S22 FE sera également produit en série à partir de Q3 2022 et publié au même trimestre

Quelqu’un d’autre rejoindra-t-il le giron ?

Le marché plus large des pliables est encore assez petit, Samsung manquant d’une véritable concurrence. La gamme Motorola Razr a été mise à jour pour la dernière fois en 2020, et le Mate X2 de Huawei, lancé en février de cette année, n’est vraiment disponible qu’en Chine… et c’est à peu près tout.

Arrêtez la presse !

Juste au moment où j’étais sur le point d’appuyer sur envoyer, un tas de spécifications et de rendus officiels du Samsung Galaxy S21 FE 5G viennent d’émerger, avec une date de sortie du 4 janvier. Ce n’est pas une nouvelle information majeure, et très peu confirmée. Mais il semble que le S21 FE sera également disponible dans les variantes Snapdragon 888 et Exynos 2100, selon les marchés.

Rassemblement

🔊 Spotify acquiert une société de livres audio alors que la quête pour devenir plus que de la musique se poursuit… (The Verge).

Ok, donc : la plus grande maison de disques au monde crée un super groupe NFT basé sur des singes virtuels (Bloomberg). Sur cette note: c’est une bonne lecture d’Ed Zitron qui est particulièrement amer sur les NFT pour exploiter les gens: « Quelles que soient les bonnes intentions des artistes NFT, n’ont pas d’importance au point plus large que la structure même des NFT basés sur la crypto est mal. »

Amusement du vendredi

Palash Volvoikar / Autorité Android

Voici quelque chose d’amusant : vous avez peut-être reçu une carte-cadeau Microsoft gratuite de 100 $. Mais, non, en fait, pour de vrai — vérifiez votre boîte de réception, vérifiez votre dossier de courrier indésirable !

Bien sûr, nous recevons tous des promesses de cartes-cadeaux et divers spams malveillants dans nos boîtes de réception. Mais rassurez-vous : Microsoft a confirmé que c’était bien réel pour les clients américains, pour une utilisation sur son Microsoft Store, et 50 000 personnes ont gagné.

25 000 destinataires ont reçu par courriel des cartes-cadeaux de 100 $. 25 000 autres personnes ont reçu des cartes-cadeaux de 10 $. C’était apparemment aléatoire, plutôt que basé sur une métrique, donc tout le monde a une chance. Vous devrez les échanger dans le Microsoft Store d’ici la fin de l’année, bien que vous ayez 90 jours pour les utiliser une fois échangés. Vous Vous pourriez chercher à acheter un nouvel appareil ou un nouvel accessoire, mais vous pouvez vous procurer le Xbox Game Pass et commencer à jouer à Age of Empires IV et à Unpacking immédiatement. En tout cas, c’est une bonne nouvelle, si vous décrochez un gagnant !

Pas mal pour rien !

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

Autorité quotidienne : 📉 Plus ou moins

L’autorité quotidienne