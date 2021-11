Autorité quotidienne : 📉 Plus ou moins

Voici quelques histoires de malheur :

Premièrement : le Steam Deck de Valve ne sera pas expédié avant 2022 : glissant de décembre de cette année à février 2022. Valve a déclaré : « Nous sommes désolés, nous avons fait de notre mieux pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement pénuries, les composants n’atteignent pas nos installations de fabrication à temps pour que nous puissions respecter nos dates de lancement initiales. Deuxièmement : il va devenir encore plus difficile d’acheter une PlayStation 5, rapporte Bloomberg. Le détail est que Sony devrait réduire son objectif de fabrication pour la PS5 d’un million de consoles. Sony avait estimé à 16 millions de consoles, maintenant il a révisé ce chiffre à 15 millions. Le chiffre de 2022 (pour l’exercice japonais qui s’étend du 1er avril au 31 mars) est de 22,6 millions de ventes, une augmentation assez importante. Troisièmement : Nintendo, vous vous en souvenez peut-être, a également été contraint de réduire ses estimations de ventes de Switch.

Maintenant, regardez ce qui s’est passé :

Alors que les consommateurs sont lassés des bots qui raflent les stocks, les détaillants ont utilisé une nouvelle stratégie : les paywalls. Walmart a d’abord annoncé qu’il allait avoir un réapprovisionnement PS5, mais les membres de Walmart Plus y auraient accès une heure plus tôt, moyennant des frais de 13 $ par mois ou 98 $ par an. Best Buy et GameStop ont fait de même : accès anticipé au stock PS5 pour les membres des programmes – le programme Totaltech de 200 $ par an de Best Buy et l’abonnement PowerUp Rewards Pro de GameStop, à un prix plus juste de 15 $ par an. Et avec les pénuries qui ne disparaissent pas, et avec des raisons limitées pour que les stocks soient récupérés par des bots, nous sommes maintenant dans une nouvelle et étrange zone où les détaillants ont la possibilité d’escroquer un peu plus d’argent. L’autre méthode a été plus standard : les consoles n’étaient pas disponibles seules, mais des ensembles – une console avec un jeu ou un contrôleur supplémentaire ou une clé de divertissement, etc. La manière évidente dont ces systèmes ne fonctionneront pas est un approvisionnement en stock suffisant. Et cela n’a pas l’air certain. En d’autres termes, si vous espérez obtenir une console pour Noël, assurez-vous que le Père Noël a un ou deux abonnements payants. Et si vous êtes dans un pays où cela ne se produit pas encore, préparez-vous…

D’ailleurs:

Demain marquera un an depuis la sortie de la PS5, le 12 novembre 2020, tandis que la Xbox Series X/S est sortie le 10 novembre 2020. C’est une montre raisonnable (Engadget) qui compare les deux, mais pas dans une console façon de guerre.

😶 La série Google Pixel 6 pourrait finalement bénéficier de l’intelligence du déverrouillage du visage (Autorité Android).

💻 Un Googler clé confirme qu’aucun nouveau Pixelbook n’arrivera avant au moins 2023, voire pas du tout (Android Authority).

🤔 YouTube supprime les décomptes d’aversion pour toutes les vidéos aux yeux du public (Autorité Android).

🍎 Apple vous permet désormais de rechercher des Airtags maléfiques qui pourraient planer à proximité dans la version bêta d’iOS 15.2, mais rien pour les téléphones Android (Gizmodo).

🍏 Apple présente une solution de gestion des appareils destinée aux petites entreprises (TechCrunch).

📰 Quelques trucs à l’intérieur du baseball: The Verge, à son crédit infini, dit qu’il limitera fortement les informations « sur le fond » des relations publiques pour essayer de forcer davantage sur l’approvisionnement en enregistrements. Bon!

🚗 Rivian est devenue publique mercredi, levant des milliards pour ses aspirations en matière de véhicules électriques, lors de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis depuis des années. Il n’a pas expédié de camion à un client, mais vaut 100 milliards de dollars (Jalopnik).

Cette société veut lancer des satellites en orbite à l’aide d’une fronde centrifuge géante tournante, tant que les satellites sont construits comme un sh-thouse en briques ! (Gizmodo).

📉 Disney Plus a ajouté moins d’abonnés que prévu ce trimestre (TechCrunch).

🚀 Et dans l’exploration spatiale plus traditionnelle des fusées, le lancement de SpaceX Crew-3 a été un succès, emmenant quatre astronautes vers l’ISS. J’ai horodaté la vidéo au décollage ! (Youtube).

Comment réduire notre empreinte carbone, comme en ce moment (Ars Technica).

🚢 Ce que les Norvégiens apprennent en tant que pionniers des navires autonomes (ComputerWeekly.com).

🤔 « Reddit, quelle est la chose la plus étrange pour laquelle vous « avoir un mec » ? » (r/askreddit)

Counter-Strike est sorti cette semaine, le 9 novembre 2000.

Officiellement, en tout cas.

Le légendaire jeu de tir à la première personne était initialement une modification de Half-Life, publiée pour la première fois en 1999. Valve n’a pas tardé à agir, achetant l’IP et embauchant les développeurs pour publier la version officielle de Windows en 2000. Cela reste un succès de tous les temps : le La version 2012, Counter-Strike: Global Offensive, ou CS:GO, est toujours extrêmement populaire auprès des joueurs sur Steam, les tournois d’esports, sur Twitch, etc. Malgré ses presque 10 ans, et même avec la concurrence de son propre frère, Counter -Strike 1.6, le jeu reste proche du FPS de facto : facile à prendre en main, difficile à maîtriser, amusant entre amis, et avec un parcours joueur compétitif pour ceux qui sont des maîtres. Les skins de CS:GO restent importants en tant que monnaie dans le jeu, avec un système d’actifs qui peut dérouter les étrangers mais avec une valeur monétaire réelle.

Prime: Todd Howard n’est pas lié à Valve, mais il a fait une AMA hier, abordant son travail sur The Elder Scrolls, Fallout et le prochain RPG ouvert, Starfield, dont la sortie est prévue le 11 novembre 2022.

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.