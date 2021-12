Autorité quotidienne : 🔋 Des batteries à haute teneur en silicium ?

Bonjour ! La fin la plus folle d’un championnat du monde de Formule 1 en mĂ©moire, dans la saison la plus folle. Et j’ai dit exactement la mĂŞme chose la semaine dernière. Je ne vais pas peser sur les règles sauvages, les appels et la confusion, mais c’Ă©tait un pur divertissement de course automobile.

Xiaomi parle d’une nouvelle technologie de batterie

La technologie de la batterie est plus cruciale que jamais pour nous, nos smartphones, et Ă une Ă©chelle beaucoup plus grande, pour les vĂ©hicules Ă©lectriques. L’accent est gĂ©nĂ©ralement mis sur le matĂ©riau de l’anode : alors que les matĂ©riaux de la cathode ont Ă©tĂ© perfectionnĂ©s, l’augmentation de la densitĂ© d’Ă©nergie de l’ancienne anode en graphite est le nom du jeu, sans ajouter de dĂ©penses considĂ©rables pour les matĂ©riaux rares ou des problèmes de sĂ©curitĂ©.

Xiaomi a annoncĂ© que sa nouvelle technologie est la « technologie de batterie au lithium Ă haute teneur en silicium », qui offre plus de capacitĂ© pour le mĂŞme volume, augmentant la capacitĂ© de la batterie des tĂ©lĂ©phones jusqu’Ă 10 %, Ă partir de la mi-2022. (C’est Ă droite, dans l’image ci-dessus) Comment ? L’aspect Ă haute teneur en silicium, selon Xiaomi, signifie « une augmentation par trois de la teneur en silicium de la batterie ». Il est Ă©galement fait mention d’une « puce de jauge de carburant » très abstraite qui « contribue Ă la longĂ©vitĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© de la batterie », d’une manière ou d’une autre. (S’il existe une puce qui contribue Ă la longĂ©vitĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© de la batterie, pourquoi ne serait-elle pas dans une batterie fabriquĂ©e actuellement ?)

Qu’est-ce que la haute teneur en silicium exactement ?

Alors, pourquoi personne d’autre n’a proposĂ© de batteries Ă haute teneur en silicium ? Pourquoi Xiaomi n’a-t-il pas 5 ou 10 fois plus de silicium ? Je ne suis pas sĂ»r exactement, et j’invite les lecteurs Ă Ă©crire Ă ce sujet. Un examen des articles sur la technologie des batteries suggère que le silicium est un « matĂ©riau d’anode prometteur pour les batteries lithium-ion et post-lithium-ion », mais souffre d’« un grand changement de volume lors de la lithiation et de la dĂ©lithiation », ou pour le dire en anglais simple. : il subit un « énorme changement de volume au cours du processus Ă©lectrochimique ». Par consĂ©quent, ajouter trop de silicium nĂ©cessiterait un ensemble d’astuces pour augmenter le volume sans risques de sĂ©curitĂ© liĂ©s Ă l’expansion de la batterie. D’autres articles suggèrent d’ajouter des composites et des alliages pour correspondre aux avantages sans problèmes de volume. Donc, je ne sais pas, les dĂ©tails de Xiaomi ici sont lĂ©gers et moelleux, mais il est possible que nous en sachions plus avec le temps.

Les spécifications OnePlus Nord 2 CE viennent peut-être de fuiter : chipset Mediatek Dimensity 900 et charge filaire plus rapide (Android Authority).

Lecture de vacances : 19 recommandations de livres du personnel d’Ars. Euh, je n’en ai lu que deux, dont L’Espion qui venait du froid de John Le CarrĂ© (Ars Technica).

