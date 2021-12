Autorité quotidienne : 🔥 Les résultats de Snapdragon 8 Gen 1 sont arrivés

Bonjour ! C’est le jour de la sortie de Halo Infinite et un ami a pris trois jours de congĂ© pour y jouer, et toute la sĂ©rie avant de tomber ! De plus, je vais crĂ©er un lien vers une critique vraiment très intĂ©ressante qui concerne moins Halo et plus exactement ce que nous faisons avec la critique de jeux ces jours-ci.

Les premiers benchmarks Snapdragon 8 Gen 1 sont sortis, et c’est tĂ´t parce qu’ils ne proviennent pas du matĂ©riel final comme la sĂ©rie Xiaomi 12 que nous attendons en dĂ©cembre, ou le Samsung Galaxy S22, ou autre.

Au lieu de cela, des magasins comme HotHardware et PCMag et XDA et Notebookcheck ont ​​mis la main sur les conceptions de rĂ©fĂ©rence Qualcomm prĂ©sentĂ©es Ă HawaĂŻ, qui manquent probablement un peu de raffinement, de pilotes, etc. selon les modes de performances utilisĂ©s. Dans tous les cas, mis Ă part les scrupules exigeants, nous avons une assez bonne idĂ©e de ce qui va venir de la 8 Gen 1. Et cela ressemble Ă ceci: des difficultĂ©s de processeur, mais des gains significatifs en GPU, en IA et en jeu pour les produits phares de nouvelle gĂ©nĂ©ration. Soit dit en passant, l’appareil de test semblait ĂŞtre le prototype de combinĂ© de rĂ©fĂ©rence Qualcomm, avec le Snapdragon 8 Gen 1, couplĂ© Ă 8 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Exemples de références :

Aperçu rapide:

Sans aller trop loin dans ces premiers chiffres et chaque rĂ©fĂ©rence individuelle, les performances du processeur sont un rĂ©sultat terne. D’après XDA, ci-dessus, les rĂ©sultats AnTuTu sont solides, les rĂ©sultats Geekbench 5.0 ne le sont pas. Et en consĂ©quence, il va y avoir beaucoup de torsion sur le manque de gains de CPU majeurs ici. Apple reste loin devant. Mais sur le processeur, le meilleur espoir est que si les performances ne sont augmentĂ©es que d’un faible pourcentage, l’efficacitĂ© et le chauffage sont plus considĂ©rablement rĂ©duits – avec Notebookcheck indiquant que les performances plus longues sont clairement meilleures et s’approchent du succès de l’Apple A15 Bionic. Et les autres victoires sont majeures. Les performances du GPU dans ces benchmarks sont une amĂ©lioration significative, avec des rĂ©sultats impressionnants, en particulier comme le montre l’image ci-dessus avec les rĂ©sultats GFXBench de HotHardware. Les gains de l’IA semblent Ă©galement importants, avec HotHardware qui creuse dans ces meilleurs, montrant de gros gains. D’autres domaines d’amĂ©lioration, le FAI et le système de camĂ©ra et la connectivitĂ©, n’ont pas Ă©tĂ© testĂ©s dans ces premiers benchmarks. Ce sont les choses du monde rĂ©el qui comptent le plus, par rapport aux gains mineurs en points de pourcentage de rĂ©fĂ©rence.

Ce qu’ils ont dit – citations :

HotHardware sur les performances de l’IA : « Jusqu’Ă prĂ©sent, le Galaxy Z Fold3 et le smartphone pour Snapdragon Insiders affichaient les meilleurs scores AITuTu, et avec de larges marges. Le Snapdragon 8 Gen 1, cependant, les a fouettĂ©s tous les deux de plus de 142%. C’est tout simplement impressionnant, et c’est de bon augure pour le moteur AI de 7e gĂ©nĂ©ration du chipset dont Qualcomm parle si bien. Notebookcheck, en conclusion : « Comme prĂ©vu, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 s’amĂ©liore dans tous les domaines par rapport Ă ses prĂ©dĂ©cesseurs. Les gains CPU ne sont pas particulièrement importants, mais la situation est diffĂ©rente avec l’Adreno 730. Le nouveau GPU est au moins Ă Ă©galitĂ© dans la plupart des domaines avec la concurrence apparemment redoutable d’Apple. XDA en conclusion : « Le Snapdragon 8 Gen 1 apporte une tonne d’amĂ©liorations par rapport au chipset de l’annĂ©e dernière, en particulier en ce qui concerne l’IA. Bien qu’il y ait certainement une certaine bizarrerie dans les rĂ©sultats liĂ©s au processeur de Geekbench, il est clair qu’il y a des amĂ©liorations globales. Si vous effectuez une mise Ă niveau Ă partir d’un appareil qui a deux ans de plus (ou plus), les amĂ©liorations seront probablement perceptibles, bien que les gains massifs de performances de l’IA passeront probablement inaperçus pour la plupart. Les entreprises exploitent rarement le plein potentiel de l’IA en ce qui concerne les chipsets de Qualcomm, et il est probable que ce sera la mĂŞme chose ici. »

Plus à venir à ce sujet, y compris des comparaisons très importantes avec le MediaTek Dimensity 9000…

rafle

đź“Ś Pas fan de ces diaporamas mais j’ai appris des choses sur environ la moitiĂ© de ces points : 10 paramètres Google Maps que vous ne connaissez probablement pas (Gizmodo).

Mercredi bizarrerie

Oh mon Dieu, des arbres de NoĂ«l bizarres ! Bien sĂ»r, l’AmĂ©rique n’est pas seule dans ces efforts, mais hourra pour ces efforts :

Regardez, un arbre à tumbleweed fabriqué à partir de 1 000 tumbleweeds, avec des lumières et 65 livres de paillettes à Chandler, en Arizona :

Ensuite, il y a le vieux baril Ă Rochester, NY de Genesee Brewery :

Et j’ai aimĂ© cet effort au crochet rĂ©alisĂ© par un groupe d’habitants de Berea, KY, avec 900 carrĂ©s individuels et 1 200 heures-personnes d’effort :

Surtout admirer plutôt que décorer,

