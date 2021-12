Autorité quotidienne : 😎 AR = Réalité Assistée ?

Bonjour ! Merci pour les messages sur les batteries Ă haute teneur en silicium. Il faut en savoir plus avant de pouvoir en dire plus sur Xiaomi…

Oppo commence Ă annoncer

Oppo Inno Day Ă travers aujourd’hui et demain est en cours. Plus tĂŽt ce matin via livestream, Oppo a annoncĂ© une nouvelle technologie Ă laquelle il a fait allusion la semaine derniĂšre – bien qu’elle ne soit pas encore pliable! Au lieu de cela, nous examinons ses derniĂšres technologies d’imagerie et AR.

Le gros titre est qu’Oppo aura Ă©galement son propre silicium personnalisĂ©, merci beaucoup.

MariSilicon X

Oppo a une nouvelle puce nommĂ©e MariSilicon X : ce n’est pas un SoC mais un processeur de signal d’image personnalisĂ©, ou NPU d’imagerie, chargĂ© de ce que Oppo dit ĂȘtre ses algorithmes et sa technologie d’apprentissage automatique. Nous savons que Google a occupĂ© une place prĂ©pondĂ©rante dans son imagerie informatique, mais nous avons Ă©galement constatĂ© que le renforcement des capacitĂ©s d’apprentissage automatique Ă©liminerait les goulets d’Ă©tranglement dans la course Ă des images encore meilleures. Oppo semble penser comme ça aussi : la nouvelle puce MariSilicon X 6 nm alimentera les algorithmes d’imagerie AI d’Oppo pour les images et les vidĂ©os HDR jusqu’Ă 4K 30fps. Les spĂ©cifications ne signifient pas grand-chose (la puce peut gĂ©rer 18 TOPS) mais Oppo a suspendu un exemple de son silicium personnalisĂ© par rapport au Snapdragon 888 – ce qui est Ă la fois injuste (la puce Snapdragon est une plate-forme pour tous) mais montre Ă©galement le pouvoir de personnalisation. Le test consistait Ă utiliser l’algorithme de rĂ©duction du bruit AI d’Oppo avec l’Oppo Find X3 Pro exĂ©cutant le Snapdragon 888. Le test s’est dĂ©roulĂ© Ă 2 ips et nĂ©cessitait 1 693 mW de puissance. Le mĂȘme algorithme exĂ©cutĂ© sur le MariSilicon X personnalisĂ©, selon Oppo, fonctionne Ă 40 images par seconde et consomme 797 mW. Potentiellement quelques avantages intĂ©ressants, notamment des vitesses 20 fois plus rapides et des gains d’efficacitĂ©, bien que, bien sĂ»r, ce qui compte, c’est beaucoup plus ce que vous avez dans la main lorsque vous prenez une photo. Et ce sera bientĂŽt : la nouvelle puce sera dans le prochain smartphone phare d’Oppo Find, qui devrait arriver au « T1 2022 ». Plus de dĂ©tails techniques sur la puce ici.



Verre Oppo Air

L’autre grande annonce d’Oppo Ă©tait ses lunettes de « rĂ©alitĂ© assistĂ©e »: pensez moins Ă la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e et plus Ă la rĂ©alitĂ© avec plus de donnĂ©es. L’Air Glass propose un affichage tĂȘte haute, qui offrira des donnĂ©es pertinentes en temps rĂ©el Ă la volĂ©e. On dirait que vous obtiendrez quelque chose comme ce qui est sur l’Ă©cran d’accueil de votre tĂ©lĂ©phone ou des donnĂ©es de certaines applications, comme votre agenda quotidien, votre liste de courses, votre navigation, vos donnĂ©es de santĂ©, les transcriptions en direct, les mises Ă jour mĂ©tĂ©o actuelles, etc. Lequel
 semble vraiment dĂ©cent ? Par exemple, l’idĂ©e d’avoir des donnĂ©es disponibles si vous portez dĂ©jĂ des lunettes comme moi a du sens. MĂȘme une simple lumiĂšre de notification dans mes lunettes serait parfois utile. Quoi qu’il en soit, les problĂšmes sont, comme toujours, le coĂ»t, le style, la compatibilitĂ© avec les verres correcteurs, le poids et la durĂ©e de vie de la batterie. Sur ces cinq problĂšmes, Oppo en a dĂ©jĂ rĂ©glĂ© deux : le poids (30 grammes), la compatibilitĂ© des verres correcteurs. Le style est
 bizarre ? L’objectif est juste une forme Ă©trange : pas hideux mais stylĂ© bizarrement. Et deux problĂšmes ressortent : la durĂ©e de vie de la batterie n’est que de trois heures avec l’Ă©cran allumĂ©, et nous ne connaissons pas du tout les dĂ©tails des prix. De plus, ils ne seront disponibles qu’en Chine, pour le moment, et seront lancĂ©s au premier trimestre 2022.

rafle

Graphique mardi

Tristan Rayner / Autorité Android

Je ne pouvais pas en faire un gif, mais en gĂ©nĂ©ral, le court clip a probablement l’air un peu pire qu’il ne l’est : c’est une zone de 45×25 km, pas l’ensemble de l’Amazonie, donc environ 0,01% est exposĂ© ici
 Pourtant, selon National GĂ©ographiquement, 17% de la forĂȘt amazonienne a Ă©tĂ© dĂ©truite au cours des 50 derniĂšres annĂ©es, et ce taux est en augmentation. Mais Ă part les chicanes, les donnĂ©es proviennent de l’UniversitĂ© du Maryland, qui propose une plongĂ©e incroyablement dĂ©taillĂ©e dans la dĂ©forestation et des donnĂ©es beaucoup plus Ă©tiquetĂ©es.

