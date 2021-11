Autorité quotidienne : 🙀 L’objectif œil-de-chat d’Oppo

Bonjour ! J’espĂšre que vos projets de Thanksgiving se concrĂ©tisent. Je contacte quelqu’un de spĂ©cial pour avoir un aperçu de votre expĂ©rience culinaire. Plus Ă venir mercredi ou jeudi!

Le chat d’Oppo

Alors voici quelque chose : la prochaine sĂ©rie Oppo Reno 7 comportera apparemment le premier objectif Ɠil-de-chat Sony IMX709 au monde.

PrĂ©vu pour un lancement le 25 novembre en Chine et ignorant le monde de Thanksgiving, le Reno 7 a les spĂ©cifications habituelles, avec un SoC MediaTek Dimensity 1200 Max, une batterie de 4 500 mAh et un AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraĂźchissement de 90 Hz. Mais ce qui est proposĂ© ici, c’est quelque chose qu’il appelle l’objectif Ɠil-de-chat de Sony. Le marketing d’Oppo, principalement distribuĂ© sur Weibo pour son lancement en Chine, y compris ce teaser vidĂ©o de 15 secondes, indique qu’il utilisera une matrice RGBW, ajoutant du blanc au capteur RVB habituel. En bref, Oppo laisse entendre que le tĂ©lĂ©phone recevra un coup de pouce pour prendre des photos de nuit et en basse lumiĂšre, et sera utilisĂ© comme camĂ©ra selfie. Les mots « lentille Ɠil de chat » sont assez particuliers. Un Ɠil de chat pendant la journĂ©e se rĂ©trĂ©cit en une fente verticale, comme vous pouvez le voir sur la photo. Mais la nuit, ses pupilles pleines sont habituĂ©es Ă voir beaucoup mieux que nous dans le noir. Ce serait assez Ă©trange si Oppo/Sony l’appelait un objectif Ɠil de chat sans qu’il ait une sorte de similitude, mais bon, nous vivons dans un monde Ă©trange.

Le changement de marque de Qualcomm

Tristan Rayner / Autorité Android

C’est assez mineur, mais avant le coup d’envoi du grand Snapdragon Summit de Qualcomm Ă HawaĂŻ le 30 novembre, il a Ă©tĂ© confirmĂ© qu’il y aura un changement de marque pour ses chipsets mobiles en 2021, y compris le changement de nom de ses modĂšles de chipsets. En bref : Snapdragon est plus grand que jamais, mais les anciennes conventions de numĂ©rotation de 845/855/865/888 etc. sont supprimĂ©es, laissant la place Ă quelque chose de plus simple.

Pour ĂȘtre clair : les noms Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx, etc. actuels ne seront plus. Qualcomm a maintenant dĂ©clarĂ© qu' »un numĂ©ro de sĂ©rie et de gĂ©nĂ©ration Ă un chiffre » serait le nouveau nom du chipset. Avec cette vidĂ©o publiĂ©e, vous pouvez voir un 8, et avec le nom de Snapdragon 8 Gen 1 selon la rumeur, tout semble maintenant Ă peu prĂšs confirmĂ© sans ĂȘtre confirmĂ© explicitement pour le moment. Peut-ĂȘtre que cela commencera Ă la gĂ©nĂ©ration 0, qui sait. Alors ça y est : un changement de marque est sur les cartes. Bien plus intĂ©ressant sera Qualcomm distribuant des spĂ©cifications sur ses prochains chipsets phares et milieu de gamme, y compris les dĂ©veloppements CPU, GPU et FAI. Attendez-vous Ă ce que cela Ă©merge d’ici la fin du 30 novembre


rafle

📾 DeuxiĂšme avis sur Google Pixel 6 : « Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont pas seulement d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, ce sont les meilleurs smartphones que Google ait jamais crĂ©Ă©s » (Android Authority).

📁 Le brevet OnePlus suggĂšre qu’un tĂ©lĂ©phone pliable Ă double charniĂšre pourrait ĂȘtre dans son avenir (Android Authority).

🔧 Examen HP Chromebook x2 : en ce qui concerne un portable utile, c’est juste un prix rĂ©duit d’ĂȘtre gĂ©nial, et les ventes se produisent lĂ oĂč son prix est plus proche d’environ 400 $, alors gardez un Ɠil sur
 (Ars Technica).

đŸ”« ConsĂ©quences de la ConstitutionDAO : tout le monde est fou et/ou confus, ce qui est dommage et cela se rĂ©sume en partie aux frais d’essence (Vice).

🔭 Un « incident » avec le tĂ©lescope spatial James Webb Ă 10 milliards de dollars s’est produit : le lancement est dĂ©sormais prĂ©vu pour le 22 dĂ©cembre, le jour mĂȘme de la sortie de Matrix 4, d’ailleurs (Ars Technica).

Graphique mardi

Voici un commentaire laissé dans le fil qui dit tout :

« J’aime vraiment cette carte, en particulier Ă cause des fuseaux horaires. Les cartes qui montrent des relations explicites entre les caractĂ©ristiques gĂ©ographiques physiques, comme l’altitude par rapport Ă la tempĂ©rature, sont beaucoup plus courantes (du moins dans mon domaine qui, pour ĂȘtre honnĂȘte, est Ă©troitement liĂ© Ă la gĂ©ographie physique). Mais j’aime la façon dont les fuseaux horaires rehaussent cette carte pour illustrer l’expĂ©rience de vivre dans ces diffĂ©rents lieux. « J’ai grandi dans une zone rouge et c’Ă©tait enracinĂ© en moi que le moment le plus chaud de la journĂ©e Ă©tait le dĂ©but de soirĂ©e. Mais lorsque j’ai dĂ©mĂ©nagĂ© dans une zone bleue, il m’a en fait fallu quelques annĂ©es pour mettre Ă jour ce morceau de « connaissance commune ». C’est tout simplement fascinant pour moi de voir cette variabilitĂ© cartographiĂ©e dans un espace plus grand ! »

Prime: Voici un timelapse effrayant d’un glacier – vous le verrez grandir pendant l’hiver puis vĂȘler pendant l’Ă©tĂ©.

Tristan Rayner, rédacteur en chef

AutoritĂ© quotidienne : đŸ›°ïž Plus de satellites que jamais

L’autoritĂ© quotidienne