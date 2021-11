Autorité quotidienne : 🙅‍♂️ Google se replie

Bonjour ! Retour à l’espace de co-working mud coffee ! *gag*

Pas de Pixel Fold ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Les protecteurs d’écran en verre traditionnels perturbent la reconnaissance des empreintes digitales.

La nouvelle est la suivante : peut-être pas de téléphone pliable Pixel de sitôt.

Ce n’est pas si surprenant, bien que Google explore un appareil pliable depuis quelques années, mentionnant les efforts pour explorer le facteur de forme en 2019 :

« Nous sommes certainement en train de prototyper la technologie. Nous le faisons depuis longtemps », a déclaré Mario Queiroz, alors chef de Google Pixel, à CNET en mai 2019. Cependant, Queiroz a ajouté un qualificatif : « Je ne pense pas qu’il y ait encore de cas d’utilisation clair. D’autres petits éléments de preuve incluent des mentions dans la version bêta d’Android 12 et l’existence d’Android 12L. Il est possible que Google ait testé de manière plus agressive ses prototypes pliables sur Android ou, si vous préférez, teste Android sur ses prototypes pliables.

Quoi qu’il en soit, le rapport est que Google ne se lance pas dans le lancement d’un Pixel Fold de sitôt, si vous écoutez le parfois précis Ross Young, co-fondateur de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

En bref, Young, qui a une perle sur le marché de l’affichage, affirme que Google aurait annulé des commandes de matériaux qui seraient nécessaires pour produire le pliable à grande échelle. Young estime qu’il y a deux raisons : l’une est la pénurie de matériaux qui rend la vie difficile, et l’autre est que Google avait peut-être le matériel, mais n’a pas pu comprendre le marketing pour vendre une option compétitive – pas moins cher que Samsung, pas mieux que Samsung. Cela ne signifie pas que Google a abandonné, cela va simplement laisser le marché continuer à se développer.

D’ailleurs: Pour la première fois, j’ai eu la main sur le Samsung Galaxy Z Flip 3. J’ai joué avec le Fold 3 un peu avant cela, mais le Flip 3 est vraiment un appareil génial, avec une charnière qui inspire confiance dans la qualité de construction et force.

Android 12 arrive sur le Galaxy

Samsung s’est enfin ressaisi et déploie Android 12 à une vitesse sans précédent via One UI 4, à venir sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra en ce moment.

Cela ne fait qu’environ un mois depuis la sortie officielle d’Android 12, battant haut la main les efforts précédents de Samsung. Android 11 est sorti dans la série Note 20 le 12 décembre, et Android 11 est sorti un mois plus tôt (septembre 2020) qu’Android 12 (octobre 2021), donc c’est environ deux mois plus rapide en résumé ; une grande amélioration. Notre article ici détaille les nouveautés et les différences, des palettes de couleurs aux widgets en passant par les tableaux de bord de confidentialité d’Android 12, ainsi que les mises à jour de l’application clavier Samsung, et plus encore. Quant au reste des appareils Samsung ? La société affirme que One UI 4 et Android 12 seront « bientôt » disponibles pour les précédents appareils Galaxy S, Note et Galaxy A, ainsi que d’autres appareils pliables et tablettes. Les Galaxy Note 20, Z Flip 3 et Z Fold 3 peuvent déjà s’inscrire à leurs programmes bêta One UI 4 respectifs.

rafle

L’appareil photo Google Pixel 6 Pro est-il réellement meilleur que le Pixel 5 ? Oui. Est-ce que le Pixel 6, cependant? (Autorité Android).

🍎 Le nouveau MacBook Pro : Pourquoi Apple est-il revenu sur tout (et pourquoi c’était la bonne chose à faire) (AppleInsider).

Wow : la Russie semble avoir intentionnellement fait exploser l’un de ses satellites défunts lors d’un test ASAT. Cela a créé jusqu’à 1 500 nouveaux débris, qui ont forcé les astronautes de l’ISS à se recroqueviller dans des vaisseaux spatiaux pendant des heures (Gizmodo). Le chef de la NASA a déclaré : « Je suis indigné par cette action irresponsable et déstabilisante. Avec sa longue et riche histoire de vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux à bord de l’ISS, mais également leurs propres cosmonautes. Leurs actions sont imprudentes et dangereuses, menaçant ainsi la station spatiale chinoise et les taïkonautes à bord. »

Graphique mardi

Voici le classement Rotten Tomatoes des films de Marvel Studios, par ordre de date de sortie, via r/dataisbeautiful :

En bref, cela montre que la dernière version, Eternals, bombarde plus ou moins aussi fort que n’importe quel film Marvel, bien que le score du public ne soit pas trop mauvais. Et ça marche « mauvais » au box-office : « ‘Eternals’ a fait ses débuts avec le plus bas box-office américain pour un film de Marvel Studios en 6 ans », écrit Variety, mais c’est différent, et ce n’est pas toujours ce que veulent les fans ! The Verge a dit qu’il est « grand, beau et vide ». Comme moi quand j’ai faim. Cela me rappelle que je n’ai pas encore vu Dune et que je devrais probablement le faire avant longtemps…

