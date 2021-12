Autorité quotidienne : 🚀 Relancez la saison !

Bonjour ! Encore quelques newsletters avant une pause bien méritée pour nous deux !

Heure de lancement

C’est la saison des lancements ? Ă€ cette Ă©poque de l’annĂ©e?!

Le jeudi 23 décembre, Huawei lancera le Huawei P50 Pocket. La série Xiaomi 12 arrive la semaine prochaine le 28 décembre. Le OnePlus 10 Pro arrive en janvier, des mois avant le calendrier habituel de OnePlus. Ce sont maintenant tous des lancements confirmés.

Aussi:

Il y a aussi un lancement de la sĂ©rie Realme GT 2 Ă venir – Realme a organisĂ© un Ă©vĂ©nement juste pour parler des « nouvelles » technologies Ă venir dans cette sĂ©rie (ou juste le Pro ?), y compris une camĂ©ra ultra-large Ă 150° et d’autres Ă©lĂ©ments. De plus, bien sĂ»r, la sĂ©rie Samsung Galaxy S22 arrivera bientĂ´t, mais peut-ĂŞtre pas avant fĂ©vrier. Et en ce qui concerne les rumeurs, plusieurs fuites indiquent le lancement du Galaxy S21 FE le 11 janvier, qui dure depuis des mois.

Quelle pénurie de puces ?

Avec le lancement du Snapdragon Gen 1 libĂ©rant les puces Snapdragon 888, et avec les fabricants de smartphones s’adaptant aux pĂ©nuries de puces et de composants, il est possible que nous voyions moins de dĂ©calages de date de lancement de smartphones, ou tout simplement pas de lancement du tout. Cette liste de smartphones que nous n’avons pas vus en 2021 comprend des appareils de OnePlus, Google et Realme, qui n’ont tout simplement pas Ă©tĂ© lancĂ©s, certains suite Ă des changements majeurs (LG quittant le mobile, Samsung tuant la note) et des pĂ©nuries, comme le Realme 9, et peut-ĂŞtre aussi la sĂ©rie OnePlus 9T. Ajoutez au mĂ©lange que Samsung essaie Ă nouveau en Chine, après avoir subi des ventes de smartphones absolument lamentables lĂ -bas pendant des annĂ©es. La scène des smartphones de l’annĂ©e prochaine sera Ă©picĂ©e. Ce qui est pratique : 60% d’entre vous ont votĂ© pour avoir un nouveau tĂ©lĂ©phone en 2022. C’est plus facile de voter oui que de dĂ©penser de l’argent, bien sĂ»r, mais c’est un signe.

rafle

📴 Google désactivera les commandes des routeurs OnHub fin 2022 (The Verge).

Graphique mardi

Ce moment alĂ©atoire montre les recherches de Gabby Petito, dans des nouvelles moins amusantes et plus amusantes, Squid Game, Battlefield 2042 et l’entraĂ®neur de la NFL licenciĂ© Urban Meyer.

