Autorité quotidienne : 🛠️ Apple caves pour réparer les demandes

Eh bien, bien, bien. Bien, bien, bien ! Apple a enfin ouvert la porte aux gens pour qu’ils puissent rĂ©parer leurs propres trucs, et ce faisant, tout change. Pas vraiment!

Apple a, pendant longtemps, activement Ĺ“uvrĂ© contre quiconque, Ă l’exception des techniciens approuvĂ©s par l’entreprise, ne touchait Ă ses pièces et logiciels propriĂ©taires. Maintenant, Ă la demande de la pression extĂ©rieure, il a cĂ©dĂ©.

Apple a annoncĂ© le lancement d’un nouveau programme appelĂ© Self Service Repair, qui permettra aux clients d’acheter des pièces Apple pour leurs produits et d’effectuer des rĂ©parations Ă domicile. Apple a dĂ©clarĂ© qu’il publierait Ă©galement des manuels de rĂ©paration en ligne et offrirait des outils Ă acheter aux mĂŞmes prix que les techniciens de rĂ©paration agrĂ©Ă©s. « CrĂ©er un meilleur accès aux pièces d’origine Apple donne Ă nos clients encore plus de choix si une rĂ©paration est nĂ©cessaire », a dĂ©clarĂ© Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, dans un communiquĂ©.

Ce que dit Jeff Williams est exactement ce que Apple ne voulait pas. En mai, la Federal Trade Commission a spĂ©cifiquement appelĂ© Apple pour « restrictions de rĂ©paration anticoncurrentielles ». La sociĂ©tĂ© a tout fait, de l’utilisation de vis inhabituelles (Ă partir de 1984) Ă la rĂ©tention d’outils en passant par le fait de payer pour faire du lobbying auprès d’appareils de blocage/de brique, y compris l’iPhone 13 ce mois-ci, qui ne sont pas rĂ©parĂ©s dans les ateliers de rĂ©paration ridiculement chers d’Apple. . Apple a Ă©galement laissĂ© entendre qu’il serait diversement dangereux et dangereux pour des personnes non formĂ©es de bricoler. La dĂ©cision d’Apple ici n’est due qu’Ă une lutte entre des actionnaires clĂ©s qui devait aller Ă la SEC demain (The Verge). C’est aussi seulement aux États-Unis, pour l’instant. . a un excellent article expliquant l’Ă©chec des relations publiques d’Apple qu’il essaie de gagner, faisant d’Apple le mĂ©chant alors qu’il aurait vraiment pu gagner.

MalgrĂ© les diverses mises en garde, c’est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens ont vraiment le savoir-faire technique pour rĂ©parer des choses, et cela devrait voir une durĂ©e de vie plus longue et une plus grande rĂ©utilisation de la technologie. Et maintenant, Apple s’Ă©loigne d’ĂŞtre si hostile aux rĂ©parations, cela peut obliger les fabricants d’Android Ă jouer au ballon aussi, ainsi que les fabricants d’ordinateurs portables. J’ai Ă©crit quelque chose en 2017 sur l’Ă©tat de la rĂ©paration des choses vous-mĂŞme et Ă quel point cela devenait mauvais. iFixit fait un tour d’honneur pour son rĂ´le en battant Big Tech et en nous laissant simplement rĂ©parer nos affaires.

📱 Aussi: Le téléphone Moto Snapdragon 888 Plus, le Moto G200, est maintenant officiel, mais seulement en Europe, et bientôt en Amérique latine, sans aucun signe des États-Unis/Inde (Autorité Android).

👉 « Le problème avec les tĂ©lĂ©phones Motorola » : le fabricant de smartphones se classe troisième aux États-Unis, mais sa stratĂ©gie de mise Ă jour logicielle est l’une des pires du secteur, sans compter l’absence de NFC et un flot d’appareils concurrents dĂ©routants (Wired).

🤔 OnePlus 10 Pro pourrait être lancé en Chine des mois avant son lancement mondial (Android Authority).

Jeudi de retour

Joe Hindy / Autorité Android

Les 200 pires mots de passe de 2021 sont là ! Et encore une fois, 123456 gagne. Mais aussi! Des mots de passe comme « baseball » et « dragon » et « qwerty »… (Gizmodo).

Écoutez, c’est un retour en arrière parce que vous penseriez qu’Ă l’heure actuelle, pour l’amour de Dieu, les gens auraient un mot de passe dĂ©cent. Un gestionnaire de mots de passe, quelque chose, n’importe quoi.

Cela dit… Je connais beaucoup de gens qui mettent des mots de passe extrĂŞmement basiques pour des services qui n’ont pas d’importance. Mais le problème est toujours que n’importe quel hack peut dĂ©marrer une guirlande, car un compromis conduit Ă plus de donnĂ©es Ă utiliser contre vous. Tout ce que je dis, c’est que « iloveyou » est mignon, mais en tant que 22e mot de passe le plus populaire, cela pourrait ĂŞtre un peu plus compliquĂ©. Et « jordan23 », qui se classe 179e, peut sembler cool et tout, mais il peut ĂŞtre craquĂ© en une seconde ou moins. Alors, oui, Michael Jordan et Jumpman ta vie, pas tes mots de passe.

