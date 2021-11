Autorité quotidienne : 🛰️ Plus de satellites que jamais

Bonjour ! ÉchappĂ© probablement de la meilleure salle d’Ă©vasion que j’ai faite hier soir : plusieurs salles secrĂštes, diffĂ©rents appareils, un endroit oĂč seul le pĂ©nitent peut passer, et plus encore ! Pourtant, Ă un moment donnĂ©, en essayant de faire correspondre un ensemble de pierres Ă un cadenas Ă combinaison, je me demandais si je retournerais au PC pour commencer Ă Ă©crire ceci Ă temps…

Les satellites ajoutent un avantage

Les entreprises de tĂ©lĂ©dĂ©tection sont le nouvel or : la collecte de donnĂ©es Ă partir de drones et de satellites est devenue rĂ©aliste Ă offrir aux opĂ©rateurs. Nous savons tous Ă quel point Google Maps est bon vu du ciel, mais si vous pouvez obtenir plusieurs photos tout au long de la journĂ©e, ce n’est pas seulement l’utilisation des spĂ©cifications militaires qui devient utile.

Les exemples incluent les fonds spéculatifs qui espionnent les parkings Walmart pour décider si le stock est sous-évalué, ou les stocks de véhicules dans les usines Tesla. Ensuite, il y a cet exemple complÚtement sauvage, via The Atlantic :

« Un matin de novembre dernier, un train transportant 268 wagons de minerai de fer a dĂ©raillĂ© dans le dĂ©sert de Pilbara, en Australie occidentale. Les prix du minerai de fer ont grimpĂ© en flĂšche Ă la nouvelle que l’approvisionnement d’une ressource utilisĂ©e dans tout, des meubles aux trombones, pourrait ĂȘtre interrompu. « Mais certains commerçants ont soigneusement analysĂ© les images satellites de l’accident et ont vu le minerai s’empiler dans une zone plate oĂč il pouvait facilement ĂȘtre rechargĂ©. Ils parient que les prix vont bientĂŽt baisser. Ils avaient raison : en quelques semaines, la panique s’Ă©tait calmĂ©e et ils avaient fait fortune.

Tout le monde s’y met maintenant:

Les rapports du WSJ ($) sur les sociĂ©tĂ©s de donnĂ©es spatiales montrent une tendance assez claire : elles ont levĂ© 5,2 milliards de dollars l’annĂ©e derniĂšre, contre 1,4 milliard de dollars en 2015, et jusqu’Ă la mi-novembre, les entreprises avaient levĂ© 4,5 milliards de dollars supplĂ©mentaires en 2021. Il y a dĂ©sormais 800 satellites de tĂ©lĂ©dĂ©tection en orbite, pour la plupart contrĂŽlĂ©s par des opĂ©rateurs commerciaux, contre 123 Ă la fin de 2011. Les configurations n’aident pas seulement les investisseurs Ă faire des paris. Une entreprise agricole, Corteva, vend des donnĂ©es satellitaires spĂ©cifiques pour aider les agriculteurs Ă augmenter les rendements des cultures et les Ă©leveurs Ă gĂ©rer les pĂąturages. Il y a aussi une utilisation trĂšs claire des satellites qui surveillent la pollution, comme le mĂ©thane. HawkEye 360 ​​surveille l’utilisation des frĂ©quences radio, qui a des cas d’utilisation Ă©vidents pour le renseignement et l’armĂ©e, mais aide Ă©galement les gouvernements Ă lutter contre le piratage et la pĂȘche illĂ©gale.

Ce qui est vrai? Et aprĂšs?

Les critiques soulĂšvent des questions : y a-t-il une valeur ajoutĂ©e ? Est-ce que le marchĂ© libre fonctionne comme prĂ©vu ? Comme le demande The Atlantic : « Dans un monde oĂč l’information est loin d’ĂȘtre gratuite, comment pouvons-nous Ă©quilibrer l’objectif de marchĂ©s efficaces et le principe de fair-play ? Le PDG de RS Metrics dit d’oublier ça; ça vient Ă tout le monde : « D’abord c’est cher et personne ne l’a », m’a-t-il dit. «Mais ensuite, il devient moins cher, utilisĂ© par plus de gens. À terme, tout le monde aura un accĂšs satellite en temps rĂ©el sur son tĂ©lĂ©phone. » Ce n’est pas bon marchĂ© : la plupart des opĂ©rateurs facturent en $USD, par kilomĂštre carrĂ©. Planet Labs rĂ©pertorie 1,2 $ / kmÂČ avec une commande minimale de 500 kmÂČ, bien qu’il existe un essai gratuit. Mais alors que Starlink continue de SpaceX continue de trouver des moyens de faire baisser les coĂ»ts de lancement, les coĂ»ts vont baisser. Pendant ce temps, le petit avantage donnĂ© aux premiers joueurs s’Ă©vaporera


rafle

👆 Au cas oĂč vous l’auriez manquĂ© : la fuite de Google Pixel 6a rĂ©vĂšle un design trĂšs similaire Ă la vanille Pixel 6 (Android Authority).

🎧 Adele demande Ă Spotify de supprimer le bouton de lecture alĂ©atoire de toutes les pages de l’album par dĂ©faut. Bizarre que ce soit un dĂ©faut ! (BBC).

🐭 L’assistant vocal ‘Hey, Disney’ arrive Ă Disneyland en 2022 (Engadget).

💾 La NorvĂšge est Ă court de voitures Ă©nergivores Ă taxer, laissant un trou. Ça va arriver partout, la NorvĂšge est juste la premiĂšre (Wired).

Voici la meilleure vidĂ©o Ă ce jour d’Ingenuity survolant Mars (Ars Technica).

Lundi Meme

Tristan Rayner, rédacteur en chef

AutoritĂ© quotidienne : ✹ MediaTek vise l’or

L’autoritĂ© quotidienne