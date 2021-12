Autorité quotidienne : 🤔 Tablettes Chromebook ?

Bonjour ! J’avais quelques questions sur l’envoi de la newsletter pendant la pĂ©riode des vacances : je pense que nous allons jusqu’au 23 dĂ©cembre environ, puis faisons une petite pause jusqu’au Nouvel An, puis de retour pour le CES 2022 ! Et The Weekly fonctionnera normalement !

Tablettes + ChromeOS ? Seulement quand bon marché

Les Chromebooks sont populaires dans une variété de modÚles et de spécifications, et ChromeOS se développe rapidement. Mais les tablettes Chrome ont été des options assez moyennes et peu coûteuses.

Maintenant, cependant, HP et Lenovo visent un peu plus haut avec des tablettes Chromebook qui ajoutent juste une touche de gentillesse : des écrans de plus haute résolution, de meilleurs designs, des prix plus élevés.

Le Chromebook Duet de Lenovo s’est distinguĂ© par son prix et son efficacitĂ©. Ces tablettes ont des spĂ©cifications beaucoup plus Ă©levĂ©es et sont destinĂ©es au haut de gamme de la ville : l’iPad Air, l’iPad Pro, la Surface Pro, etc.

Et bien, malheureusement, ils ne tiennent pas le coup : The Verge a donnĂ© au HP Chromebook X2 11 un misĂ©rable 5,5/10, tandis que le Chromebook Duet 5 a obtenu un 6,5. Pourquoi? D’autres critiques ailleurs Ă©taient plus gĂ©nĂ©reuses, mais la plupart soulignent le manque de valeur au PDSF.

Le Chromebook X2 11 de HP coĂ»te 600 $, le Chromebook Duet 5 de Lenovo coĂ»te 500 $. Sans aucun doute, les deux seront rĂ©duits Ă un moment donnĂ©. Apparemment, le HP Ă©tait dĂ©jĂ tombĂ© Ă 370 $. Il est donc difficile de savoir oĂč tracer la ligne : bien sĂ»r, le prix d’entrĂ©e Ă©levĂ© de HP doit ĂȘtre le point de dĂ©part, et cela les ouvre vraiment Ă la concurrence. L’iPad Air, aprĂšs tout, commence Ă 600 $. Mais pour moins de 400 $, les choses peuvent ĂȘtre diffĂ©rentes, mĂȘme si vous ne pouvez pas prĂ©dire quand et oĂč les ventes chuteront.

Des détails:

En tant que tablette, Chrome OS n’est tout simplement pas lĂ . MalgrĂ© tous ses dĂ©fauts, les tablettes Android fonctionnent mieux, et bien sĂ»r, iPadOS est beaucoup plus raffinĂ©. En tant qu’ordinateurs portables, avec des claviers connectĂ©s et des interfaces de bureau, ils font mieux. Citation : « … lorsque vous souhaitez utiliser ces tablettes comme ordinateurs portables, avec leurs claviers connectĂ©s et l’interface de bureau Chrome OS, le Lenovo avance facilement. GrĂące Ă sa plus grande taille, le clavier est beaucoup plus confortable Ă taper que celui de HP. D’un autre cĂŽtĂ©, aucun des deux modĂšles ne fonctionnait trĂšs bien sur mes genoux, mais le clavier du HP y Ă©tait particuliĂšrement frustrant : il se pliait trĂšs facilement. « À l’inverse, le clavier du Lenovo Ă©tait un plaisir Ă taper, avec un excellent espacement, de bons dĂ©placements et des retours satisfaisants. C’est celui que j’ai choisi au moment de rĂ©diger cet article, et je le sĂ©lectionnerais absolument si je devais utiliser un Chromebook pour l’enseignement Ă distance. Il fonctionne toujours mieux lorsqu’il se trouve sur une surface plane, comme un bureau ou une table  » Et tandis que le Chromebook Duet 5 remporte le duel, le combo format de tablette et Chrome OS peut ne pas ĂȘtre correct : « Mais avant vous sauter sur l’un de ces appareils, je considĂ©rerais fortement si une tablette est le bon appareil Chrome OS Ă acheter du tout. Pour Ă peu prĂšs le mĂȘme prix ou mĂȘme moins, vous pouvez obtenir un Chromebook Ă clapet ou 2-en-1 qui peut ĂȘtre un peu plus Ă©pais et plus lourd, mais qui fonctionne beaucoup mieux et peut mĂȘme ĂȘtre utilisĂ© comme une tablette Ă la rigueur. Soit dit en passant, l’ancien Chromebook Duet est tombĂ© Ă 180 $, juste un peu court sur la puissance du processeur.

rafle

📚 Deux sorties OnePlus : ses Ă©couteurs OnePlus Buds Z2 moins chers ont fait leur apparition en dehors de la Chine pour la premiĂšre fois, et « Never Settle », un livre OnePlus, de toutes choses, avec un titre trĂšs facile Ă critiquer (Android Authority).

đŸ’” L’organisme de surveillance des consommateurs vise Ă acheter maintenant, payer plus tard : Afterpay, PayPal, Klarna Ă l’honneur
 (CNBC).

Amusement du vendredi

C’est le 20e anniversaire de la sortie du Seigneur des Anneaux : La CommunautĂ© de l’Anneau et par consĂ©quent, le casting a rejoint Stephen Colbert pour
 une vidĂ©o de rap. C’est bien! Elijah Wood, Orlando Bloom, Hugo Weaving, beaucoup d’entre eux sont lĂ -dedans.

Comme le souligne Gizmodo
 comment est-ce possible ?

« Chaque fois qu’une Ă©mission de fin de soirĂ©e ou quelque chose de similaire sort une vidĂ©o comme celle-ci, je ne peux m’empĂȘcher de penser Ă la logistique. Pensez Ă toute la planification et au temps qu’il a fallu mettre pour rĂ©unir toutes ces personnes. Ou, s’ils ne sont pas ensemble, convainquez-les simplement d’en faire partie. Par exemple, imaginez ĂȘtre l’un des reprĂ©sentants d’Hugo Weaving et recevoir une demande de The Late Show qui ressemble à « Nous faisons quelque chose d’un sketch de la rĂ©union du Seigneur des Anneaux pour le 20e anniversaire. Beaucoup de vos costars le font. Oh, et nous voulons que vous rappiez en elfique pendant qu’Andy Serkis joue de la flĂ»te. Et puis il dit OK ! Juste sauvage.

Incroyable,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

AutoritĂ© quotidienne : 📁 Le tĂ©lĂ©phone Ă clapet de Huawei

L’autoritĂ© quotidienne