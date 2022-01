Autorité quotidienne : 🤝 CES 2022 et téléviseurs Samsung

Bonjour et bonne annĂ©e ! Nous sommes de retour, nous sommes de retour ! J’espĂšre que ça a Ă©tĂ© une belle saison des fĂȘtes pour vous et les vĂŽtres, j’espĂšre que ça va toujours pour vous, et que cela continue longtemps.

đŸ’» Quelle que soit la pandĂ©mie (ou vos vacances), le CES 2022 lancera Ă nouveau l’annĂ©e technologique Ă la fois en personne et virtuellement, ce qui fera une grosse semaine Ă venir


DĂ©but du CES 2022

Le CES, c’est tout cette semaine : moins tout que d’habitude, avec le show coupĂ© de quatre jours Ă trois en raison de la pandĂ©mie. Il se dĂ©roule dĂ©sormais officiellement du 5 au 7 janvier, avec des discours tous diffusĂ©s virtuellement et des journĂ©es mĂ©diatiques les 3 et 4 janvier.

Une grande partie de la presse spĂ©cialisĂ©e ne sera pas prĂ©sente physiquement, y compris mes collĂšgues de l’AutoritĂ© Android qui avaient prĂ©vu une sĂ©rie de rĂ©unions et de briefings. La plupart sont passĂ©s Ă des sĂ©ances d’information virtuelles et Ă des communiquĂ©s de presse. NĂ©anmoins, la Consumer Technology Association espĂšre toujours une participation de 50 %.



Samsung ouvre le bal :

Samsung a annoncĂ© aujourd’hui ses tĂ©lĂ©viseurs 2022 dans ses sĂ©ries MicroLED, Neo QLED et Lifestyle, sa tradition CES de nouvelle technologie TV. Ce qui est intĂ©ressant, ce ne sont pas tant les expositions cette annĂ©e. Les Ă©crans dĂ©jĂ trĂšs bons sont poussĂ©s vers l’avant : les tĂ©lĂ©viseurs Neo QLED incluent dĂ©sormais ce que Samsung dit ĂȘtre les « premiers » ensembles 4K et 8K avec des entrĂ©es Ă 144 Hz par rapport aux 120 Hz prĂ©cĂ©dents. Il existe Ă©galement des mises Ă niveau du rĂ©troĂ©clairage 12 bits Ă 14 bits pour une « luminositĂ© plus prĂ©cise », et la gamme MicroLED est dĂ©sormais sans lunette et propose une gamme de couleurs lĂ©gĂšrement plus large. Rien de tout cela n’est super majeur, et l’accent est en fait mis sur le logiciel. Le gros dĂ©tail est que Samsung introduit un nouveau Smart Hub sur ses Ă©crans 2022. Le nouveau logiciel a ajoutĂ© une dĂ©couverte de contenu plus intelligente et il existe un hub de jeu qui ajoute directement les jeux en nuage au tĂ©lĂ©viseur : prenant en charge Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik, ainsi que YouTube Gaming, et plus Ă l’avenir potentiellement. Il existe Ă©galement un mode Regarder ensemble et un nouvel Ă©cran d’accueil. Il y a aussi la possibilitĂ© d’ajouter vos NFT Ă votre tĂ©lĂ©viseur, ce qui fait beaucoup de gros titres ce matin (Engadget) mais ne fait pas vraiment de diffĂ©rence ? Comme d’habitude, Samsung n’a pas fourni de dĂ©tails sur la disponibilitĂ© ou les fourchettes de prix – ceux-ci arrivent gĂ©nĂ©ralement fin fĂ©vrier et certains tĂ©lĂ©viseurs sont expĂ©diĂ©s le mois suivant. Ce qui manque, c’est l’OLED : selon les rumeurs, Samsung achĂšterait des Ă©crans LG OLED pour ses tĂ©lĂ©viseurs, mais aucune nouvelle Ă ce sujet pour le moment. Nous nous attendons Ă ce que les concurrents parlent d’OLED, ainsi que d’un rĂ©troĂ©clairage Mini LED, d’Ă©crans plus grands que jamais, d’une prise en charge plus 8K, etc. De plus, la tĂ©lĂ©commande Eco de Samsung, qui pouvait dĂ©jĂ rĂ©colter la lumiĂšre intĂ©rieure ou extĂ©rieure pour maintenir une charge, dispose dĂ©sormais Ă©galement de capacitĂ©s de rĂ©colte RF via Wi-Fi, en « collectant les ondes radio des routeurs et en les convertissant en Ă©nergie ». Pas mal! (Le bord). Aussi : Samsung apporte des taux de rafraĂźchissement de 240 Hz aux moniteurs 4K (Ars Technica). Et si vous vous en souvenez, LG Display a essayĂ© un tas de concepts et a annoncĂ© OLED EX pour des Ă©crans OLED plus lumineux, mais n’a pas encore dĂ©voilĂ© sa gamme de tĂ©lĂ©viseurs 2022. Autre annonce prĂ©coce du CES : Concept Nyx, qui est la version d’Alienware d’un serveur de jeu domestique (Ars Technica).

Plus Ă venir du CES 2022 :

Bien sĂ»r, nous aurons des nouvelles sur les smartphones, les accessoires, les moniteurs, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables avec de nouveaux appareils et concepts qui Ă©mergeront certainement. Cette annĂ©e Ă©galement au CES, attendez-vous Ă beaucoup plus de la part des constructeurs automobiles concernant leurs vĂ©hicules Ă©lectriques et leurs systĂšmes avancĂ©s d’aide Ă la conduite, ainsi que des Ă©lĂ©ments de maison intelligente ou d’appareils intelligents pour des Ă©lĂ©ments tels que la sĂ©curitĂ©, la santĂ© numĂ©rique, l’activitĂ©, les appareils portables, la maison intelligente, la technologie sexuelle, etc. .

rafle

👉 ICYMI : Xiaomi a lancĂ© la sĂ©rie Xiaomi 12 en Chine Ă la fin du mois dernier, avec la nouvelle famille l’une des premiĂšres Ă ĂȘtre alimentĂ©e par la puce phare Snapdragon 8 Gen 1, et un prix commençant Ă environ 600 $ pour la base Xiaomi 12. Mais global la disponibilitĂ© et les prix peuvent ne pas ĂȘtre avant fin fĂ©vrier/dĂ©but mars (AutoritĂ© Android).

🍎 Ce qu’Apple pourrait lancer en 2022 : iPhone 14 avec une encoche perforĂ©e, refonte du MacBook Air avec puce M2, un nouveau moniteur externe moins cher, un casque robuste Watch to VR (Android Authority).

🔜 Liste des choses Ă venir que nous voulons pour 2022 : 18 Ă©missions de tĂ©lĂ©vision Ă attendre, 20 films dont John Wick : Chapitre 4, et pendant que nous sommes ici, 18 EV qui sortiront en 2022 (Wired).

⛓ Le prĂ©sident de Square Enix a publiĂ© une lettre indiquant qu’il investira dans des jeux de blockchain dĂ©centralisĂ©s. C’est un signe certain des choses Ă venir : l’idĂ©e de pouvoir gagner des choses qui ont une valeur dĂ©mesurĂ©e dans un jeu de blockchain est cependant controversĂ©e (Engadget). Cela dit, cette explication de la scĂšne du jeu blockchain nous dit qu’une Ă©conomie du jeu oĂč la plupart des joueurs perdent de l’argent est le seul rĂ©sultat Ă terme (Twitter).

🔋 Tesla a livrĂ© prĂšs d’un million de vĂ©hicules en 2021 : 936 172 (The Verge).

🎈 Des « microballons » rĂ©utilisables pourraient donner aux satellites une course pour leur argent (New Atlas).

Lundi Meme

Il y a deux gros mÚmes qui circulent en ce moment :

Le premier est Jeffrey Bezos et sa partenaire Lauren Sanchez lors de leur « soirée disco folle avec la famille », avec la photo traßnée sur Twitter et ainsi de suite :



L’autre est la scĂšne en cours du Bored Yacht Ape Club, oĂč des gens comme Eminem achĂštent des singes NFT pour des centaines de milliers de dollars (en Ethereum), et d’autres perdent leurs singes Ă cause d’arnaques et d’amis de confiance.

Cela a semblĂ© culminer avec un tweet de Todd Kramer disant « J’ai Ă©tĂ© piratĂ©. Tous mes singes sont partis. avec une collection de 16 singes extraits de son compte OpenSeas. Plus Ă ce sujet ici. De toute façon, les gens
 ne sont pas gentils :

Ce qui est intĂ©ressant, cependant, c’est qu’OpenSeas est intervenu pour geler ces actifs : Kramer pourrait ne pas les rĂ©cupĂ©rer, mais ils ne peuvent pas ĂȘtre revendus. Ce qui rend toute la scĂšne blockchain de plus en plus Ă©trange.

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

