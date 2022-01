Autorité quotidienne : 🤷‍♂️ Exynos no show ?

Bonjour ! MalgrĂ© toute ma rage, j’Ă©cris toujours dans une page HTML lĂ©gèrement cassĂ©e… d’oĂą les puces ci-dessous dans le Roundup. En avant la journĂ©e !

Exynos 2200 pas de présentation

Eh bien, qu’est-ce qu’on a ici ? Le prochain chipset mobile majeur de Samsung, l’Exynos 2200, très attendu pour ses composants GPU AMD construits Ă partir de RDNA 2… est introuvable. Mais Samsung dit que tout va bien… hmm ?

Il y a une semaine j’Ă©voquais Wordle, le petit jeu de mots quotidien. Ça devient plus chaud que jamais : tout le monde joue, c’est partout sur Twitter, c’est très simple et amusant, et le gars de Wordle n’a toujours pas mis en place de paywall ou de publicitĂ©s ou quoi que ce soit. Le Guardian dit que deux millions de personnes jouent, et Josh Wardle, le crĂ©ateur, basĂ© Ă Brooklyn, est dĂ©passĂ©.

Ma collègue Rita El Khoury l’a Ă©crit : « Wordle est le jeu parfait pour un non-joueur comme moi. Mais! Bien sĂ»r, dans le monde entreprenant des copieurs rapides, un tas de clones du jeu ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s en tant qu’applications et placĂ©s sur l’App Store d’Apple. Un gars, en particulier, s’est vantĂ© (« 12 000 tĂ©lĂ©chargements… aller sur la putain de lune ! ») Annnnnd puis les applications de copie ont disparu (The Verge). Curieusement, c’est Apple qui s’implique directement. Les copieurs du Google Play Store ne sont pas aussi Ă©vidents.

Acclamations!