Autorité quotidienne : 🥽 Méta-signification ?

Meta, le mot grec ancien pour « au-delà », est le nom de l’entreprise qui gĂšre l’application Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Il n’y a pas de restructuration, de changement de direction ou de remaniement. C’est pareil, mauvais endroit. Mark Zuckerberg a annoncĂ© le changement et a dĂ©taillĂ© le mĂ©taverse sur lequel Facebook Meta travaille actuellement, avec un tas de dĂ©tails et d’idĂ©es dans une prĂ©sentation d’une heure. Beaucoup de comparaisons ont Ă©tĂ© faites avec des livres de science-fiction qui ont dĂ©jĂ proposĂ© des versions immersives et des visions d’Internet, comme Ready Player One, qui avait aussi un film VR avec HTC. « Le mĂ©taverse est la prochaine Ă©volution du lien social. La vision de notre entreprise est d’aider Ă donner vie au mĂ©tavers, nous changeons donc notre nom pour reflĂ©ter notre engagement envers cet avenir. Mmhmm. C’est aussi parce que la marque de Facebook est de la boue. Zuckerberg a admis dans une interview Ă Stratechery que la rĂ©action en cours a ajoutĂ© un sentiment d’« urgence » pour supprimer le nom de Facebook de l’entreprise au sens large, de sorte qu’au moins il n’est pas complĂštement sourd. Et il y avait des mĂšmes Ă gogo ! De Meesa Ă s’amuser comme ça.

Actualité actuelle :

À part les futures choses Ă la main et les changements de marque, il y avait quelques Ă©lĂ©ments que vous voudriez peut-ĂȘtre savoir :

Il y aura un remake VR de GTA: San Andreas, ce qui est quelque peu surprenant Ă©tant donnĂ© Ă quel point ce jeu n’est pas PG, mais bon, nous sommes en 2021 (ou 2022 au moment oĂč il sortira). Et Meta a annoncĂ© un nouveau matĂ©riel Oculus, y compris un nouveau casque Ă venir l’annĂ©e prochaine. Bien qu’Oculus, la marque Facebook acquise en 2014, soit Ă©galement retirĂ©e : ainsi, l’Oculus Quest 2 deviendra le Meta Quest 2, et ainsi de suite. De plus, Facebook abandonne l’exigence d’avoir un compte Facebook pour utiliser Oculus/Meta. Sorte de. (Le bord). Il y a aussi un peu de technologie intĂ©ressante dans ses « Codec Avatars », au milieu du duvet.

Prises réfléchies :

Stratechery a un poste qui Ă©tait presque intitulĂ© « House of Zuck ». Ben Thompson soutient que Facebook est dirigĂ© par son fondateur Ă Zuckerberg et qu’il ne baisse pas les bras. L’idĂ©e est que vous devez essentiellement croire en Zuck parce qu’il est au volant et dĂ©pense 10 milliards de dollars par an pour l’avenir qu’il voit, peu importe les grognements d’actionnaires cyniques qui veulent juste des marges et des rendements Ă©levĂ©s. Il y a aussi une longue interview complĂšte ici. Et The Verge a Ă©galement une interview : « Je pense qu’il y avait juste beaucoup de confusion et de malaise Ă propos du fait que la marque de l’entreprise soit Ă©galement la marque de l’une des applications de mĂ©dias sociaux », a dĂ©clarĂ© Zuck. (Mmhmm, peut-ĂȘtre qu’il est sourd ?) Attendez-vous Ă ce que des pensĂ©es plus dĂ©taillĂ©es sortent tout au long du week-end alors que nous digĂ©rons ce que tout cela signifie


✏ Il semble qu’il soit possible d’obtenir Magic Eraser de Google sur n’importe quel tĂ©lĂ©phone Android, ce qui implique que l’outil utilise le traitement en nuage, et non la puce Tensor de Google. Et cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalitĂ© spĂ©cifique au Pixel 6 Ă moins que Google ne le maintienne artificiellement (AutoritĂ© Android).

📾 Quel tĂ©lĂ©phone l’a tirĂ©Â ? Pixel 6 Pro, S21 Ultra, iPhone ou Pixel 5 ? (RĂ©ponses tout en bas !) (AutoritĂ© Android).

📈 Honor, nouvellement indĂ©pendant, est dĂ©sormais plus grand que Xiaomi sur son marchĂ© domestique (Android Authority).

📈 Sony vend en fait plus de smartphones qu’Ă la mĂȘme Ă©poque l’annĂ©e derniĂšre (Android Authority).

📉 En outre : un autre trimestre lent pour le marchĂ© des smartphones, les ventes ayant chutĂ© de 6 %, mais les revenus ont augmentĂ© car les entreprises ont mis toutes les puces qu’elles pouvaient obtenir dans des tĂ©lĂ©phones haut de gamme et Ă marge plus Ă©levĂ©e, tout comme dans les voitures (Android Authority).

🍎 MalgrĂ© d’Ă©normes ventes d’iPhone, Apple rate la cible dans le rapport sur les rĂ©sultats du quatriĂšme trimestre : les pĂ©nuries d’approvisionnement ont coĂ»tĂ© 6 milliards de dollars. A noter : ce trimestre n’inclut que quelques jours aprĂšs le lancement de l’iPhone 13 (Ars Technica).

👉 Le nouveau boĂźtier PC de Teenage Engineering est magnifique, cher, pliable et Ă©puisĂ© (The Verge).

📩 Amazon dĂ©pensera des milliards pour compenser le ralentissement des expĂ©ditions pendant les fĂȘtes (Engadget).

Pourquoi les chiens penchent-ils la tĂȘte ? Une nouvelle Ă©tude (mignonne) offre des indices (mignons) (Science).

🚀 Une bataille autrefois silencieuse pour remplacer la station spatiale est soudainement brĂ»lante (Ars Technica).

La grande tache rouge de Jupiter continue de nous apprendre que nous en savons trĂšs peu sur notre propre systĂšme solaire. La plus grande tempĂȘte dans notre partie de l’Univers est maintenant plus profonde que prĂ©vu : nous savions dĂ©jĂ qu’elle avait une largeur Ă la surface de 16 000 kilomĂštres, car elle a grandi et rĂ©trĂ©ci au fil des ans, mais ce n’est pas une galette (Wired).

Le dernier nĂ© du vaisseau spatial Juno de la NASA est que la Grande Tache Rouge a maintenant aussi une profondeur : estimĂ©e entre 350 et 500 kilomĂštres, soit plus de 310 miles, soit environ la longueur du Grand Canyon. C’est selon une nouvelle recherche publiĂ©e dans Nature, qui bouleverse la vieille pensĂ©e qu’il s’agissait d’une sorte de tempĂȘte peu profonde. « C’est la premiĂšre fenĂȘtre que nous avons sur les profondeurs de Jupiter », dĂ©clare Scott Bolton, astrophysicien au Southwest Research Institute, chercheur principal de la mission Juno et auteur de l’un des deux articles. « Si vous regardez la Grande Tache Rouge de cĂŽtĂ©, cela ressemble Ă une crĂȘpe, mais nous nous attendions Ă ce que la crĂȘpe soit plus fine. » Plus : « Quelle que soit la Grande Tache Rouge, elle s’Ă©tend plus profondĂ©ment que lĂ oĂč nous pensons que les nuages ​​d’eau devraient se former. Pour moi, c’est la plus grande surprise de la mission Juno, la chose la plus inattendue », dĂ©clare David Stevenson, un planĂ©tologue au Caltech Ă Pasadena qui n’Ă©tait pas impliquĂ© dans cette recherche. En tout cas, il s’agit d’un nouveau travail de la sonde Juno, qui « mesurera bientĂŽt la profondeur des cyclones polaires, qui pourraient pĂ©nĂ©trer encore plus profondĂ©ment sous les nuages ». « Ces donnĂ©es changeront Ă jamais la façon dont nous percevons les atmosphĂšres des planĂštes gĂ©antes », a dĂ©clarĂ© Bolton.

