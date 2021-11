Autorité quotidienne : 53 millions de dollars dépensés pour aucun jeu

Faire des jeux reste la chose la plus folle.

Prenez le simple coup, Déballage:

Mon partenaire adore jouer à Unpacking, une sorte de puzzle/clicker méditatif d’Australie (The Guardian). Le créateur, Witch Beam, ne répertorie que six personnes sur le site Web du développeur de jeux. Pourtant, il a été très bien reçu et se situe fermement dans les classements des meilleurs vendeurs de Steam, car il raconte son histoire en pixels, pas en mots ou en cinématiques.

Pendant ce temps:

Le fabricant de GTA V Take-Two Interactive a annulé un jeu en développement depuis 2017 qui a coûté 53 millions de dollars et ne verra pas le jour. C’est fou! (VentureBeat). Les enjeux en jeu avec ces succès potentiels sont assez sauvages. Take-Two, qui possède également 2K, a révélé que GTA V avait vendu plus de 155 millions d’exemplaires du jeu et généré plus de 6 milliards de dollars de revenus depuis 2013. Quoi qu’il en soit, il y a donc de l’argent pour jouer et de l’argent à gagner en se concentrant sur les succès. Et, ce jeu annulé provenait de Hangar 13, qui avait précédemment publié Mafia III et Mafia: Definitive Edition, dont aucun n’était censé être génial. Quelques détails sur le jeu à 53 millions de dollars de Jason Schreier, qui a écrit ceci pour Bloomberg : « Le projet, qui portait le nom de code Volt, avait connu plusieurs itérations depuis sa conception. La version actuelle a connu des difficultés en raison de redémarrages, de problèmes technologiques et de défis causés par Covid-19, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à parler en public. «Le jeu, qui est en développement sous diverses formes depuis 2017, devait présenter des super-héros en compétition dans un jeu en ligne. Il devait s’agir d’une nouvelle propriété intellectuelle pour Hangar 13, mais les dirigeants de 2K ne le considéraient pas comme un investissement rentable en raison du temps nécessaire au développement avant qu’il ne devienne un produit fini, ont déclaré les gens. Comme Schreier, le jeu devait être une nouvelle adresse IP, toujours l’un des grands défis du jeu. Mais encore, 53 millions de dollars pour rien semble assez sauvage. En même temps, cela signifie surtout que beaucoup de gens ont été payés pour leur temps, mais c’est quand même un résultat terrible : des années et des années de travail, pas grand chose à mettre sur leur CV !

🤔 Rien n’a cinq nouveaux produits en préparation, alors préparez-vous pour d’autres taquineries sans fin ! Laissez-moi deviner : soit un ensemble d’écouteurs haut de gamme/bas de gamme, soit une nouvelle couleur, soit une sorte de casque supra-auriculaire, une banque d’alimentation et son téléphone, si cela compte ? (De plus, la banque d’alimentation et le téléphone sont déjà fortement suggérés !) (Autorité Android).

🔨 Les produits Fire TV d’Amazon ont désormais une bien meilleure politique de mise à jour : « au moins quatre ans après la dernière mise à disposition de l’appareil sur nos sites Web », ce qui signifie que même un produit 2018 acheté maintenant bénéficiera d’au moins quatre ans de mises à jour. (Autorité Android).

🏃‍♂️ « Peloton Tread est de retour, et c’est très bien » (Gizmodo).

EA Sports pourrait perdre FIFA et ce n’est pas si mal car la franchise FIFA est de plus en plus « largement vilipendée » comme le dit cet article. De plus, EA a enregistré « EA Sports FC » en tant que marque au Royaume-Uni et dans l’UE (Wired).

🎮 Nintendo publie la grande mise à jour Animal Crossing: New Horizons plus tôt que prévu (Engadget).

💵 Facebook contourne les frais de l’App Store d’Apple avec des liens d’abonnement personnalisés pour les créateurs (The Verge).

⛔ La société israélienne de logiciels espions NSO Group a été placée sur la liste des entités du département américain du Commerce, alias liste noire, tout comme Huawei. Trois autres sociétés ont également été ajoutées (The Guardian).

🚀 Boeing obtient le feu vert pour la constellation Internet par satellite, avec 147 satellites (The Verge).

Ford montre son moteur de caisse électrique dans un fantastique camion Resto-Mod 1978 F-100. C’est important parce que les gens espèrent que les moteurs électriques en caisse seront intégrés aux vieux classiques pour leur donner une nouvelle vie (Jalopnik). En savoir plus sur le soudain boom de la conversion électrique (Ars Technica).

😎 « Doit-on tamiser le soleil ? Pourquoi nous devons parler de géo-ingénierie solaire » (CNET).

🌞 Sur cette note, le soleil est devenu incontrôlable récemment : maintenant une « éjection de masse coronale cannibale » arrive ! (Espacer).

🤔 « La fonte des calottes glaciaires polaires entraînera-t-elle réellement une ère glaciaire en raison de la baisse de la salinité des océans ? » (r/askscience)

Vous vous souvenez peut-être que ce jour-là en 2002, Kelly Rowland était en colère contre Nelly à cause d’un message texte écrit en Microsoft Excel sur un Nokia 9290 Communicator, selon la vidéo du hit de 2002 « Dilemma ».

Cela dit, Rowland a déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’est Excel, qui est une sorte d’existence bénie. Et, d’anciens développeurs de Symbian OS ont souligné qu’il ne s’agissait pas du tout d’Excel : « Tout le monde, ce n’est pas Excel, le téléphone est un Nokia et Microsoft n’a jamais publié Excel pour ce système d’exploitation – source, j’ai travaillé sur ce système d’exploitation. » Nelly en a parlé en 2016 en déclarant : « C’était le truc à l’époque ! C’était la nouvelle technologie à l’époque. Cela semble un peu daté maintenant. Mais honnêtement, je pense que ça devient plus trouble : je ne pense pas que Kelly écrivait dans sa feuille de calcul à Nelly. Au lieu de cela, elle s’inquiète pour son petit ami actuel ou ancien.

En tout cas, certains sont passés de cette époque en 2002. D’autres non.

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.