Autorité quotidienne : batailles pour la durée de vie de la batterie 🔋

Bonjour! Je suis de retour de randonnée et j’ai déchiqueté mes deux jambes, et toute perception que j’aurais pu être “un peu en forme”. Aussi! Je suis ravi de vous dire que j’ai appris beaucoup de choses sur les Alpes, y compris à quel point les cloches à vache sont incroyablement fortes sur les vaches dans les montagnes, et que c’est toujours Noël dans les Alpes. Toujours! Maintenant, demain, nous avons l’événement iPhone 13 d’Apple, avec les dernières rumeurs pour un iPhone 13 de stockage de 1 To, mais pas encore de nouveaux iPads…

Vie de la batterie

L’une des préoccupations quotidiennes que nous avons tous est la durée de vie de la batterie. Étant donné que vous ne pouvez pas voler ici en Europe sans une preuve de vaccination ou des résultats de test négatifs, avoir un téléphone plat est un moyen assez sûr de ne pas pouvoir voler du tout.

Toutes ces années plus tard, alors que la technologie de la batterie s’est améliorée, les exigences en matière de durée de vie de la batterie sont plus élevées que jamais : écrans géants avec des taux de rafraîchissement plus élevés, modems 5G, appareils plus puissants, silicium plus grand, plus de caméras, etc. D’un autre côté, les ROM sont meilleures pour la gestion de la charge et la conception du SoC dispose de davantage de processeurs à faible consommation disponibles dans les modèles plus récents. Il y a aussi une charge plus prudente, où les batteries sont chargées à 80% pour prolonger la durée de vie au fil des ans, même si cela signifie quelques heures de moins de temps de veille ou de temps d’utilisation de l’écran.

La charge rapide à des puissances plus élevées a également été l’une des réponses :

La durée d’autonomie de votre téléphone n’augmente pas. Mais si vous n’avez besoin que de quelques minutes de temps de branchement pour ajouter 50 % ou plus, vous avez moins de problèmes de portée.

Le problème:

Les solutions de charge ultra-rapide affecteront la santé de la batterie au fil du temps. Le problème est la chimie : une charge plus rapide génère plus de chaleur, ce qui peut dégrader plus rapidement les éléments de la chimie de la batterie, en particulier dans les électrodes. Peu importe le nombre de percées en matière de batterie, la plupart s’accompagnent de compromis concernant la durée de vie de la batterie à long terme, la quantité de charge pouvant être stockée, etc. Tant de percées au niveau du laboratoire ne parviennent pas à la production en raison de problèmes de dépenses ou de rendement. Nous nous souvenons tous de la catastrophe du Note 7 et, à plus grande échelle, des retombées de la batterie Chevy Bolt actuelle de GM avec LG (Ars Technica). L’aversion au risque est une chose bien réelle pour les fabricants, des smartphones aux véhicules électriques. En parlant de : il y a eu une percée dans la technologie des batteries grâce au sucre : des scientifiques australiens ont découvert qu’en utilisant un additif à base de glucose sur l’électrode positive (cathode), ils ont réussi à stabiliser la technologie des batteries lithium-soufre. Cela pourrait rendre les batteries 2 à 4 fois plus efficaces, mais le développement prendra environ cinq ans (Tech Xplore).

Le dernier de Xiaomi :

Xiaomi devrait lancer la série Mi 11T cette semaine, un jour après le prochain lancement de l’iPhone. L’iPhone restera probablement avec une charge filaire de 18 W comme dans l’iPhone 12, bien qu’il puisse obtenir une augmentation de la vitesse. Xiaomi apporte une charge filaire de 120 W au Mi 11T Pro, qui fournira quelque chose comme une charge de 0 à 100 % en 23 minutes environ. Mais cela génère de la chaleur et peut signifier que votre beau produit phare ne tiendra tout simplement pas la charge dans un an ou deux. Xiaomi, cependant, a donné une image claire : le responsable des communications de Xiaomi, Daniel Desjarlais, a déclaré que les propriétaires de Mi 11T peuvent s’attendre à une capacité de batterie de 80 % après 800 cycles de charge à ces vitesses, ce qui représente environ deux ans de charges de plug-in. Il a déclaré: “Maintenant, ces 20% peuvent ressembler à” oh wow, je perds 20% “, mais c’est assez standard dans pratiquement toutes les technologies de charge. 800 cycles, pour la plupart des gens, ça va faire environ deux ans. C’est donc assez solide. L’est-il pourtant ? Une charge plus lente signifie certainement moins de dégradation. Si vous en croyez les concurrents, Oppo a déjà affirmé que sa solution de charge filaire de 65 W, qui est toujours très rapide, perd 9% de capacité après 800 cycles de charge. C’est un compromis. La situation idéale serait une gestion très rapprochée : parfois, vous n’avez que quelques minutes pour recharger. Cependant, la plupart du temps, vous ne chargez que du jour au lendemain.

Rassemblement

Pour vous rattraper si vous l’avez manqué: le procès Epic contre Apple a vu Epic échouer en grande partie à prouver qu’Apple monopolisait injustement les applications avec ses règles App Store, affirmant que “le succès n’est pas illégal”, avec des complications autour des arguments centrés sur les jeux vidéo, pas des applications, ce qui signifie qu’Apple a remporté 9/10 réclamations. Epic a gagné en ce qu’Apple n’est plus en mesure de forcer les développeurs à utiliser des achats intégrés, ce qui est quelque chose, et pourrait voir la même chose de Google dans le temps sur le Play Store (Android Authority). Mais Apple conserve sa taxe de 30% et n’a pas à modifier ses règles concernant les magasins d’applications tiers, des problèmes bien plus importants qu’une configuration de paiement alternative. Mais l’affaire avance : Epic a déposé un recours contre Apple auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, et Apple peut également faire appel de la seule décision majeure à son encontre (The Verge). Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a également tweeté (Twitter). Le Verge a un aperçu détaillé des règles, crédit à eux d’avoir suivi l’affaire de si près.

La série Realme 9 n’arrive qu’en 2022 en raison de la pénurie de puces (Android Authority).

Importer un téléphone Xiaomi ? Attention, la société désactive certains appareils importés, bien que les ROM personnalisées aident (Android Authority).

La date de sortie stable d’Android 12 semble fixée au 4 octobre, et non au mois de septembre (Android Authority).

WhatsApp ajoutera la prise en charge des sauvegardes de messages cryptés, ce qui, en partie, comble une lacune de l’application de la loi utilisée pour afficher les messages WhatsApp à partir des sauvegardes (Android Authority).

Nintendo baisse le prix de la Switch dans toute l’Europe devant le modèle OLED, chutant d’environ 10 %. Aucun mot sur les États-Unis pour le moment (The Verge).

Arrêtez de monter vos téléviseurs au-dessus de la cheminée : pourquoi c’est en fait une mauvaise idée (CNET).

Apple a publié une note d’assistance technique officielle disant: Ne fixez pas votre iPhone à des motos, des cyclomoteurs ou des scooters si vous voulez que la caméra dure, car cela peut endommager le gyroscope dans la stabilisation optique de l’image. J’ai déjà vu des motocyclistes en discuter, et il existe une industrie consacrée à l’amortissement des vibrations, mais certaines marques de smartphones sont plus affectées que d’autres… (Gizmodo).

Vous pouvez désormais acheter un billet NFT de 475 $ pour voir le NFT de 69 millions de dollars de Beeple lors d’une soirée IRL (The Verge).

Vainqueur du marathon de Vienne disqualifié pour port de chaussures interdites (Bloomberg).

Le Sénat californien adopte le projet de loi sur les employés d’entrepôt, visant Amazon (Ars Technica).

Un milliardaire veut construire une toute nouvelle ville dans le désert américain (The Hustle).

« Pourquoi a-t-il fallu 16 heures pour que le premier message traverse l’atlantique via un câble ? (r/askscience).

