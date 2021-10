Autorité quotidienne : c’est le jour du pixel ! ??

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-20-2021/

La gamme Google Pixel 6 et plus dévoilée

Eric Zeman / Autorité Android

Bien qu’il ait été fortement divulgué au préalable, Google a officiellement annoncé hier la dernière gamme de smartphones Google 6, et c’est un changement majeur par rapport aux appareils précédents.

Vous pouvez consulter un grand guide couvrant tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux téléphones Pixel, mais il suffit de dire que ce sont les téléphones phares que les gens demandent à Google de fabriquer depuis des années. Les deux téléphones présentent un tout nouveau design qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Pour commencer, ils sont gros. Beaucoup plus gros que la gamme Pixel 5. Le Pixel 6 plus petit est plus lourd que l’iPhone 13 Pro, et le Pixel 6 Pro a à peu près la même taille que le OnePlus 9 Pro. Découvrez des photos de comparaison de taille avec plus de téléphones pour le Pixel 6 ici et le Pixel 6 Pro ici. L’élément de conception le plus visible est la bosse de caméra surélevée, mais elle contient de grandes améliorations. Ils disposent désormais d’un appareil photo principal de 50 MP, contre le même capteur de 12,2 MP que celui des Pixel 3 à 5. Il existe également un objectif ultra-large de 12 MP, ainsi qu’un troisième téléobjectif 4x de 48 MP exclusivement sur le Pixel 6 Pro. Combiné à de nouvelles fonctionnalités logicielles astucieuses, cela devrait faire du Pixel 6 l’un des meilleurs, sinon le meilleur, appareil photo pour smartphone du marché. Il y a aussi la (pas si petite) question du chipset personnalisé de Google, surnommé Tensor. Les références sont encore à venir, mais les spécifications suggèrent qu’il pourrait surpasser l’Exynos 2100 de Samsung et donner au Snapdragon 888 une course pour son argent. Il permet également des fonctionnalités intéressantes telles que la traduction de texte en temps réel et le « Mode mouvement » pour ajouter un flou cinématographique à certaines parties d’une vidéo. Il est encore trop tôt pour des critiques complètes, mais les premiers rapports sur le Web ont été positifs. Découvrez l’analyse pratique pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Le Pixel 6 commence à 599 $ / 599 £ / 649 € et le Pixel 6 Pro à 899 $ / 849 £ / 899 €, ce qui est un prix assez attractif pour ce qui est proposé. Les deux appareils ont été précommandés hier (brèvement du Google Store), avec des ventes générales aux États-Unis à partir du 28 octobre. Vous pouvez également le récupérer via le nouveau forfait Pixel Pass, qui comprend un nouveau téléphone Pixel tous les deux ans plus un accès aux services Google comme YouTube Premium et Google One pour 45 $ par mois pour le Pixel 6 et 55 $ par mois pour le Pixel 6 Pro. Donc, fondamentalement, une version modifiée du programme de mise à niveau de l’iPhone. Toujours un bon rapport qualité-prix !

Mais attendez, il y a plus :

Rassemblement

S’inspirant du Tensor de Google, Oppo pourrait lancer ses propres chipsets dès 2023 (Android Authority).

⌚ Test de la Huawei Watch 3 Pro : Beauté à fleur de peau. C’est dommage, car c’est vraiment une smartwatch attrayante (Android Authority).

A la recherche d’un nouveau moniteur ou smartphone ? Types et technologies d’affichage expliqués : LCD, OLED, miniLED, microLED, etc. (Android Authority).

👎 Un égout sous un autre nom sentirait le rance : Facebook envisage de rebaptiser l’entreprise avec un nouveau nom (The Verge).

👉 Sur cette note, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’est moqué du plan métavers de Mark Zuckerberg, laissant entendre qu’il pue « une dictature d’entreprise dystopique ». (Interne du milieu des affaires).

🤳 Il était temps : Instagram vous permettra enfin de créer des publications sur le bureau (Engadget).

On dirait que Half-Life 2 est sur le pont. Le Steam Deck, c’est-à-dire. Valve prépare tranquillement Half-Life 2 pour Steam Deck avec une nouvelle mise à jour de la branche bêta (Eurogamer).

Un pirate a volé la base de données d’identité du gouvernement pour l’ensemble de la population argentine. Les premières cibles ? Les politiciens et, bien sûr, les footballeurs Lionel Messi et Sergio Aguero. (L’enregistrement).

Les panneaux solaires sont une chose, mais qu’en est-il des panneaux éoliens ? Ce mur ingénieux pourrait exploiter suffisamment d’énergie éolienne pour couvrir votre facture d’électricité (Fast Company).

🛥 L’élévation du niveau de la mer menace de nombreuses régions côtières, et Sony pense que l’avenir pourrait être ces cosses flottantes cool sur la mer (Ingénierie intéressante).

Mercredi bizarrerie

Chacun d’entre nous a joué avec un téléphone jouet lorsqu’il était enfant, utilisant le pouvoir de l’imagination pour transformer un morceau de plastique en un appareil de communication magique. Maintenant, vous pouvez utiliser ce même appareil pour passer des appels pour de vrai.

Surnommé le Telephone Chatter 2.0, une version améliorée du jouet classique de Fisher Price comprend Bluetooth et des piles rechargeables pour passer de vrais appels téléphoniques. La conception, cependant, reste presque exactement la même. Le seul ajout à l’extérieur mignon et coloré est un bouton de haut-parleur, qui est parfait pour les conférences téléphoniques avec Mickey Mouse et le gang. C’est un rappel rétro cool (bien qu’étrange) pour les adultes au bureau, mais la plupart des personnes de moins de 30 ans devront probablement Google comment utiliser un téléphone à cadran.

Tristan est de retour avec vous demain.

Nick Fernandez, rédacteur en chef

