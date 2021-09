Autorité quotidienne : commutateur OLED ✨

D’accord, un groupe de personnes des médias de jeu ont eu un peu de temps avec le prochain commutateur OLED Nintendo la semaine dernière, avec des impressions qui sortent maintenant.

Le nouveau Switch a peu de changements de base, à l’exception d’un nouvel écran OLED sophistiqué de 7 pouces, contre 6,2 pouces. Pas grand-chose d’autre n’a changé, et ce sera 50 $ de plus pour une console à 350 $ encore chaude.

Vérifiez-le:

Ce qu’ils disent :

Un tas de critiques disent que l’écran est une grande amélioration, pas seulement à cause des lunettes qui rétrécissent et de l’écran plus grand dans l’ensemble, mais il est plus lumineux et plus beau. C’est toujours 720p, cependant. D’Axios Gaming : « La semaine dernière, j’ai joué au prochain « Metroid Dread » sur le modèle OLED pendant 90 minutes et j’ai été aspiré par le jeu, oubliant rapidement l’écran. C’est ce que font les bons jeux. Ce n’est que lorsque j’ai regardé mon Switch d’origine que j’ai à nouveau ressenti l’impact de la taille de l’écran. Les jeux sur celui-là ont maintenant l’impression de jouer dans un cadre photo. CNET a fait l’éloge de l’écran (« Il était immédiatement évident que le nouvel écran est une grosse affaire »), mais a insisté davantage sur la qualité de la nouvelle béquille pleine largeur : « Au lieu d’une bande bancale de moins d’un pouce de large , la nouvelle béquille s’étend sur presque toute la largeur du système. Au lieu de s’enclencher dans une position, verrouillé à un angle spécifique, il est hautement réglable et reste en place à n’importe quel angle en cours de route. Hourra ! C’est une bonne amélioration. Sinon, le même chipset Nvidia Tegra X1 est en place, et aucun changement au Joy-Cons. Le Switch OLED est livré avec le double de stockage interne, à 64 Go, et la nouvelle station d’accueil dispose d’un port de connexion LAN intégré pour réduire le décalage. Aucune indication de la durée de vie de la batterie à long terme, compte tenu des exigences du plus grand panneau OLED. De plus, The Verge et d’autres se sont davantage concentrés sur le prochain Metroid Dread, que tout le monde à l’événement de presse semblait jouer, et les impressions d’une heure environ de jeu semblaient bonnes. La date de sortie officielle du commutateur OLED et du Metroid Dead est le 8 octobre, mais gardez les yeux ouverts car ils semblent être disponibles tôt si vous avez de la chance ?

🔜 Nous n’avons pas encore Android 12 disponible (de n’importe quel jour maintenant !), mais les fonctionnalités d’Android 12.1 ont fuité : Une tonne d’améliorations pliables à venir (Android Authority).

💊 Les spécifications du Samsung Galaxy Tab A8 seraient divulguées pour la prochaine tablette budgétaire (Android Authority). Également dans les tablettes : HMD Global a annoncé son intention d’introduire une nouvelle tablette Nokia le 6 octobre, donc tout est confirmé maintenant (Android Authority).

🍟 Wendy’s (Canada) a maintenant un téléphone Android dans les délais les plus sombres (Autorité Android).

💻 Examen du Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 : La neuvième fois, c’est le charme, alors que l’appareil populaire axé sur les affaires passe à un écran 16:10 et à des haut-parleurs à déclenchement vers le haut (The Verge).

🍎 Le démontage de l’iPhone 13 Pro d’iFixit suit les nouveautés internes, y compris la plus grande batterie en forme de L (iFixit).

😬 L’un des résultats des fichiers Facebook du WSJ est maintenant qu’Instagram annonce qu’il « suspend » le travail sur Instagram Kids (ou Teens) juste avant une audience au Sénat jeudi (The Verge).

👉 Trump poussant Microsoft à acheter TikTok était “la chose la plus étrange sur laquelle j’aie jamais travaillé”, déclare Satya Nadella (The Verge).

Wow : les applications d’Alibaba commencent à prendre en charge WeChat Pay de Tencent, ce qui, il y a un an ou deux, aurait été fou d’y penser. Maintenant, le gouvernement chinois démolit les murs même sur les super applications (CNBC).

📦 Un nouvel écho mural, un drone et tout le reste à attendre du grand événement matériel d’Amazon plus tard dans la journée (The Verge).

⌨ Chérie, j’ai rétréci le clavier : les touches MX de Logitech sont désormais disponibles en version Mini (CNET).

📺 L’émission de science-fiction bien-aimée des années 90, Babylon 5, est en train de redémarrer, avec J. Michael Straczynski à la barre (Gizmodo).

🏎️ L’ancien designer Apple Jony Ive et le co-fondateur Marc Newson ont leurs premiers clients publics post-Apple : Ferrari. Pas encore de détails sur ce qui sortira de l’accord (ferrari.com).

😬 Imgur a été racheté par MediaLab (The Verge).

Pourquoi les robots ne peuvent pas coudre votre T-shirt : les textiles s’emballent et s’étirent au fur et à mesure qu’ils sont travaillés, mais les entreprises n’abandonnent pas (Wired).

Les chercheurs utilisent les satellites Starlink pour localiser l’emplacement, comme le GPS, sans aucune aide de SpaceX. Des trucs vraiment intelligents (Ars Technica).

🔴 La grande tache rouge de Jupiter tourne plus vite à mesure que les vents se sont levés (Gizmodo).

🤼‍♂️ Hakuho : le plus grand champion de sumo prend sa retraite. Vraiment le Michael Jordan/Wayne Gretzky/Don Bradman d’un sport qui remonte à des siècles (BBC). Un tas de commentaires éclairés dans ce fil Reddit (r/sports).

🤔 « Oubliez les questions, quelle est votre réponse préférée ? » (r/askreddit)