Autorité quotidienne : confusion iPhone-Satellite 📡

Bonjour! Qui d’autre a regardé la Formule 1 pendant quatre heures hier… sans voir un seul tour de colère ? Moments tristes.

iPhones plus LEO ?

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié un nouveau rapport qui suggère que l’iPhone 13 pourrait utiliser un modem Qualcomm X60 modifié pour prendre en charge la connectivité satellite pour passer des appels et envoyer des messages.

Selon Kuo, comme rapporté par MacRumors :

L’iPhone 13 sera doté d’une connectivité de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO) – pas peut-être, mais le sera. Compte tenu du statut de Kuo, c’est une grande nouvelle, étant donné que l’appareil est dans un mois ou deux au maximum. Cela dit, ce serait une surprise d’être aussi proche du lancement d’un iPhone et de voir émerger une communication par satellite bidirectionnelle si tard. Les avantages sont importants : Apple étant en mesure d’offrir gratuitement la messagerie et les appels par satellite profiterait à un tas de ruraux, de voyageurs, de marins… Le GPS utilise déjà des satellites, bien sûr, mais c’est une liaison à sens unique, pas de communication. Et tandis que Kuo est à peu près aussi respecté qu’ils viennent, il y a des questions. Comment cela affectera-t-il la consommation de la batterie ? Conception d’antenne ? Apple risquerait-il d’être le premier ?

Ce que ça pourrait être :

Commençons par établir quelques éléments : les fournisseurs de services à large bande par satellite LEO incluent Starlink, Iridium et Globalstar de SpaceX. Le rapport détaille le fournisseur “le plus probable” est Globalstar, avec lequel Qualcomm a travaillé pour prendre en charge la “bande b53/n53 dans les futures puces de bande de base X65”. un certain temps. Mais il est limité à une utilisation terrestre uniquement ! Le Qualcomm X65 prend en charge ces bandes, mais pas le X60, ce qui signifie des modifications à ce modem, ce qui brouille davantage les eaux. Donc… où cela nous laisse n’est pas clair. Un nouvel ajout risqué énorme cela écraserait la durée de vie de la batterie, sur une bande de bande peu claire ? Il semblerait qu’il penche assez fortement vers un satellite non bidirectionnel, c’est un euphémisme. Au lieu de cela, Apple pourrait ajouter une autre bande radio pour les connexions 4G/5G aux États-Unis au moins, ce qui peut être utile pour un meilleur service. Si ce n’était pas Kuo qui signalait cela, il serait probablement rejeté ?

Rassemblement

Le Pixel 5a chauffe apparemment trop. Google enquête (Android Authority).

Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être lancé dès la semaine prochaine (Android Authority).

Impressions bêta de Windows 11 : agité, pas secoué (Android Authority).

L’Apple Watch Series 7 aurait des côtés plats et des écrans plus grands (The Verge).

Il y a une petite odeur de quelque chose qui a mal tourné dans les SSD grand public : Crucial, Western Digital, et maintenant Samsung, ont été surpris en train d’échanger des composants. Ce n’est pas facile à comprendre mais ce qu’on vous vend et ce que vous obtenez n’est pas forcément le même (Ars Technica).

La première révision matérielle de la PS5 ressemble à un pas en arrière : 300 g (0,6 livre) d’économie de poids sur le dissipateur thermique semblent faire économiser de l’argent à Sony, sans améliorer la console qui peut maintenant chauffer plus (The Verge).

Comment économiser de l’argent sur vos abonnements numériques : offres, start-stop, alternatives et partage familial (Wired).

Amazon se lance dans le paiement immédiat : certains aux États-Unis verront l’option de paiement d’Affirmer avant un déploiement plus large, sur des achats de 50 $ ou plus, qui peuvent être divisés en versements mensuels plus petits (NY Times, lien cadeau).

Une personne têtue mais intelligente a mis Google Maps sur la NES. De plus, le concepteur de NES et SNES se retire de Nintendo après près de 40 ans (Engadget).

En parlant de cartes : regardez les gens apporter des modifications en direct à OpenStreetMap (Github).

Le successeur de Hubble de la NASA, le télescope spatial James Webb, enfin prêt à être expédié (CNET).

Les nuages ​​​​altérés artificiellement peuvent-ils sauver la Grande Barrière de Corail ? (La nature).

La conception massive d’un parc éolien flottant compte 117 turbines, mais pas comme on pourrait s’y attendre (Dezeen).

« Qu’est-ce qui est cher sans aucune raison ? (r/askreddit).

Lundi Meme

Un classique:

Ce qui m’a rappelé ce tweet classique de Paul G qui a été suivi d’un podcast de Jason Feifer :

L’ennui est-il bon ? Jason Feifer approfondit (écoutez ou lisez la transcription) sur le sujet, explorant comment l’ennui est un nouveau mot, mais a été un problème de classe, l’objet d’études, et comment nous avons toujours voulu éviter l’ennui – avant les smartphones, c’était les journaux et la télévision, les livres, les magazines, la radio, et avant cela, écrire des lettres, et ainsi de suite à travers les âges. L’ennui est un malaise. Donc, éviter l’ennui n’est pas un gros problème, quelle que soit la manière dont vous le faites. Téléphone, podcast, musique, et cetera. Mais au fur et à mesure que l’épisode du podcast l’explore, il peut toujours être utile de «développer notre capacité à nous engager mentalement lorsque la stimulation externe diminue», comme le dit John Eastwood à Feifer, qui travaille au Boredom Lab de l’Université York.

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef