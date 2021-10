Autorité quotidienne : cran ? 🥊 – Autorité Android

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-25-2021/

Il ya 15 minutes

Bonjour ! Une semaine plus détendue à venir ? Pas assez! Il y a un mystérieux lancement de produit Xperia demain, la conférence des développeurs de Samsung demain également, et le lancement du Redmi Note 11 jeudi… Zut, même Palm lance quelque chose demain !

L’un des points de discussion les plus épicés du lancement du Macbook Pro d’Apple est qu’il a une encoche.

Je veux dire, c’est probablement aussi la chose la plus facile à parler puisque les encoches, les lunettes, les trous de perforation, etc., divisent les gens. Il est également très facile de prendre position sans même en voir un ! Mais, juste au cas où vous pensiez que les encoches étaient réservées à Apple, maintenant Samsung s’y joint également.

Connaissance de l’encoche rapide :

Passons maintenant à Samsung :

📁 Oppo pourrait dévoiler son premier pliable le mois prochain, rejoignant les rangs de Samsung, Huawei et Xiaomi, mais s’agira-t-il d’un lancement uniquement en Chine ? (Autorité Android).

🔥 Nous avons demandé, vous nous avez dit : vous vous sentez très bien avec la série Pixel 6. Cela dit: la promesse de mise à jour du Pixel 6 de Google n’est pas assez bonne (Android Authority)

👉 Aussi quelque chose que vous nous avez dit : une tonne d’entre vous utilise encore des protecteurs d’écran sur vos téléphones. Pour toutes les discussions sur Gorilla Glass, trois sur quatre mettent une autre couche de verre sur le dessus. Y compris moi! (Autorité Android).

Cochez ce que nous voulions : la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra affiche une encoche d’affichage (Android Authority).

📕 Un aperçu du livre de jeu en silicone d’Apple, avec trois vice-présidents d’Apple (Ars Technica/Wired).

🍎 Les MacBook Pro Mini LED d’Apple éviteront-ils les inconvénients de l’iPad Pro en termes de floraison et d’ombres sur les bords ? (Le bord).

🤷‍♂️ Elon Musk dit que « certains problèmes » ont forcé Tesla à sortir la dernière version bêta de l’auto-conduite complète, avec l’idée que les voitures peuvent exécuter un logiciel bêta encore troublant beaucoup (Gizmodo).

📈 Tesla a discrètement augmenté les prix de quatre de ses véhicules électriques : les modèles 3 et Y coûtent 2 000 $ de plus, et les modèles S et X jusqu’à 5 000 $ (The Verge).

😬 Un autre lanceur d’alerte Facebook, plus de problèmes et des fuites montrent une agitation intérieure à propos de l’approche du contenu conservateur (Engadget).

🔨 Age of Empires IV veut vous donner une leçon (historique) (Wired).

📈 Dune est dune assez bonne au box-office (Gizmodo).

🤔 L’Arabie saoudite a annoncé qu’elle serait à zéro émission nette en 2060, soit 10 ans plus tard que la plupart des pays, 30 ans plus tard que les autres (Engadget).

👖 Le « denim numérique » correspond assez bien à la réalité, disent les experts (TechXplore).

😷 « Si vous attrapez un rhume, existe-t-il un moyen simple de savoir ou de deviner quel virus en est la cause ? » (r/askscience).