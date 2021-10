Autorité quotidienne : des bourgeons de palmier ? – Autorité Android

Hier, le lancement de Palm était… des écouteurs. Avec les écouteurs TWS désormais vraiment le jeu dans lequel tout le monde est (YouTube), Palm a lancé des écouteurs Palm Buds Pro pour 99 $, bien qu’ils coûteront 129 $ si vous ne précommandez pas.

Tout cela vient de trois ans depuis le dernier téléphone qu’il a lancé: le très petit téléphone Palm qui a commencé comme un appareil compagnon et est finalement devenu un smol boi autonome conçu pour une utilisation non principale du téléphone. Trois ans plus tard, avec le lancement du Palm Buds Pro, le Palm Phone a été retiré du site. Cela a rendu les fans de petits téléphones, dont il y en a encore, fous : ce nouveau Palm relancé/retravaillé, propriété de TCL, semblait promettre un nouveau téléphone – peut-être même qu’une simple mise à jour avec une amélioration de la batterie aurait suffi – mais non, juste des écouteurs.

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas d’importance du tout: c’est juste TCL traire le vieil nom de marque d’or de Palm pour fouetter des écouteurs, ce qui est un comportement commercial normal. (Notre vieil ami de podcast, Adam Doud, est sans aucun doute (sans aucun doute ?) fou compte tenu de ses pensées Palm/webOS.)

La nostalgie vend :

La nostalgie est d’actualité en ce moment : 20 ans après le lancement de l’iPod, beaucoup de gens avaient des pensées et des sentiments à ce sujet. Un iPod original se vend toujours une fortune. Nintendo vient de lancer sa collection N64, un pack de jeux exclusivement disponible sur ses consoles Switch. Ce ne sont pas exactement des trucs brillants de Nintendo («C’est moi, déception écrit Ars Technica), et des articles comme «10 séries de jeux vidéo qui méritent d’être ressuscités» (Wired) apparaissent tout le temps alors que nous aspirons aux choses que nous savons. Et il se passe quelque chose d’autre : « Springboard : L’histoire secrète du premier vrai smartphone » est une nouvelle série de The Verge sur Handspring, qui est venue des inventeurs originaux du PalmPilot et des co-fondateurs de Palm, et qui est tombée et a fini par fusionner avec Palm en 2003. Je regarderais et vous raconterais tout à ce sujet, mais il est actuellement un peu verrouillé par The Verge et sa société mère Vox : il n’est disponible que via l’application ou la chaîne The Verge, Roku, Fire TV, Android TV ou Apple TV Plus. Je n’ai aucune de ces plates-formes en ce moment car je viens de tout Chromecaster sur mon téléviseur, alors euh… Je ne peux pas regarder, pour le moment ? Je peux me tromper. Personne n’apprend rien pendant que j’attends, d’accord ?

📱 Le pilote attache un Pixel 6 Pro à son drone pour le comparer à une GoPro et les résultats sont assez impressionnants (attention que la vidéo que vous pouvez lire est forte) (Android Authority).

👍 Samsung adopte le support de Matter, prenant du recul par rapport au monde fracturé de la maison intelligente pour le rendre un peu plus cohérent (Android Authority).

👉 Qualcomm renforce le milieu de gamme avec quatre (un peu) nouveaux chipsets : Snapdragon 778G Plus est une mise à niveau mineure, Snapdragon 695 apporte une 5G meilleure/plus rapide aux téléphones bon marché (Android Authority).

🦙 « Sony pense qu’il n’y a rien de mal à faire la publicité d’un produit phare à 1 800 $ sur un téléphone à 1 300 $. » De manière hilarante, un membre de l’équipe Slack a posté : Vous pouvez obtenir un « alpaga d’entrée de gamme » à ce prix ! Mais je veux dire, Sony vise toujours une marge élevée, sans s’inquiéter des volumes inférieurs (Android Authority).

⛔ La FCC révoque la capacité de China Telecom à offrir des services aux États-Unis (Engadget).

🎮 Google Stadia essaie quelque chose de nouveau : un essai gratuit de 30 minutes de jeu (The Verge).

🎨 Adobe avait un tas de choses à montrer à Adobe MAX 2021, y compris Photoshop sur le Web, et de nombreuses avancées en matière d’apprentissage automatique pour des éléments tels que les filtres neuronaux. (J’essaie vraiment de ne pas l’appeler IA, c’est cool) (Adobe).

📈 Il convient de souligner à nouveau les bénéfices : Microsoft a enregistré 17 trimestres consécutifs de croissance des revenus à deux chiffres (The Verge), Alphabet a continué à développer sa machine publicitaire Google avec seulement un petit problème iOS (AP), tandis que les ventes d’AMD ont également continué de croître (CNBC ).

🟢 La suite de Dune a reçu le feu vert et a été annoncée : en octobre 2023 (date limite).

L’éradication des rats des îles est difficile (Gizmodo).

😎 Regardez : Des tuiles solaires à l’échelle du dragon installées sur des bâtiments de Google dans la Silicon Valley (pv magazine).

😬 « Pourquoi les milliardaires et autres personnes très riches essaient-ils si fort d’éviter de payer des impôts alors qu’ils seront toujours riches, qu’ils paient ou non des impôts ? » (r/questions stupides).

Le MacBook Pro atteint les premiers consommateurs qui ont pré-commandé et payé, tout comme l’encoche MacBook Pro, qui continue de se diviser et de faire beaucoup de cris.

Voici quelques cris sur le comportement très étrange de l’encoche, car il ne fait tout simplement pas vraiment les choses qu’il est censé faire : ici et ici.

La meilleure théorie pour expliquer cela est que les limites notoirement strictes d’Apple sur les informations au sein de l’entreprise ont créé une sorte de fossé des connaissances entre les équipes. Cela signifie donc que le contrôle au niveau du système n’est tout simplement pas encore là. J’ai aussi apprécié ce petit hack d’application qui fait de l’encoche un petit portail pour votre curseur :