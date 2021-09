Autorité quotidienne : désinstallez le dernier cheval de Troie, maintenant ⚠

in

Des trucs amusants à l’horizon, mais un bug à écraser d’abord

C’est toujours un mauvais jour lorsque nous apprenons une vulnérabilité dans notre système d’exploitation préféré. Cette fois-ci, c’est un cheval de Troie appelé Grifthorse qui flotte pour voler votre argent.

Grifthorse se présente comme un prix, puis vous demande votre numéro de téléphone. En fournissant votre numéro de téléphone, vous êtes automatiquement abonné aux paiements récurrents par SMS.

Comment repérer le problème :

Ce cheval de Troie a été trouvé dans des dizaines d’applications et se présentera différemment pour chacune, mais la chose générale à rechercher est un prix ou un cadeau inattendu d’une application qui ne vous offre généralement pas de cadeaux ou de prix. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’une seule implémentation.

Qu’est-ce que je fais maintenant?

Êtes-vous toujours en train de lire ceci? Vous devriez avoir déjà cliqué sur le lien ci-dessus qui vous amène à notre liste complète de toutes les applications concernées, puis les avoir désinstallées ! Vérifiez votre facture de téléphone. Si vous voyez un plan d’abonnement étrange que vous ne reconnaissez pas, contactez votre fournisseur pour voir s’il peut vous aider. Besoin d’une nouvelle application pour faire cette chose ? Nous avons des centaines de listes d’applications conçues pour vous aider à trouver le meilleur du meilleur pour de nombreuses utilisations différentes. Dernière réflexion, en ce qui concerne Internet, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas. S’il vous plaît, pratiquez un sortilège sécuritaire.

Rassemblement

Cela n’aidera pas votre vision, mais Google est très heureux d’ajouter Google Lens au navigateur Chrome. (Autorité Android)

La rumeur dit que le Galaxy S22 aura une petite batterie, est-ce décevant ? Sachez tout ce que nous savons sur le prochain téléphone Samsung dans notre résumé des rumeurs S22. (Autorité Android)

Vous nous avez dit : La plupart d’entre vous aiment la nouvelle interface utilisateur de Samsung, basée sur la version bêta de One UI 4.0. (Autorité Android)

Les derniers casques de Sony devraient plaire aux acheteurs de milieu de gamme à la recherche de fonctionnalités haut de gamme. (Autorité Android)

Les États-Unis et l’UE sont en pourparlers (Bloomberg) pour promouvoir un meilleur commerce et unifier la technologie à l’échelle mondiale. Ceci est en partie pour aider à sécuriser les technologies sensibles, à adopter des normes et à aider à résoudre les pénuries de semi-conducteurs en cours. (Autorité Android)

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiasmé par les téléphones pliables que nous, et il s’avère que Google pourrait également être à bord. (Guide de Tom)

Stadia de Google n’est pas mort ! Il vient de recevoir le chat de groupe. (9to5 Google)

Les bobines Facebook se déploient, avec une barrière à l’entrée importante. (CNET)

Google Meet obtient des arrière-plans animés pour les réunions sur Android. (Communauté Android)

Jouez ! La saison 4 de NBA 2K Mobile est en cours de déploiement sur Android. Obtenez la mise à jour pour les nouvelles fonctionnalités et quelques récompenses. (Arène téléphonique)

Fonds d’écran et faits amusants

Ce n’est pas assez souvent que nous créons nos propres publications juste pour le plaisir, mais nous sommes ravis de lancer notre nouvelle série Wallpaper mercredi. Hier, le coup d’envoi a été donné, où nous avons partagé quelques superbes fonds d’écran collectés par notre équipe et par des lecteurs comme vous !

Vérifiez-le et envisagez de soumettre votre propre soumission Wallpaper mercredi.

Celui-ci est mon préféré :

Quelques faits amusants :

Le saviez-vous : Samsung a presque 40 ans de plus qu’Apple. Apparemment, environ 40% des nouveaux couples américains se sont rencontrés en ligne. Le programme de la navette spatiale a effectué plus de 113 vols depuis 1981.

