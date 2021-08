Autorité quotidienne : examen du volet 3 👍

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-august-25-2021/

Bonjour ! De retour dans un espace de coworking aujourd’hui avec le café le plus fort et le pire du monde. Aider! Quoi qu’il en soit, des dizaines de PDG de Big Tech, de banques et d’entreprises énergétiques se dirigent aujourd’hui vers une réunion avec le président Biden sur la cybersécurité.

Eric Zeman / Autorité Android

Mon collègue Eric Zeman a terminé son examen du Samsung Galaxy Flip 3, une autre ventilation de plus de 4 000 mots visant à comprendre la question : c’est le premier pliable de Samsung dont le prix est conforme aux produits phares concurrents, mais vaut-il votre argent ?

Presque, est la réponse courte.

Eric écrit le décompose plus loin :

Le Flip 3 n’est peut-être pas tout à fait au niveau des autres produits phares concurrents à 1 000 $ en termes de performances, mais il coche beaucoup de cases. C’est un smartphone plus robuste grâce au nouveau verre, aluminium, couvercle d’écran et indice IPX8, tandis que le processeur est rapide, la connectivité 5G vous aide si vous pouvez l’obtenir, et vous pouvez faire beaucoup plus avec l’écran de couverture à l’extérieur. L’écran interne signifie que vous pouvez utiliser le téléphone correctement à l’extérieur, pour la première fois pour la série Flip. L’inconvénient est la durée de vie de la batterie, même si elle durera beaucoup plus longtemps si vous vous reportez à la vérification des notifications ou de l’heure ou autre sans ouvrir l’écran principal de l’appareil. L’appareil photo fait un assez bon travail – la mise au point, la balance des blancs et l’exposition sont au point – mais il peut être un peu bruyant, tandis que les clichés sombres ou presque sombres étaient de qualité mélangée, et il n’y a pas de véritable zoom à proprement parler. Mais : le facteur de forme pliable fait la différence grâce à son expérience encore inédite.

Voici le dernier mot d’Eric :

« Il ne fait aucun doute que le Z Flip 3 est un smartphone agréable à utiliser. C’est nouveau par rapport aux dalles ennuyeuses du marché d’aujourd’hui – et le roman va parfois très loin. Si vous cherchez à changer l’expérience quotidienne de la façon dont vous utilisez votre téléphone, vous pouvez faire bien pire que le Z Flip 3. Ce n’est pas un téléphone parfait et a certainement sa part de défauts, mais certaines choses valent la peine d’être examinées. chance sur – et le Samsung Galaxy Z Flip 3 est l’un d’entre eux. Ce qui est quelque peu repris par la demande. Samsung a informé les acheteurs que leurs nouveaux pliables et montres seraient très tardifs : l’e-mail explicatif de Samsung cite une demande plus élevée que prévu. Ou, c’est la pénurie de puces, que Samsung peut faire tourner alors que la demande dépasse l’offre limitée ?

Rassemblement

👍 WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de « réagir » aux messages avec des emojis (Android Authority).

🚪 Test de Google Nest Doorbell : Rattrapage par rapport à la concurrence, mais dommage pour la caméra à faible résolution, alors que le prix est un peu élevé (Android Authority).

📈 L’exécutif de Lenovo dit que le GPU Snapdragon 898 sera considérablement mis à niveau (Autorité Android).

🆚 Le résultat SpeedTest G d’un Google Pixel 5a vs Pixel 5 vs Pixel 4a 5G est un peu inattendu (Android Authority).

🎮 Les consoles Xbox reçoivent xCloud ce jour férié, passant des PC aux consoles Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One afin que vous puissiez diffuser avant de télécharger (The Verge).

🎮 De plus, Halo Infinite ignorera la coopération au lancement : “Nous avions besoin de choisir un moment” (Ars Technica).

🥽 Vous pouvez désormais acheter l’Oculus Quest 2 à 299 $ avec 128 Go de stockage, contre 64 Go (Engadget).

💳 Le fondateur d’OnlyFans affirme que l’interdiction du porno a été causée par une répression de banques, comme Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase et Metro Bank (Input).

🔫 Le titre Matrix 4 et une bande-annonce (pas encore officiellement partagée en ligne) ont été dévoilés lors de la Warner Bros’ CinemaCon et s’appellent The Matrix: Resurrections. Battage publicitaire! (Date limite).

💵 TikTok travaille avec Shopify pour piloter TikTok Shopping aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada (TechCrunch).

🛬 Alaska Airlines a évacué un avion après qu’un téléphone a pris feu (The Verge).

🌉 Waymo est désormais autonome (ish) dans les rues de San Francisco, avec un non-robot à base de viande dans le siège du conducteur pour quand il se coince, cependant (Waymo).

🔋 “Un an après avoir laissé un MacBook Pro connecté à l’alimentation” – beaucoup de bonnes discussions ici (r/apple)

🐛 « Les chenilles ont-elles un estomac ? » (Non. Mais le pourquoi et ce que tout cela signifie sont les parties intéressantes !) (r/askscience).

Mercredi bizarrerie

Vous vous souvenez d’il y a environ 17 mercredis et du tube de dentifrice Colgate qui n’a pas collé ?

Eh bien, je peux signaler que LiquiGlide, qui fabrique ce revêtement superhydrophobe antiadhésif très cool et légèrement étrange qui est recyclable, se lance dans d’autres trucs de salle de bain: crèmes, lotions, gels et revitalisants – tout ce qui colle plus à l’emballage qu’il ne le devrait .

Regardez, un nouveau gif montrant comment il ne colle même pas à la partie buse :

Tristan Rayner / Autorité Android

LiquiGlide, une humble demande : j’aimerais aussi ça pour les poêles, les plaques à four, les bouteilles de crème solaire, euh, partout où mon chien vomit dans la maison, tout mon corps quand il pleut fort…. Évidemment, les internes du smartphone aussi pour cette bonne étanchéité.

Prime: Un nouveau passe-temps étrange sur YouTube est la construction de barrages hydroélectriques miniatures.

