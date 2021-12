Autorité quotidienne :  Find N se déroule !

Bonjour ! Restez bien dehors les gens

Oppo Find N pliable

Robert Triggs / Autorité Android

Oppo a lancé ce matin son téléphone pliable compact, le Find N, au prix compétitif de 1 200 $, mais ce sera malheureusement une exclusivité chinoise pour le moment.

Ce qu’il faut savoir

Le nouveau produit phare d’Oppo est un rival du Galaxy Z Fold 3, et bien qu’il ne soit pas tout à fait au niveau du Fold 3, il a un rapport hauteur/largeur attrayant qui nous dit qu’Oppo s’est beaucoup concentré sur un appareil moins menaçant par rapport au Fold. 3. Au lieu d’être extrêmement grand lorsqu’il est fermé, le Find N n’est qu’un écran de 5,5 pouces qui s’ouvre sur une taille de tablette de 7,1 pouces. Le rapport hauteur/largeur final est de 8,4:9, ce qui le rend assez proche du carré, juste un peu plus haut que large – il ressemble donc plus à un rapport paysager que le Fold 3, qui est de 11,2:9, d’autre part. Ce rapport hauteur/largeur a l’air bien et est convivial à utiliser, et l’écran OLED 120 Hz de Samsung à l’intérieur était magnifique d’après ce que j’ai vu sur YouTube. Il exécute le Snapdragon 888 et n’a pas la dernière puce Oppo NPU.

La photo ci-dessus, tirée de la vidéo YouTube de MrMobile, raconte une histoire de proportions.

Charnière:

Le mécanisme de charnière pliable est intéressant : il a un pli en forme de larme, ce qui signifie que l’écran ne se plisse pas tout à fait, donc lors des premiers tests, il y a moins de pli visible lorsque l’écran est ouvert. Je me demande si ça va tenir. Quelques fonctionnalités moins intéressantes : c’est en quelque sorte un peu plus lourd que le Z Fold 3 bien qu’il soit plus petit, et il n’y a pas d’indice IP, et quoi que vous pensiez de la qualité d’une caméra sous-écran, il y a un trou de perforation dans cet écran interne. Il a une batterie de 4 500 mAh, ce qui semble bien. La bonne nouvelle est qu’Oppo a déjà envoyé l’appareil à une petite poignée de points de vente, principalement des YouTubers, comme MrMobile et qu’il est mis à l’épreuve, les gens ayant jusqu’à une semaine avec l’appareil avant la sortie des vidéos.

Ce que nous voyons :

Une révélation évidente des tests sur des clips sur YouTube est que ses caméras ne semblaient pas géniales, pas jusqu’au pli 3. ColorOS ne semble toujours pas être un bon logiciel : MrMobile souligne que les notifications ne sont pas arrivées de manière fiable, quelque chose de pas inconnu d’Oppo. L’ambiance générale ici est qu’Oppo n’a pas vraiment trop poussé l’espace vers l’avant. Il est difficile de mener le combat contre Samsung, en particulier pour un produit de première génération, et de s’imposer. Il est difficile de comparer les prix sur le marché intérieur d’Oppo avec les prix mondiaux. Mais l’une des meilleures choses, même si vous ne vous en souciez pas vraiment, est que l’espace pliable a un nouveau concurrent.

Bonus : la caméra rétractable d’Oppo.

Oppo n’a pas complètement détaillé ou montré sa caméra rétractable que nous avons vue la semaine dernière. Mais une vidéo légèrement plus longue qu’il a publiée nous a dit qu’il apporte un zoom optique 2x lorsqu’il est étendu et peut se rétracter en 0,6 seconde, se rétractant automatiquement pendant les chutes pour éviter les dommages.

rafle

🐅 Android 12 Go de Google améliore la confidentialité et la vitesse des téléphones à faible consommation : lancements d’applications plus rapides, autonomie de la batterie plus longue et plus de contrôles de confidentialité (Autorité Android).

📺 Il y a encore plus de chicanes avec HDMI : maintenant, HDMI 2.1 est une mise à niveau vers HDMI 2.0, sauf quand ce n’est pas le cas. Les ports « HDMI 2.1 » n’ont pas besoin de prendre en charge les fonctionnalités HDMI 2.1. Pourquoi, pourquoi, pourquoi (Ars Technica).

Keanu Reeves explique enfin « Sad Keanu » (AV Club).

Mercredi bizarrerie

Je veux prendre un moment et regarder les téléviseurs de LG qui seront lancés au CES 2022, car ils ne ressemblent pas du tout à des téléviseurs.

Les premiers téléviseurs de la collection Objet de LG sont l’Objet et le StanbyMe. Ce sont de vrais noms non typés et le fait est qu’ils sont un peu bizarres : ils peuvent rouler et tourner, et l’un des deux à lancer est même livré avec une batterie intégrée.

Tristan Rayner / Autorité Android

Tristan Rayner / Autorité Android

Stanbyme : Nouvelle télé #1 (27Art10)

Le premier nouveau téléviseur de LG est le LG StanbyMe 27Art10, qui est un écran de 27 pouces perché sur un support. Il a des roues et une autonomie de trois heures pour la visualisation, et semble vouloir être traîné avec vous pendant que vous faites des choses à la maison. LG dit qu’il a des commandes tactiles et gestuelles, et que le téléviseur a un réglage de pivotement, de rotation, d’inclinaison et de hauteur. Ainsi, vous pouvez regarder la télévision, passer des appels, vérifier des recettes et garder le cap pendant que vous vous promenez. Je ne sais pas, cela semble être un avenir que nous recherchons. Beaucoup de gens ont des écrans partout maintenant. Pourquoi pas un seul que vous pouvez traîner ? Peut-être qu’au CES 2023, nous aurons un affichage flottant !



Tristan Rayner / Autorité Android

Objet : Nouveau téléviseur #2 (65Art90)

L’autre téléviseur non conventionnel est un grand écran de 65 pouces, avec une housse en tissu que vous pouvez utiliser pour cacher le téléviseur lorsqu’il n’est pas utilisé. La principale bizarrerie ici est que le téléviseur OLED haut de gamme est plutôt conçu pour être appuyé contre un mur. Il n’est pas fait pour être monté ou posé sur un support. C’est une tentative de lutter contre les téléviseurs « lifestyle » de Samsung, y compris The Frame. Voyons où ils tombent sur les prix…

Appuyé contre un mur,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

