Autorité quotidienne : Hausses de prix 📈

La mauvaise nouvelle d’aujourd’hui, si elle est vraie, a été longue à venir, avec DigiTimes ($) rapportant que le plus grand acteur de fabrication de plaquettes semi-conductrices, TSCM, signale une hausse des prix en 2022 pouvant atteindre 20% :

« TSMC a notifié aux clients une hausse des prix d’environ 10 % pour son procédé de fabrication sous 16 nm, les nouveaux prix devant entrer en vigueur à partir de 2022, selon des sources des maisons de conception IC. » Il s’agirait de la plus forte augmentation de l’entreprise, et cela représenterait sans aucun doute des augmentations de prix importantes et une compression des marges de la chaîne d’approvisionnement. TSMC a également confirmé un retard dans sa fabrication de nouvelle génération en 3 nm cette semaine. TSMC ne divulgue pas ses prix, bien que le rapport DigiTimes suggère que la société cherche à faire passer une plaquette de 28 nm à « près de 3 000 $ » à partir de janvier 2022. En comparaison, et notant que cela est basé sur des estimations d’ingénieurs à la retraite, il existe également un la rumeur que les plaquettes 5 nm sont au prix de quelque chose comme 17 000 $. Vous pouvez essayer un calculateur de coût du silicium ici, bien que vous deviez le considérer au mieux comme précis (Adapteva).

Euh-oh :

Si cela est exact et appliqué en gros à tous les clients, cela inclurait évidemment des puces comme les séries A et M d’Apple, Qualcomm, Intel et AMD. Cela signifie, bien sûr, que les processeurs, les GPU, les SoC, etc. coûteront plus cher, ce qui réduira les marges des fabricants et/ou nous sera transmis, aux consommateurs, sur les smartphones, les iPhones, les PC, etc. Tout est dû à des facteurs tels que les taux d’expédition atteignant un sommet en 11 ans, les prix de l’acier en hausse, les pénuries – et le problème est que ce qui semble être un problème à court terme se poursuit (Bloomberg). Phil Levy, l’économiste en chef de Flexport, a déclaré au New York Times : “Je suis moins dans ce camp” transitoire “et plus dans le camp” nous avons des raisons de nous inquiéter “.” D’autres rumeurs de pénurie incluent des dates de lancement de nouveaux smartphones qui glissent de quelques semaines par rapport aux dates prévues.

