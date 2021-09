Autorité quotidienne : journée iPhone 🚀

in

📈 Sept astuces marketing que les marques de téléphones devraient cesser d’utiliser (Autorité Android).

👓 Xiaomi veut remplacer les téléphones par ces lunettes intelligentes de style Mission Impossible avec un petit projecteur, deux appareils photo 5 MP et des haut-parleurs, mais ce ne sont qu’un concept, sans vrai détail, pas du tout élégant, alors ne soyez pas dupé (Autorité Android).

👍 La série Pixel 6 pourrait ramener la fonction de compression pour activer Active Edge du Pixel 4 (et de HTC avant lui). De plus, Google a lancé un club Pixel Superfan, uniquement aux États-Unis pour le moment (Android Authority).

🔜 Une nouvelle puce Qualcomm serait en préparation pour des téléphones de jeu moins chers (Android Authority).

💸 Google a infligé une amende de 177 millions de dollars pour avoir abusé de la domination d’Android (encore une fois), en Corée du Sud (Android Authority).

🍎 Apple a corrigé une faille zero-day majeure de NSO affectant tous les appareils (tous les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch), ce qui signifie que vous devez à nouveau mettre à jour immédiatement (TechCrunch).

😬 Ce dernier détail « VIP » de Facebook est épouvantable, le Wall Street Journal étant sur le point de révéler des détails explosifs, si cela ne suffisait pas : « Pour quelques membres sélectionnés de notre communauté, nous n’appliquons pas nos politiques et nos normes », lit-on un rapport interne sur Facebook. « Contrairement au reste de notre communauté, ces personnes peuvent enfreindre nos normes sans aucune conséquence. » Incroyablement, cela s’appliquait à 5,8 millions de personnes, ce qui est complètement sauvage. Réponse de Facebook : « Nous regrettons le problème et promettons de faire mieux à l’avenir. » Mon oh mon. (Ars Technica).

🌃 Google.com déploie un mode sombre pour tout le monde (Ars Technica).

📈 Le canular selon lequel Walmart acceptera le Litecoin fait grimper les prix des crypto-monnaies : le canular Litecoin/Walmart d’hier était assez bon pour tromper ., qui a envoyé des salles de rédaction partout dans une bousculade pour faire rapport sur les crypto-nouvelles qui se sont avérées être des crypto-trucs. Qui en a profité ? (NY Times, lien cadeau).

🧠 Les « Neurograins » pourraient être les prochaines interfaces cerveau-ordinateur (Wired).

🐮 Les scientifiques ont des vaches propres dans l’espoir de réduire les émissions de gaz à effet de serre (CNET).

🚰 « ELI5 : Pourquoi l’eau des ampoules ne s’écoule pas simplement des pores de la peau des ampoules ? » (r/expliquercommeimfive).